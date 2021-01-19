Король инстаграма: Месут Озил разрывает соцсети после приезда в Турцию

Месут Озил ранее согласовал досрочное расторжение контракта с "Арсеналом" и переход в "Фенербахче". 32-летний хавбек даже объявил стамбульский клуб "своей мечтой", приведя в восторг и без того горячих местных фанатов.

Страшно представить размеры толпы, которая бы встречала Месута в аэропорту, если бы не карантинные реалии нашего времени. Из-за них поклонники "Фенербахче" выплеснули всю свою страсть в интернете.

За движением самолета Лондон - Стамбул, в котором находился Озил, на сайте FlightRadar следило свыше миллиона турок.

Видео на клубном канале "Фенербахче" в YouTube, на котором Месут выходит из самолета и дает первое интервью в одежде с символикой "Канареек", за два дня посмотрело более полумиллиона болельщиков, и это число продолжает расти.

В клубном инстаграме "Фенербахче" фотографии с приземлившимся Озилом набрали свыше 1,200,000 лайков.

Пафосный ролик, который клуб залил в сеть буквально пять часов назад, уже собрал более 900,000 лайков. Это примерно в 3-4 раза больше, чем любой пост на страничке стамбульского клуба.

То же самое происходит и с личным аккаунтом футболиста. Все посты Озила о "Фенербахче" понабирали свыше 2,5 млн лайков в инстаграме - это его личный рекорд.

В общем, если поклонники Озила будут так же рьяно покупать атрибутику с его фамилией, как они просматривают интернет-контент, то касса "Фенербахче" существенно пополнится, это точно.

А вот что касается игры, то тут все сложнее. Месут не играл в "Арсенале" с марта 2020-го из-за конфликта с Микелем Артетой, да и до этого, честно говоря, не блистал. Между тем, в "Фенербахче" ему предстоит стартовать без раскачки - команда ведет борьбу за золото и прямо сейчас делит первое место с "Бешикташем".