Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО

Паблики "Барселоны" в соцсетях опубликовали видео, как Роберт Левандовский со своей женой Анной танцуют на какой-то вечеринке. Получается весьма эффектно, хотя в центре внимания публики все же супруга польского бомбардира.

Как известно, Анна работает фитнес-инструктором и имеет в соцсетях огромную армию поклонников. Недавно появилась информация, что она может дебютировать в ММА.