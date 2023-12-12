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Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО

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Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО

fcdynamo.com

UA-Футбол
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Сезон в УПЛ взял паузу, а клубы и футболисты отправились в отпуска.

Что же первым делом будут делать игроки?

Правильно - наряжать рожденственскую елку.

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Именно так поступила молодая звезда "Динамо" Назар Волошин со своей девушкой.

А вы уже поставили елку?

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