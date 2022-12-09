  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Пеле - Мбаппе: Рад, что ты побил очередной мой рекорд на ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пеле - Мбаппе: Рад, что ты побил очередной мой рекорд на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Бразилец поблагодарил форварда за поддержку

Пеле - Мбаппе: Рад, что ты побил очередной мой рекорд на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный бразильский футболист Пеле ответил на пожелания здоровья со стороны форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. 23-летний игрок после новостей о серьезных проблемах 82-летнего бразильца со здоровьем написал: "Молитесь за Короля".

"Спасибо, Киллиан Мбаппе. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, мой друг", — ответил Король футбола.

Напомним, Пеле был был госпитализирован в больницу с респираторной инфекцией. И как ранее сообщал источник, его состояние здоровья улучшилось. В матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с командой Польши (3:1) форвард побил рекорд Пеле по голам на Мундиалях, забитых до наступления 24-летия.

Читайте такжеЗолотая бутса ЧМ-2022. Мбаппе в отрыве, но у него семь преследователей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Пеле Чемпионат Мира-2022 Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде