В Иране полиция убила фаната, праздновавшего победу США

Иранская полиция убила болельщика, который праздновал победу сборной США над персами на чемпионате мира.

Как сообщает BBC, 27-летний Мехран Самак сигналил со своей машины, за что получил пулю в голову прямо на улице города Бендер-Энзели на севере страны.

При этом количество иранцев, праздновавших победу США, было куда большим. Сборную Ирана протестующие отождествляют с Исламской республикой, которую хотят свергнуть. Та в ответ применяет репрессии и убийства.

Между двух огней оказалась и сборная Ирана, которая в знак протеста даже не пела гимн перед 1-м туром ЧМ, но дальше, по информации СМИ, семьи игроков взяли в заложники.