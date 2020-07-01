Вест Хэм - Челси. Анонс и прогноз матча

Команды из разных полюсов турнирной таблицы, с противоположными амбициями и задачами на чемпионат. "Челси" одержал победы в трех последних матчах АПЛ, а "Вест Хэм" остался ни с чем также в трех последних поединках. Казалось бы – все очевидно? Тем не менее, в Англии возможны самые неожиданные сюрпризы, есть свои козыри и у "молотобойцев".

Чемпионат Англии. 32-й тур

Стадион: Олимпийский (Лондон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Вест Хэм 22:15 Челси

Телетрансляция – Setanta

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Два матча после карантинной паузы успела провести команда Мойеса, в которых дважды проиграла с одинаковым счетом 0:2. Очень похожи эти неудачи, "молотобойцы" организованно защищаются, в первом тайме выглядят неплохо, но сдают после перерыва.

Правда, график игр непростой у "Вест Хэма" - в трех последних матчах соперники из лидирующей группы. "Арсенал", "Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм" не оставляли шансов "Юнайтед", а "Челси" еще более опасный оппонент. Есть надежды, что "молотобойцы" провели работу над ошибками и смогут дать бой "синим".

У "Челси" было меньше времени на подготовку к матчу АПЛ, среди недели лондонцы сразились с "Лестером" в Кубке Англии и смогли добыть победу 1:0. Минимум сил потратили подопечные Лэмпарда, насколько это возможно.

Удалось "синим" сохранить свои ворота "сухими", ведь в предыдущих двух матчах чемпионата у "Челси" в активе было две победы со счетом 2:1. Судя по всему, во время паузы "аристократы" не сидели сложа руки, а провели полноценные сборы и плодотворные тренировки. Из всех клубов АПЛ "Челси" выглядит наиболее целостно, показывая результат.

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"Вест Хэм" сотворил сенсацию осенью прошлого года, когда смог обыграть "Челси" на "Стэмфорд Бридж" 1:0. Единственный гол на счету Крессуэла. Вышел в том матче на замену и Ярмоленко, отыграв чуть больше 20 минут. В сентябре 2018-го года эти соперники разошлись миром 0:0. Нельзя назвать "молотобойцев" удобными соперниками для "синих", статистика показывает небольшое преимущество в пользу гранда. "Юнайтед" время от времени удается огорчать "Челси" - в последних десяти матчах по четыре победы у команд, еще две игры завершились вничью.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 111 матчей;

41 победа Вест Хэма, 22 ничьи, 48 побед Челси

Общий счет – 159:173

ПРОГНОЗ

Команда Лэмпарда вряд ли будет с первых минут штурмовать ворота аутсайдера чемпионата, "Вест Хэм" также постарается выждать (учитывая сценарии прошлых матчей этих команд). Но постепенно соперникам придется рисковать, возможно, даже хозяева попробуют сыграть первым номером. "Молотобойцам" грозит вылет из АПЛ, очки необходимы как воздух. Ярмоленко должен помочь своей команде, однако украинца обычно Мойес выпускает только на замены.

"Челси" считают абсолютным фаворитом в этом лондонском дерби, в первую очередь из-за того, что "синие" умеют использовать свои шансы. В этой игре вряд ли будет много опасных моментов, предположим, что хозяева забьют первый после паузы гол (оборона "аристократов" не безгрешна). При этом гости смогут отличиться дважды за счет лучшей реализации моментов. Прогноз: победа "Челси" 2:1.