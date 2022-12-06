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Это'О: Прекратите провокации, пока не произошла серьезная трагедия!

Чемпионат мира FIFA
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Глава Федерации Футбола Камеруна дал объяснение своей стычке с болельщиком

Это'О: Прекратите провокации, пока не произошла серьезная трагедия!

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Как мы уже сообщали, глава Федерации Футбола Камеруна Самюэль Это'О вчера возле "Стадиум 974" после матча Чемпионата Мира Бразилия - Южная Корея набросился на болельщика и ударил его ногой. Ныне стали известны некоторые подробности, а также опубликовано извинение Самюэля.

Как сообщают различные СМИ, в том числе ТV5, болельщиком оказался известный алжирский блогер Sadouni SM (66 тысяч подписчиков на Youtube), задавший легендарному форварду провокационные вопросы о матчах плей-офф Алжир - Камерун за выход на Чемпионат Мира, а также выкрикнувший "Гассама, Гассама", то есть имя судившего второй матч гамбийского арбитра Бакари Гассамы.

В Алжире после вылета распространились слухи о том, что арбитр второго матча был подкуплен. Федерация Футбола страны официально заявила, что будет пытаться "всеми законными путями восстановить наши законные права и переиграть матч в условиях, гарантирующих чистоту и прямоту арбитров. Мы также просим начать расследование ФИФА на тему судейства в том матче и его причин".

В своем заявлении Это'О извиняется за инцидент, но вряд ли тушит огонь: "Я хотел бы извиниться за то, что потерял самоконтроль и отреагировал несоответствующе моему характеру. Я извиняюсь перед публикой за этот инцидент.

С 29-го марта, после матча Камерун - Алжир, я стал целью оскорблений и предположений об обмане без каких-либо доказательств. Уже во время этого Чемпионата Мира камерунские болельщики подвергались нападкам алжирских по той же причине.

Я хотел бы заявить, что сценарий поражения Алжира был жестоким, но абсолютно соответствующим правилам и этике нашего спорта. Все апелляции Алжира были отклонены, и поэтому я призываю алжирское руководство и Федерацию взять на себя ответственность и положить конец этому нездоровому климату до того, как случится более серьезная трагедия".

В плей-офф за выход на Чемпионат Мира-2022, состоявшемся в марте нынешнего года, Камерун вначале проиграл дома Алжиру со счетом 1:0, затем выиграл у него в гостях с таким же в основное время, в дополнительное пропустил на 118-ой минуте, а забил на 124-ой.

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В статье: Камерун Самуэль Это'О Чемпионат Мира Чемпионат мира 2022
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