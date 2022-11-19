 Катар - Эквадор: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Катар – Эквадор. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча-открытия ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Катар - Эквадор: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Катар – Эквадор. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча-открытия ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Дождались. Наконец-то стартует чемпионат мира 2022. Этот турнир будет уникальным, ведь впервые в истории чемпионатов мира пройдет в зимнее для нас время года. Уникальных событий ожидаем не только в календаре, но и на футбольных полях.

Может быть, сюрпризы будут уже в первом матче? Открывать турнир поручено хозяевам катарцам, которые сыграют против сборной Эквадора. Матч состоится в воскресенье, 20-го ноября 2022-го года, в 18:00. Прямую онлайн текстовую трансляцию читайте в матч-центре UA-Футбол >>>

Видеоэфир будет сразу на двух локациях: региональные телеканалы Суспільного и OTT-платформа MEGOGO (Телеканал "Футбол 1" или раздел "Спорт"). Также "Суспільне" покажет матч на своей интернет-странице.

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Трансляція матчу Катар - Еквадор
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Где за границей покажут прямой эфир матча Катар – Эквадор?

  • Бельгия – Één, rtbf.be/sport, La Une, Sporza, RTBF Auvio Direct;
  • Канада – RDS, TSN4, CTV, TSN App, TSN.ca, RDS App, CTV App, TSN1;
  • Чехия – TV Nova, Voyo, ČT Sport;
  • Польша – sport.tvp.pl, TVP Sport App, TVP1, TVP Sport;
  • Румыния – TVR+ Live, TVR 1, TVR HD;
  • Британия – BBC Sport Web, BBC One, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, BBC iPlayer.
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В статье: Катар Эквадор Чемпионат мира 2022
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Комментарии (3)
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osadob07 (жмеринка)
19.11.2022 в 12:01
так так и не понял,а по мому телику будут показывать???
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2022 в 10:49
Найбільш нікчемний чемпіонат за всю історію. Ганьба продажним фіфістам!
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+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
19.11.2022 в 10:12
Оно то конечно, дождались … как-то не так я себе этот ЧМ представлял…(. С нетерпением ждем текстовой трансляции - верняк это буде празднично - большими буквами, может быть даже цветными - а xyли … ХХІ век на дворе …
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+2
0

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