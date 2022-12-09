Пеле - Мбаппе: Рад, что ты побил очередной мой рекорд на ЧМ-2022

Легендарный бразильский футболист Пеле ответил на пожелания здоровья со стороны форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. 23-летний игрок после новостей о серьезных проблемах 82-летнего бразильца со здоровьем написал: "Молитесь за Короля".

"Спасибо, Киллиан Мбаппе. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, мой друг", — ответил Король футбола.

Напомним, Пеле был был госпитализирован в больницу с респираторной инфекцией. И как ранее сообщал источник, его состояние здоровья улучшилось. В матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с командой Польши (3:1) форвард побил рекорд Пеле по голам на Мундиалях, забитых до наступления 24-летия.