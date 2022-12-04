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Сенегал, похоже, все. Букайо Сака забил третий гол в ворота Менди. Видео

Чемпионат мира FIFA
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Элегантно поднял мяч над кипером

Сенегал, похоже, все. Букайо Сака забил третий гол в ворота Менди. Видео

фото - Getty Images

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Сборная Англии громит Сенегал в матче 1/8 финала ЧМ-2022. На 57-й минуте третий гол в ворота африканской команды забил Букайо Сака. Форвард "Арсенала" замкнул прострел от Фила Фодена.

Заметим, что на этом Мундиале Сака забивает уже третий гол, приняв участие в трех поединках.

Напомним, счет в матче Англия – Сенегал открыл Джордан Хендерсон, а удвоил преимущество Гарри Кейна.

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В статье: Англия Сенегал ЧМ-2022 Букайо Сака
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