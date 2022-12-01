Канада – Марокко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Африка на этом чемпионате удивляет. Представители Черного континента уже одержали рекордные для себя пять побед и вывели одного участника в плей-офф. Вторым может стать Марокко.

Эта сборная не просто не проигрывала на турнире, а даже не пропускала. А здесь – матч с аутсайдером. Правда, не безнадежным. Будет любопытно.

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Матч третьего тура группы F Канада - Марокко состоится в четверг, 1-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

1 декабря. 17:00. Чемпионат Мира-2022. Третий тур. Группа F

Аль Тумама. "Аль Тумама Стадиум"

Главный арбитр: Рафаэль Клаус (Бразилия)

Телетрансляция - MEGOGO

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