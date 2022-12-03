Ван Гал: Нужно уменьшить количество потерь мяча, иначе чемпионом мира не стать

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал прокомментировал победу над США и выход своей команды в 1/4 Чемпионата мира в Катаре.

"Наш план состоял в том, чтобы создать пространство, и все получилось. Один гол был красивее другого. Мы видели фантастические голы. В третьем левый крайний защитник отдал голевую передачу на правого крайнего защитника, невероятно.

Мы пока не очень хорошо работаем с мячом. Когда мяч у соперника, мы все делаем правильно. Но у нас слишком много ненужных потерь мяча. Мы должны прибавить в этом компоненте. Иначе ты не станешь чемпионом мира. И это то, чего мы хотим, не так ли?

Теперь у нас больше времени для отдыха, и это важно. Я даю игрокам выходной, они не должны меня видеть. И это хорошо, потому что они немного устали от меня", - поделил голландский наставник.