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В Иране полиция убила фаната, праздновавшего победу США

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Будни диктатуры

В Иране полиция убила фаната, праздновавшего победу США

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Majid Saeedi

Новина українською

Иранская полиция убила болельщика, который праздновал победу сборной США над персами на чемпионате мира.

Как сообщает BBC, 27-летний Мехран Самак сигналил со своей машины, за что получил пулю в голову прямо на улице города Бендер-Энзели на севере страны.

При этом количество иранцев, праздновавших победу США, было куда большим. Сборную Ирана протестующие отождествляют с Исламской республикой, которую хотят свергнуть. Та в ответ применяет репрессии и убийства.

Между двух огней оказалась и сборная Ирана, которая в знак протеста даже не пела гимн перед 1-м туром ЧМ, но дальше, по информации СМИ, семьи игроков взяли в заложники.

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В статье: Иран криминал
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex-696 (Немирів)
01.12.2022 в 17:45
І збірні таких "країн" допускають до міжнародних змагань? У фіфі зовсім ї бануті?
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