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Ван Гал: Нужно уменьшить количество потерь мяча, иначе чемпионом мира не стать

Чемпионат мира FIFA
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Луи о победе над американцами и выходе в следующий раунд

Ван Гал: Нужно уменьшить количество потерь мяча, иначе чемпионом мира не стать

Фото: RTL Nieuws

Новина українською

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал прокомментировал победу над США и выход своей команды в 1/4 Чемпионата мира в Катаре.

"Наш план состоял в том, чтобы создать пространство, и все получилось. Один гол был красивее другого. Мы видели фантастические голы. В третьем левый крайний защитник отдал голевую передачу на правого крайнего защитника, невероятно.

Мы пока не очень хорошо работаем с мячом. Когда мяч у соперника, мы все делаем правильно. Но у нас слишком много ненужных потерь мяча. Мы должны прибавить в этом компоненте. Иначе ты не станешь чемпионом мира. И это то, чего мы хотим, не так ли?

Теперь у нас больше времени для отдыха, и это важно. Я даю игрокам выходной, они не должны меня видеть. И это хорошо, потому что они немного устали от меня", - поделил голландский наставник.

Следующий матч на турнире "оранжевые" сыграют через шесть дней - против победителя пары Аргентина-Австралия, которые сегодня между собой разыграют путевку в четвертьфинал мундиаля.

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В статье: Нидерланды США Луи Ван Гал
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Источник:
Voetbal International

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