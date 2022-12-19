  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Шовковский: Месси все-таки круче Роналду
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский: Месси все-таки круче Роналду

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

СаШо отреагировал на победу аргентинцев

Шовковский: Месси все-таки круче Роналду

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер

Новина українською

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Читайте такжеАргентина - Франция 3:3, серия пенальти 4:2. Справедливость футбола

"Есть разные люди. Есть разные предпочтения. Одни люди любят кофе, а другим нравится чай. Одни – лыжники, другие – сноубордисты.

Одни фанатеют от Лионеля Месси, а другие обожают Криштиану Роналду. Но Месси все-таки круче", - написал Шовковский в своих соцсетях.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря состоялся финал Мундиаля между сборными Франции и Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентины 4:2.

Читайте такжеМесси: Чемпионы мира! Я так этого хотел, что до сих пор не могу поверить...
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Шовковский Аргентина Франция Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vgolovan (полтава)
19.12.2022 в 09:13
Мессі крутіший за всіх
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде