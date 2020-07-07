Визит к середняку без амбиций. Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

7 июля. 20:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Кристал Пэлас" относится к той группе команд, которой уже ничего в текущем сезоне не нужно – коллектив почти год назад вылетел из Кубка лиги от "Колчестер Юнайтед" по пенальти, а в январе уступил "Дерби" в рамках Кубка Англии (0:1). В чемпионате "орлы" добыли 11 побед, 9 ничей и проиграли в 13 поединках. Четко прослеживается, что команда Роя Ходжсона является типичным середняком первенства, который, скорее, тяготеет к безопасным позициям перед зоной вылета (14-е место, 42 очка), чем к борьбе с кризисным "Тоттенхэмом" или трудягами из "Шеффилд Юнайтед" за более высокие места.

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После локдауна "стекольщики" успели обыграть аутсайдера "Борнмут" (0:2), после чего влетели "Ливерпулю" (4:0), "Бернли" (0:1) и "Лестеру" (3:0). Дальше команду ждет непростой календарь – после "Челси" "орлы" встретятся с "Астон Виллой", "МЮ", "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом". К своему большому счастью, даже если "Пэлас" уступит во всех этих встречах, ничего страшного для них не случится – место на следующий сезон в АПЛ уже гарантировано.

Важно отметить, что в составе клуба выступают футболисты неплохого уровня, но очевидно, что в современных реалиях скиллов опытного Ходжсона часто не хватает. Взгляните сами: Гуайта, Ван Анхольт, Сако, Кэхилл, Миливоевич, Заха и Бентеке – все эти ребята способны организовать костяк сбитой команды в АПЛ, руководи им прогрессивный специалист. Ранее уже ходили слухи о том, что тому же Уилфреду тяжело прислушиваться к 72-летнему Рою.

???? "I know we will do our best, work very hard and make life as difficult for them as possible."#CPFC | #CRYCHE — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 6, 2020

"Челси" также имеет сложный график – помимо "Пэлас" "синие" сыграют с "Шеффилд Юнайтед", "Норвичем", "Ливерпулем" и теми же "МЮ" с "Вулвз". Очная битва с "красными дьяволами" ввиду борьбы за 4-е место смотрится особенно интересно – "дьяволы" (5-е место, 55 пунктов) отстают от "пенсионеров" (4-я позиция, 57, очков) всего на 2 балла. В условиях такой плотности все можно упустить за один тур.

Sit back and enjoy. Our ???????????? ???????????????? goals against Crystal Palace! ????#CRYCHE pic.twitter.com/dIoZlmBja1 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2020

Ходжсон не сможет рассчитывать на Келли, Томкинса и Шлюппа, в то время как Лэмпард помимо Томори и Ковачича теперь не досчитается Канте.

Прогноз. 0:2. "Челси" выиграл последние 4 матча с "Кристал Пэлас" во всех соревнованиях, форма команд после карантина также указывает на то, что мотивированные "синие" должны покидать южную часть Лондона с наполненной копилкой. Добавим, что "орлы" не забивают в 3 последних встречах АПЛ.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.