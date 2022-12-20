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СМИ: Президент ФИФА хочет проводить чемпионат мира раз в три года
Джанни Инфантино впечатлён успехом турнира в Катаре
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет проводить чемпионат мира каждые три года. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации ресурса, к такой мысли его подтолкнул успех на Мундиале-2022 в Катаре. Инфантино убежден, что организация турнира в середине европейской зимы оказалась переломным моментом, показывая, что у футбола есть потенциал для роста.
Отмечается, что такие изменения возможны не ранее ЧМ-2030, поскольку переговоры по международному календарю с 2024 по 2030 годы уже практически завершены.
Однако 52-летнему швейцарцу предстоит серьезная битва за утверждение нового трехлетнего цикла, несмотря на поддержку концепции со стороны Африки и Азии. УЕФА и КОНМЕБОЛ объединились, чтобы отклонить предложение проводить мировое первенство каждые два года, за которое выступал Арсен Венгер, вероятно, они будут против и нововведения Инфантино.
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