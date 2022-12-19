С Мбаппе, Месси и хорватским вратарем. Авторитетные порталы опубликовали символические сборные ЧМ

Авторитетный портал SofaScore, а также французская газета L’Équipe опубликовали свои символические сборные Чемпионата мира 2022.

Версия SofaScore ориентируется на статистические показатели и средние оценки игроков. Видеть в ней Месси, Мбаппе и даже Гризманна - неудивительно, однако Блинд и Конате стали неожиданными героями. Лучший игрок по балам SofaScore - Бруну Фернандеш из Португалии.

????️ | Team of the Tournament



The time has come for us to reveal our #Qatar2022 TOTT! ????



Seven different nations see their players featured in our XI, as Bruno Fernandes' four excellent displays for Portugal mean he's our highest-rated player of the tournament! ????#FIFAWorldCup pic.twitter.com/lHcSYna4HT — Sofascore (@SofascoreINT) December 19, 2022

L’Équipe выпустил более сбалансированную команду. В ней нашлось место лишь для одного француза (Мбаппе), однако сразу для трех аргентинцев, марокканцев и хорватов. На правом крыле атаки оказался один из лидеров Англии - юный Букайо Сака.

L'équipe type de la Coupe du monde : Mbappé au-dessus du lot, Saïss le roc > https://t.co/Dn0TI8lysf pic.twitter.com/jiVqcL3Gq0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 19, 2022

Напомним, что приз лучшего игрока ЧМ достался Лео Месси, золотую бутсу получил Мбаппе, а Эми Мартинес из Аргентины был признан лучшим вратарем.