Неймар принял решение по карьере в сборной Бразилии

Вингер французского "ПСЖ" Неймар в течение следующих нескольких месяцев не будет выступать за сборную Бразилии, информирует L’Equipe.

Согласно данным источника, 30-летний футболист решил взять паузу, но планирует вернуться в команду перед важными матчами.

Отметим, что Неймар очень эмоционально воспринял вылет "селесао" от Хорватии на чемпионате мира-2022. Ранее он говорил, что не знает, планирует ли он еще играть в составе бразильской команды.

На сегодняшний день звездный бразилец делит с Пеле первое место в списке лучших бомбардиров сборной - по 77 голов.