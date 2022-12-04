Сенегал, похоже, все. Букайо Сака забил третий гол в ворота Менди. Видео

Сборная Англии громит Сенегал в матче 1/8 финала ЧМ-2022. На 57-й минуте третий гол в ворота африканской команды забил Букайо Сака. Форвард "Арсенала" замкнул прострел от Фила Фодена.

Заметим, что на этом Мундиале Сака забивает уже третий гол, приняв участие в трех поединках.

Напомним, счет в матче Англия – Сенегал открыл Джордан Хендерсон, а удвоил преимущество Гарри Кейна.