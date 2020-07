Визит к середняку без амбиций. Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

7 июля. 20:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Кристал Пэлас" относится к той группе команд, которой уже ничего в текущем сезоне не нужно – коллектив почти год назад вылетел из Кубка лиги от "Колчестер Юнайтед" по пенальти, а в январе уступил "Дерби" в рамках Кубка Англии (0:1). В чемпионате "орлы" добыли 11 побед, 9 ничей и проиграли в 13 поединках. Четко прослеживается, что команда Роя Ходжсона является типичным середняком первенства, который, скорее, тяготеет к безопасным позициям перед зоной вылета (14-е место, 42 очка), чем к борьбе с кризисным "Тоттенхэмом" или трудягами из "Шеффилд Юнайтед" за более высокие места.

После локдауна "стекольщики" успели обыграть аутсайдера "Борнмут" (0:2), после чего влетели "Ливерпулю" (4:0), "Бернли" (0:1) и "Лестеру" (3:0). Дальше команду ждет непростой календарь – после "Челси" "орлы" встретятся с "Астон Виллой", "МЮ", "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом". К своему большому счастью, даже если "Пэлас" уступит во всех этих встречах, ничего страшного для них не случится – место на следующий сезон в АПЛ уже гарантировано.

Важно отметить, что в составе клуба выступают футболисты неплохого уровня, но очевидно, что в современных реалиях скиллов опытного Ходжсона часто не хватает. Взгляните сами: Гуайта, Ван Анхольт, Сако, Кэхилл, Миливоевич, Заха и Бентеке – все эти ребята способны организовать костяк сбитой команды в АПЛ, руководи им прогрессивный специалист. Ранее уже ходили слухи о том, что тому же Уилфреду тяжело прислушиваться к 72-летнему Рою.

???? "I know we will do our best, work very hard and make life as difficult for them as possible."#CPFC | #CRYCHE