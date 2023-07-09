Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО
Звездной паре будет чем заняться после футбола
фото - Getty Images
Паблики "Барселоны" в соцсетях опубликовали видео, как Роберт Левандовский со своей женой Анной танцуют на какой-то вечеринке. Получается весьма эффектно, хотя в центре внимания публики все же супруга польского бомбардира.
Как известно, Анна работает фитнес-инструктором и имеет в соцсетях огромную армию поклонников. Недавно появилась информация, что она может дебютировать в ММА.
Mr. Lewandowski & Mrs. Lewandowska pic.twitter.com/aSUPO6hUXZ— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 8, 2023
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
09.07.2023 в 12:39
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