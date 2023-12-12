Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО

Сезон в УПЛ взял паузу, а клубы и футболисты отправились в отпуска.

Что же первым делом будут делать игроки?

Правильно - наряжать рожденственскую елку.

Именно так поступила молодая звезда "Динамо" Назар Волошин со своей девушкой.

А вы уже поставили елку?