"Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере

Криштиану Роналду проходит через нелегкие времена. На неделе его затроллил серб Александар Митрович, отпраздновавший победу над Португалией банкой колы, а теперь его стопами пошел СММ-щик "Уотфорда".

Перед игрой с "Шершнями" Роналду написал в твиттере духоподъемный пост - типа, "пора закатать рукава и сделать свою работу".

Time to role up the sleeves once again and just get the job done! Let’s chase what we are trying to achieve this season! #MUFC pic.twitter.com/vgE4lYv8tv