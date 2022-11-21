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Английские фанаты нашли хитрый способ наслаждаться запрещенным пивом на стадионах в Катаре
Что же они сделали?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу же после старта Мундиаля в Катаре болельщики начали делиться веселыми советами по обходу запрета на пиво и другие алкогольные напитки. Напомним, несколько дней назад на ЧМ-2022 запретили продажу алкоголя на всех стадионах.
Правда, английские фанаты нашли способ пронести напиток на арену. Некоторые заполняют пивом специальные туристические гидратационные пакеты, кто-то с помощью шприца накалывает арбуз, но самый интересный подход – специально напечатанный для пивной банки чехол-накладка с дизайном от Coca-Cola.
November 20, 2022
Единственное место, где по регламенту футбольные болельщики спокойно могут употреблять алкоголь в Катаре, это фестиваль фанатов в центре города Доха. Также еще существуют т.н. "билеты гостеприимства", благодаря им можно употреблять алкоголь во время матчей. Правда, один такой пропуск стоит ориентировочно 22,5 тысячи долларов.
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