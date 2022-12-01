Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Иране полиция убила фаната, праздновавшего победу США
Будни диктатуры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Majid Saeedi
Иранская полиция убила болельщика, который праздновал победу сборной США над персами на чемпионате мира.
Как сообщает BBC, 27-летний Мехран Самак сигналил со своей машины, за что получил пулю в голову прямо на улице города Бендер-Энзели на севере страны.
При этом количество иранцев, праздновавших победу США, было куда большим. Сборную Ирана протестующие отождествляют с Исламской республикой, которую хотят свергнуть. Та в ответ применяет репрессии и убийства.
Между двух огней оказалась и сборная Ирана, которая в знак протеста даже не пела гимн перед 1-м туром ЧМ, но дальше, по информации СМИ, семьи игроков взяли в заложники.
Популярное сейчас
- "Платить ему не собираюсь". Голкипер Польши проиграл пари Месси на 100 евро
- Одноклубник Зинченко покинул расположение сборной Англии
- Заря закрывает год, Левандовский против Мбаппе. Расписание футбола на 1 - 4 декабря
- Мексика выигрывает, но вылетает, Польша проигрывает, но будет в плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО