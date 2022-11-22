Наставник Сенегала: У нас были возможности забить гол Нидерландам

Наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал поражение от Нидерландов (0:2) в матче первого тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре.

"В общем, я доволен игрой своей команды, потому что у нас были возможности забить гол. К сожалению, нам не удалось ими воспользоваться. В таких матчах бывает не так много шансов, но у нас были.

Надо было действовать более эффективно и агрессивно перед воротами соперника, реализовывать свои моменты. Ближе к финальному свистку мы отдали инициативу и начали оставлять пространство для соперника, нам не хватило концентрации в последние пять минут игры (команда пропустила оба мяча после 80-й минуты — прим.).

Теперь нам нужно подготовиться к игре с Катаром, решающему матчу, потому что он решит нашу судьбу. Такой же финальный матч, как и против Нидерландов. Если вы проигрываете первый матч – второй становится решающим, у нас остаются шансы, мы до сих пор участники этого турнира", – рассказал Сиссе.