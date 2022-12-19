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Шовковский: Месси все-таки круче Роналду
СаШо отреагировал на победу аргентинцев
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер
Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.
"Есть разные люди. Есть разные предпочтения. Одни люди любят кофе, а другим нравится чай. Одни – лыжники, другие – сноубордисты.
Одни фанатеют от Лионеля Месси, а другие обожают Криштиану Роналду. Но Месси все-таки круче", - написал Шовковский в своих соцсетях.
Напомним, в воскресенье, 18 декабря состоялся финал Мундиаля между сборными Франции и Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентины 4:2.
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