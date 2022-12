С Мбаппе, Месси и хорватским вратарем. Авторитетные порталы опубликовали символические сборные ЧМ

Авторитетный портал SofaScore, а также французская газета L’Équipe опубликовали свои символические сборные Чемпионата мира 2022.

Версия SofaScore ориентируется на статистические показатели и средние оценки игроков. Видеть в ней Месси, Мбаппе и даже Гризманна - неудивительно, однако Блинд и Конате стали неожиданными героями. Лучший игрок по балам SofaScore - Бруну Фернандеш из Португалии.

