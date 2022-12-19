Шовковский: Месси все-таки круче Роналду

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Есть разные люди. Есть разные предпочтения. Одни люди любят кофе, а другим нравится чай. Одни – лыжники, другие – сноубордисты.

Одни фанатеют от Лионеля Месси, а другие обожают Криштиану Роналду. Но Месси все-таки круче", - написал Шовковский в своих соцсетях.