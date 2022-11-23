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Получил перелом челюсти и костей лица. Страшная травма защитника Саудовской Аравии
Обратная сторона триумфа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сенсационная победа Саудовская Аравии над Аргентиной (2:1) доставила не только радость саудовцам, но и, к сожалению, неприятности. Несчастный случай произошел в конце игре, когда Ясир Аль-Шахрани столкнулся с голкипером своей команды. Игроку потребовалась срочная помощь врачей, его унесли на носилках.
Сейчас стала известна степень тяжести травмы игрока: Аль-Шахрани получил перелом челюсти и костей лица. Кроме того, у футболиста открылось внутреннее кровотечение, что потребовало немедленной операции. Также по рентгеновскому снимку можно увидеть, что выбиты несколько зубов.
Разумеется, Мундиаль для Аль-Шахрани теперь завершен.
Также сообщается, что власти Саудовской Аравии предоставили частный самолет для быстрой транспортировки Аль-Шахрани в Германию.
X-rays scan shows that Saudi Arabia’s player Yasser Al-Shahrani has suffered a fractured jaw and facial bones.Yasser need rapid surgery due to internal bleeding.Urgent order from the Saudi crown, aprivate jet transports Yasser to Germany for treatment.— صور كأس العالم ???? (@WorldCupHQ) November 23, 2022
Speedy recovery to him ???????? pic.twitter.com/VMNAYtygoZ
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