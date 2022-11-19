Катар – Эквадор. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча-открытия ЧМ-2022

Дождались. Наконец-то стартует чемпионат мира 2022. Этот турнир будет уникальным, ведь впервые в истории чемпионатов мира пройдет в зимнее для нас время года. Уникальных событий ожидаем не только в календаре, но и на футбольных полях.

Может быть, сюрпризы будут уже в первом матче? Открывать турнир поручено хозяевам катарцам, которые сыграют против сборной Эквадора. Матч состоится в воскресенье, 20-го ноября 2022-го года, в 18:00. Прямую онлайн текстовую трансляцию читайте в матч-центре UA-Футбол >>>

Видеоэфир будет сразу на двух локациях: региональные телеканалы Суспільного и OTT-платформа MEGOGO (Телеканал "Футбол 1" или раздел "Спорт"). Также "Суспільне" покажет матч на своей интернет-странице.

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Где за границей покажут прямой эфир матча Катар – Эквадор?