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Пеле - Мбаппе: Рад, что ты побил очередной мой рекорд на ЧМ-2022
Бразилец поблагодарил форварда за поддержку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный бразильский футболист Пеле ответил на пожелания здоровья со стороны форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. 23-летний игрок после новостей о серьезных проблемах 82-летнего бразильца со здоровьем написал: "Молитесь за Короля".
"Спасибо, Киллиан Мбаппе. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, мой друг", — ответил Король футбола.
Напомним, Пеле был был госпитализирован в больницу с респираторной инфекцией. И как ранее сообщал источник, его состояние здоровья улучшилось. В матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с командой Польши (3:1) форвард побил рекорд Пеле по голам на Мундиалях, забитых до наступления 24-летия.
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