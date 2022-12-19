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С Мбаппе, Месси и хорватским вратарем. Авторитетные порталы опубликовали символические сборные ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Версии от SofaScore и L’Équipe

С Мбаппе, Месси и хорватским вратарем. Авторитетные порталы опубликовали символические сборные ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный портал SofaScore, а также французская газета L’Équipe опубликовали свои символические сборные Чемпионата мира 2022.

Версия SofaScore ориентируется на статистические показатели и средние оценки игроков. Видеть в ней Месси, Мбаппе и даже Гризманна - неудивительно, однако Блинд и Конате стали неожиданными героями. Лучший игрок по балам SofaScore - Бруну Фернандеш из Португалии.

L’Équipe выпустил более сбалансированную команду. В ней нашлось место лишь для одного француза (Мбаппе), однако сразу для трех аргентинцев, марокканцев и хорватов. На правом крыле атаки оказался один из лидеров Англии - юный Букайо Сака.

Напомним, что приз лучшего игрока ЧМ достался Лео Месси, золотую бутсу получил Мбаппе, а Эми Мартинес из Аргентины был признан лучшим вратарем.

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В статье: Лионель Месси Чемпионат Мира-2022 Килиан Мбаппе Доминик Ливакович
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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
19.12.2022 в 14:03
Мартінес кращий воротар, а не Лівакович!
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