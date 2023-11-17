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Бывший форвард Шахтера ассистировал в своем предпоследнем матче за сборную
Еще немного - о квалификации к ЧМ-2026 в Южной Америке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Зоне КОНМЕБОЛ продолжается квалификация к чемпионату мира 2026. В ночь на пятницу, семнадцатого ноября, были топовые матчи Аргентины против Уругвая и Колумбии против Бразилии.
Впервые с 2015-го года аргентинцы и бразильцы синхронно проиграли в квалификации. Подробнее о матчах – ниже по ссылкам.
Также состоялись другие игры пятого тура в этой зоне. Боливия праздновала успех в противостоянии с Перу. Это битва аутсайдеров, обе команды занимают два последних места таблицы. Примечательно, что один из голов боливийцев состоялся с передачи Марсело Морено – бывшего форварда "Шахтера", который объявил, что эти матчи (отчетный против Перу и 22-го ноября против Уругвая) будут для него последними в международной карьере.
Отбор к ЧМ-2026. Пятый тур
Боливия - Перу 2:0
Голы: Вака 20, Вака 87
Чилийцы не смогли переиграть Парагвай, действуя с 44-й минуты в большинстве. На 88-ой, правда, составы выровнялись, но было более чем достаточно времени перед тем, чтобы оформить преимущество. Однако Алексис Санчес и копания били в молоко.
Отбор к ЧМ-2026. Пятый тур
Чили - Парагвай 0:0
Также не забивали Венесуэла и Эквадор. В заявке первой был хорошо знакомый нам Эрик Рамирес, однако его роль заключалась в пребывании на скамейке запасных. Возможно, острота придет, если вызвать Кевина Келси?
Отбор к ЧМ-2026. Пятый тур
Венесуэла - Эквадор 0:0
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