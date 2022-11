Получил перелом челюсти и костей лица. Страшная травма защитника Саудовской Аравии

Сенсационная победа Саудовская Аравии над Аргентиной (2:1) доставила не только радость саудовцам, но и, к сожалению, неприятности. Несчастный случай произошел в конце игре, когда Ясир Аль-Шахрани столкнулся с голкипером своей команды. Игроку потребовалась срочная помощь врачей, его унесли на носилках.

Сейчас стала известна степень тяжести травмы игрока: Аль-Шахрани получил перелом челюсти и костей лица. Кроме того, у футболиста открылось внутреннее кровотечение, что потребовало немедленной операции. Также по рентгеновскому снимку можно увидеть, что выбиты несколько зубов.

Разумеется, Мундиаль для Аль-Шахрани теперь завершен.

Также сообщается, что власти Саудовской Аравии предоставили частный самолет для быстрой транспортировки Аль-Шахрани в Германию.

X-rays scan shows that Saudi Arabia’s player Yasser Al-Shahrani has suffered a fractured jaw and facial bones.Yasser need rapid surgery due to internal bleeding.Urgent order from the Saudi crown, aprivate jet transports Yasser to Germany for treatment.

Speedy recovery to him ???????? pic.twitter.com/VMNAYtygoZ