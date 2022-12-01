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"Платить ему не собираюсь". Голкипер Польши проиграл пари Месси на 100 евро
Футболисты поспорили во время матча ЧМ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны рассказал, что во время матча ЧМ-2022 с Аргентиной (0:2) поспорил с капитаном аргентинской команды Лионелем Месси.
Поляк во время борьбы с аргентинцем ударил форварда в лицо, за что после просмотра VAR был назначен 11-метровый. Во время ожидания футболисты успели заключить пари. Впоследствии Щенсны парировал удар Месси.
"Разговор с Месси? Я сказал, что ставлю 100 евро на то, что арбитр не назначит пенальти. Так что я проиграл пари с Месси. Не знаю, разрешено ли это, или, может быть, меня оштрафуют. Платить ему не собираюсь – у него и так достаточно денег", - сказал Щенсны.
Напомним, сборная Польши заняла второе место и вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года. В 1/8 финала поляки сыграют против Франции.
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