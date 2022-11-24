Тренер Коста-Рики: Реальная разница между нами и Испанией - не семь голов

Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес подвел итоги встречи первого матча своей команды в групповом этапе ЧМ-2022. На старте мирового первенства его подопечные уступили с крупным счетом Испании - 0:7.

"Испания владела мячом, они были блестящими в трех четвертях поля, у нас не было шансов. Испания сыграла отличный матч. Это объясняет поражение. Когда у нас был мяч, мы не могли его удержать, у нас забирали его очень быстро.

Понятно, что мы должны играть по-другому. Надо быстро забыть эту ситуацию, которая произошла против Испании. Очевидно, что это поражение больно ударило по команде. Испания была намного сильнее нас, превзошла нас, но реальная разница между командами – не 7 голов. Сегодня да, но не на общем уровне.

Со своей стороны, я должен быть очень осторожен в том, что говорю, чтобы команда не упала еще ниже. Меня больше волнует настроение в команде, чем футбол. Посмотрим, как можно вывести сборную из этой ямы, в которой она оказалась", - отметил наставник.