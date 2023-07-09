  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО

Новости
Обновлено
(2 голосов)

Звездной паре будет чем заняться после футбола

Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО

фото - Getty Images

Новина українською

Паблики "Барселоны" в соцсетях опубликовали видео, как Роберт Левандовский со своей женой Анной танцуют на какой-то вечеринке. Получается весьма эффектно, хотя в центре внимания публики все же супруга польского бомбардира.

Как известно, Анна работает фитнес-инструктором и имеет в соцсетях огромную армию поклонников. Недавно появилась информация, что она может дебютировать в ММА.

По теме
yellow-arrow
Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко в трогательной фотосессии вчетвером. ФОТО
yellow-arrow
Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
yellow-arrow
GOAT Beer: в США выпустили специальное пиво в честь приезда Месси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
09.07.2023 в 12:39
И где там зажгли… позажимались при всех. Фу
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде