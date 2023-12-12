Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
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fcdynamo.com
Сезон в УПЛ взял паузу, а клубы и футболисты отправились в отпуска.
Что же первым делом будут делать игроки?
Правильно - наряжать рожденственскую елку.
Именно так поступила молодая звезда "Динамо" Назар Волошин со своей девушкой.
А вы уже поставили елку?
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