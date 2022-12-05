Тренер Сенегала после 0:3 с Англией: Мы показали не все, на что способны

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе высказался по поводу поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Англии (0:3).

"Первые 30 минут были интересными. Но нам не удалось реализовать моменты. Англия была очень хороша. Соперники были сильны в единоборствах и хороши технически. Мы показали не все, на что способны. Мы работали годами, чтобы попасть сюда. Но Англия занимает 5-е место в рейтинге FIFA. И разница была видна.

Я горжусь своими ребятами. Мы должны признать превосходство англичан. Их второй гол оказал давление на нас. Третий мяч и вовсе вывел нас из игры. Мне нравится менталитет нашей команды. Мы не сдавались и пытались двигаться дальше, несмотря ни на что", - приводит слова Сиссе L'Equipe.