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"Платить ему не собираюсь". Голкипер Польши проиграл пари Месси на 100 евро

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Футболисты поспорили во время матча ЧМ

"Платить ему не собираюсь". Голкипер Польши проиграл пари Месси на 100 евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны рассказал, что во время матча ЧМ-2022 с Аргентиной (0:2) поспорил с капитаном аргентинской команды Лионелем Месси.

Поляк во время борьбы с аргентинцем ударил форварда в лицо, за что после просмотра VAR был назначен 11-метровый. Во время ожидания футболисты успели заключить пари. Впоследствии Щенсны парировал удар Месси.

"Разговор с Месси? Я сказал, что ставлю 100 евро на то, что арбитр не назначит пенальти. Так что я проиграл пари с Месси. Не знаю, разрешено ли это, или, может быть, меня оштрафуют. Платить ему не собираюсь – у него и так достаточно денег", - сказал Щенсны.

Напомним, сборная Польши заняла второе место и вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года. В 1/8 финала поляки сыграют против Франции.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Польша Чемпионат Мира-2022
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Источник:
Ole

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
01.12.2022 в 11:29
Хоч би не вихвалявся своєю непорядністюА от пенальті дійсно занадто СУПЕРЕЧЛИВИЙ! ШО ТО БУЛО З одного боку за удар кулаком в обличчя пряма червона, а з іншого голкіпер в межах свого карного майданчика має право грати руками і там Щенсни намагався зіграти в м'яч. Виходить, що по одним пунктам Правил ЧЕРВОНА, а по іншим ІГРОВИЙ МОМЕНТ! І суддя такий собі що хочу, то верчу
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