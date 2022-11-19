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Катар – Эквадор. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча-открытия ЧМ-2022
Катар - Эквадор: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дождались. Наконец-то стартует чемпионат мира 2022. Этот турнир будет уникальным, ведь впервые в истории чемпионатов мира пройдет в зимнее для нас время года. Уникальных событий ожидаем не только в календаре, но и на футбольных полях.
Может быть, сюрпризы будут уже в первом матче? Открывать турнир поручено хозяевам катарцам, которые сыграют против сборной Эквадора. Матч состоится в воскресенье, 20-го ноября 2022-го года, в 18:00. Прямую онлайн текстовую трансляцию читайте в матч-центре UA-Футбол >>>
Видеоэфир будет сразу на двух локациях: региональные телеканалы Суспільного и OTT-платформа MEGOGO (Телеканал "Футбол 1" или раздел "Спорт"). Также "Суспільне" покажет матч на своей интернет-странице.
Где за границей покажут прямой эфир матча Катар – Эквадор?
- Бельгия – Één, rtbf.be/sport, La Une, Sporza, RTBF Auvio Direct;
- Канада – RDS, TSN4, CTV, TSN App, TSN.ca, RDS App, CTV App, TSN1;
- Чехия – TV Nova, Voyo, ČT Sport;
- Польша – sport.tvp.pl, TVP Sport App, TVP1, TVP Sport;
- Румыния – TVR+ Live, TVR 1, TVR HD;
- Британия – BBC Sport Web, BBC One, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, BBC iPlayer.
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