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Сенегал, похоже, все. Букайо Сака забил третий гол в ворота Менди. Видео
Элегантно поднял мяч над кипером
фото - Getty Images
Сборная Англии громит Сенегал в матче 1/8 финала ЧМ-2022. На 57-й минуте третий гол в ворота африканской команды забил Букайо Сака. Форвард "Арсенала" замкнул прострел от Фила Фодена.
Заметим, что на этом Мундиале Сака забивает уже третий гол, приняв участие в трех поединках.
Напомним, счет в матче Англия – Сенегал открыл Джордан Хендерсон, а удвоил преимущество Гарри Кейна.
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