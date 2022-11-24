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Фернанду Сантуш. Мы пропустили голы на ровном месте, но главное - 3 очка

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(1 голосов)

Игра забывается - счет остается

Фернанду Сантуш. Мы пропустили голы на ровном месте, но главное - 3 очка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча 1-го тура группового раунда ЧМ-2022 с Ганой (3:2).

Мы были очень хороши во время переходов из атаки в оборону. Мы владели мячом, но мы были пассивны, катали мяч между защитниками. Нам не хватало агрессии. В перерыве я сказал, что сохранять терпение нужно, но не настолько же.

Футболисты меня поняли и постарались изменить свое движение в атаке, в результате чего заработали пенальти. Затем мы пропустили голы на ровном месте, а это недопустимо.

Главное – три очка. Ничья в матче Уругвая с Южной Кореей не имеет значения", - сказал Сантуш.

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В статье: Гана Португалия Фернанду Сантуш
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Комментарии (1)
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KondratCheUa (Чернигов)
24.11.2022 в 22:07
Решай что-нибудь с защитой и остепени воротника, ато Уругвай может не простить!
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