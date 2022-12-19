Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Мбаппе, Месси и хорватским вратарем. Авторитетные порталы опубликовали символические сборные ЧМ
Версии от SofaScore и L’Équipe
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный портал SofaScore, а также французская газета L’Équipe опубликовали свои символические сборные Чемпионата мира 2022.
Версия SofaScore ориентируется на статистические показатели и средние оценки игроков. Видеть в ней Месси, Мбаппе и даже Гризманна - неудивительно, однако Блинд и Конате стали неожиданными героями. Лучший игрок по балам SofaScore - Бруну Фернандеш из Португалии.
????️ | Team of the Tournament— Sofascore (@SofascoreINT) December 19, 2022
The time has come for us to reveal our #Qatar2022 TOTT! ????
Seven different nations see their players featured in our XI, as Bruno Fernandes' four excellent displays for Portugal mean he's our highest-rated player of the tournament! ????#FIFAWorldCup pic.twitter.com/lHcSYna4HT
L’Équipe выпустил более сбалансированную команду. В ней нашлось место лишь для одного француза (Мбаппе), однако сразу для трех аргентинцев, марокканцев и хорватов. На правом крыле атаки оказался один из лидеров Англии - юный Букайо Сака.
L'équipe type de la Coupe du monde : Mbappé au-dessus du lot, Saïss le roc > https://t.co/Dn0TI8lysf pic.twitter.com/jiVqcL3Gq0— L'ÉQUIPE (@lequipe) December 19, 2022
Напомним, что приз лучшего игрока ЧМ достался Лео Месси, золотую бутсу получил Мбаппе, а Эми Мартинес из Аргентины был признан лучшим вратарем.
Популярное сейчас
- Шовковский: Месси все-таки круче Роналду
- Россияне ночью совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Киеву
- Феерический финал ЧМ-2022, решение Месси, судьба Саутгейта. Главные новости за 18 декабря
- Аргентина – Франция 3:3 / пен 4:2. Видео голов и обзор матча
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Новости по теме
- 11:14 Зарубежные Мбаппе отражает проблемы французов – Месси готов к апгрейду тактики Марокко. Анонс финала ЧМ
- 11:18 Зарубежные Бедный Гвардьол и звезды второго плана. Герои и антигерои полуфиналов Чемпионата Мира-2022
- 12:37 Зарубежные Горе побежденным. Символическая сборная четвертьфинала Чемпионата Мира