Получил перелом челюсти и костей лица. Страшная травма защитника Саудовской Аравии

Сенсационная победа Саудовская Аравии над Аргентиной (2:1) доставила не только радость саудовцам, но и, к сожалению, неприятности. Несчастный случай произошел в конце игре, когда Ясир Аль-Шахрани столкнулся с голкипером своей команды. Игроку потребовалась срочная помощь врачей, его унесли на носилках.

Сейчас стала известна степень тяжести травмы игрока: Аль-Шахрани получил перелом челюсти и костей лица. Кроме того, у футболиста открылось внутреннее кровотечение, что потребовало немедленной операции. Также по рентгеновскому снимку можно увидеть, что выбиты несколько зубов.

Разумеется, Мундиаль для Аль-Шахрани теперь завершен.

Также сообщается, что власти Саудовской Аравии предоставили частный самолет для быстрой транспортировки Аль-Шахрани в Германию.