Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канада – Марокко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Канада - Марокко: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Twitter DW Sports
Африка на этом чемпионате удивляет. Представители Черного континента уже одержали рекордные для себя пять побед и вывели одного участника в плей-офф. Вторым может стать Марокко.
Эта сборная не просто не проигрывала на турнире, а даже не пропускала. А здесь – матч с аутсайдером. Правда, не безнадежным. Будет любопытно.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram
Матч третьего тура группы F Канада - Марокко состоится в четверг, 1-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
1 декабря. 17:00. Чемпионат Мира-2022. Третий тур. Группа F
Аль Тумама. "Аль Тумама Стадиум"
Канада 17:00 Марокко
Главный арбитр: Рафаэль Клаус (Бразилия)
Телетрансляция - MEGOGO
Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- "Платить ему не собираюсь". Голкипер Польши проиграл пари Месси на 100 евро
- РФ готовится к новому удару, на аэродроме Энгельс-2 зафиксировано рекордное кол-во бомбардировщиков
- Деньги на внесения залога за Павелко и Записоцкого были взяты в УАФ Маркетинг
- Иран требует отстранить сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Новости по теме
- 01:14 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 17:00
- 00:28 Прогнозы на футбол Старикам здесь не место. Хорватия - Бельгия. Прогноз матча ЧМ на 01.12.2022
- 23:27 Зарубежные Мексика выигрывает, но вылетает, Польша проигрывает, но будет в плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022