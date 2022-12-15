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Неймар принял решение по карьере в сборной Бразилии

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Он берет пока паузу

Неймар принял решение по карьере в сборной Бразилии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер французского "ПСЖ" Неймар в течение следующих нескольких месяцев не будет выступать за сборную Бразилии, информирует L’Equipe.

Согласно данным источника, 30-летний футболист решил взять паузу, но планирует вернуться в команду перед важными матчами.

Отметим, что Неймар очень эмоционально воспринял вылет "селесао" от Хорватии на чемпионате мира-2022. Ранее он говорил, что не знает, планирует ли он еще играть в составе бразильской команды.

На сегодняшний день звездный бразилец делит с Пеле первое место в списке лучших бомбардиров сборной - по 77 голов.

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В статье: Бразилия Неймар Чемпионат Мира-2022
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Источник:
L’Equipe

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