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Тренер Сенегала после 0:3 с Англией: Мы показали не все, на что способны

Чемпионат мира FIFA
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Сенегальцы вылетели с Мундиаля на стадии 1/8 финала

Тренер Сенегала после 0:3 с Англией: Мы показали не все, на что способны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе высказался по поводу поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Англии (0:3).

"Первые 30 минут были интересными. Но нам не удалось реализовать моменты. Англия была очень хороша. Соперники были сильны в единоборствах и хороши технически. Мы показали не все, на что способны. Мы работали годами, чтобы попасть сюда. Но Англия занимает 5-е место в рейтинге FIFA. И разница была видна.

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Я горжусь своими ребятами. Мы должны признать превосходство англичан. Их второй гол оказал давление на нас. Третий мяч и вовсе вывел нас из игры. Мне нравится менталитет нашей команды. Мы не сдавались и пытались двигаться дальше, несмотря ни на что", - приводит слова Сиссе L'Equipe.

Напомним, в группе сенегальцы обыграли сборные Катара (3:1) и Эквадора (2:1), но уступили Нидерландам (0:2).

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В статье: Англия Сенегал Алиу Сиссе
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Источник:
L'Equipe

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