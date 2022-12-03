Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Гал: Нужно уменьшить количество потерь мяча, иначе чемпионом мира не стать
Луи о победе над американцами и выходе в следующий раунд
Фото: RTL Nieuws
Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал прокомментировал
"Наш план состоял в том, чтобы создать пространство, и все получилось. Один гол был красивее другого. Мы видели фантастические голы. В третьем левый крайний защитник отдал голевую передачу на правого крайнего защитника, невероятно.
Мы пока не очень хорошо работаем с мячом. Когда мяч у соперника, мы все делаем правильно. Но у нас слишком много ненужных потерь мяча. Мы должны прибавить в этом компоненте. Иначе ты не станешь чемпионом мира. И это то, чего мы хотим, не так ли?
Теперь у нас больше времени для отдыха, и это важно. Я даю игрокам выходной, они не должны меня видеть. И это хорошо, потому что они немного устали от меня", - поделил голландский наставник.
Следующий матч на турнире "оранжевые" сыграют через шесть дней - против победителя пары
Популярное сейчас
- Плей-офф стартует! Нидерланды – США. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 03.12.2022
- Медин: Коломойский принес деньги и говорит: "Там не хватает. Знаете, почему? Чтобы вы знали, кто тут хозяин"
- Тайсон Фьюри - Дерек Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Adidas технически доказал, что Роналду не касался мяча в моменте с 1-м голом Португалии Уругваю
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО