Обратно на клубные пасеки. Брентфорд – Челси. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 16.10.2021

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

16 октября. 19:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

Октябрьская международная пауза завершена, клубный футбол возвращается. В субботу, 16 октября, последний временной слот в Английской Премьер-лиге займут амбициозный "Брентфорд" и действующий обладатель Лиги чемпионов. Легкой прогулки по окрестностям Лондона у "пенсионеров" не предвидится – "пчелы" точно доставят гостям неудобства.

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"Брентфорд"

В одном из предыдущих анонсов мы в деталях рассказывали о яркой свежей истории "Брентфорда", как именно клуб развивался в последние годы, поэтому напомним кратко. Команда вернулась на вершину спустя более полувека благодаря хорошей работе нового руководства в пределах ушедшей декады. Король ставок и президент "пчел" Мэттью Бенхэм сделал ставку на математический подход, пригласил в каждый отдел клуба профессионалов, заразил их идеей, чтобы "Брентфорд" покупал игроков за копейки, продавал их за миллионы, а также оформил такое долгожданное повышение в классе.

После резких взлетов, а затем стремительных падений в исполнении "Шеффилда" и "Лидса", даже некоторые эксперты не стесняются применять к ним термин "команда-однодневка". По возвращении из Чемпионшипа "клинки" заняли 9-ю строчку, они долгое время претендовали на попадание в Лигу Европы. А уже следующую кампанию в Высшем дивизионе "Шеффилд" с треском провалил и вылетел. Также свеж, хоть и не окончательно сформирован, пример коллектива Бьелсы. В прошлом розыгрыше парни Марсело тоже финишировали девятыми, однако сейчас соперники адаптировались к персональному прессингу аргентинца, дивиденды снизились.

Как выйдет с настойчивым "Брентфордом", да даже с "Лидсом" по итогу сезона, выпалить в октябре трудновато. На данный момент смелый вертикальный футбол Томаса Франка приносит свои плоды. От "пчел" уже "полегли" "Арсенал" (2:0), "Вулверхэмптон" (0:2) и "Вест Хэм" (1:2), в Кубке лиги команда не заметила двух андердогов (3:1, 7:0) и вышла в 1/8 финала турнира. Только "Брайтон" огорчил "Брентфорд" (0:1), а паритеты с перспективным "Пэлас" (0:0), авторской "Астон Виллой" Дина Смита (1:1) и "Ливерпулем" Клоппа (!) (3:3) лишь подчеркивают неуступчивость банды Франка. С командой Юргена лондонцы устроили яркий спектакль – "пчелы" полностью проигнорировали высокий статус "красных" и нещадно наказывали именитого оппонента острыми выпадами. Накануне очной встречи Томас Тухель наверняка несколько раз пересмотрел показательный поединок наглого дебютанта и соперника в гонке за титул.

"Челси"

Кому-кому, а "синим" перерыв на матчи сборных был крайне необходим, ведь результаты начали сбоить. Перед стартом текущего сезона руководство "пенсионеров" точечно усилило состав, наконец-то в Лондон пригласили мастеровитого завершителя в нападение. Приход Ромелу Лукаку повлиял на игру "Челси" в атаке – как с положительной стороны, так и немного с отрицательной, ведь банда Тухеля неизбежно стала зависимой от бельгийца.

В топ-поединках с "Ливерпулем" (1:1), "Манчестер Сити" (0:1) и "Ювентусом" (1:0) не блистал как менеджер "Челси", так и отныне главный форвард команды. На встречи с английскими грандами немецкий специалист избрал чересчур оборонительную тактику, почти без контратак, а в Турине проиграл тактическую дуэль Аллегри, не успевая реагировать на изменения в игровом рисунке "Ювентуса", упершись лбом в итальянский автобус.

Безусловно, у болельщиков клуба нет повода для паники. Банально не стоит торопить события, ошибочно полагая, что "Челси" уже заскочил на одну ступеньку с "Ливерпулем", "Манчестер Сити" и "Баварией". Менее года работы слишком мало, чтобы пройти все стадии становления, а триумф в ЛЧ – не показатель того, что некоторые этапы можно пропустить. "Синие" способны с легкостью прокатиться по аутсайдерам ("Пэлас", 3:0; "Арсенал", 0:2), перекусить вооруженных середняков ("Зенит", 1:0; "Тоттенхэм", 0:3; "Астон Вилла", 3:0; "Саутгемптон", 3:1), но с подготовленными топами у них сейчас не складывается.

Counting down to Brentford! ???? pic.twitter.com/0XTjPpKGwn — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 10, 2021

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 7 5 1 1 15 12 16 7 "Брентфорд" 7 3 3 1 10 4 12

Личные встречи

28.01.17 КФА "Челси" – "Брентфорд" 4:0

17.02.13 КФА "Челси" – "Брентфорд" 4:0

27.01.13 КФА "Брентфорд" – "Челси" 2:2

Цифры и факты

– "Челси" не проигрывает в 11 последних выездных матчах из 12 в рамках АПЛ;

– "Брентфорд" забивает не менее 2 голов в ворота соперников уже 3 матча чемпионата подряд;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Джеймс залечил травму голеностопа, Канте одолел COVID-19, уже в порядке и Лукаку. В то же время Тьяго Силва недоступен, 37-летний бразилец только в пятницу вернулся в Лондон после того, как отыграл полный матч против Уругвая. Зиеш в лазарете с головною болью (где-то "а я же говорил" главный тренер Марокко?), никак не восстановится Пулишич, а вот камбэк Рюдигера из Бундестим в Кобхэм с травмой застал Тухеля врасплох, однако ломать голову ввиду готовности универсала Аспиликуэты особо и не придется. В свою очередь Франк не рассчитывает на Дасилву, Соренсена и Батиста – у всех повреждения.

"Брентфорд", 3-5-2: Райя – Айер, Янссон, Пиннок – Каньос, Янельт, Нергор, Ониека, Генри – Мбеумо, Тоуни

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Чалоба, Кристенсен, Аспиликуэта – Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Чилвелл – Маунт, Вернер – Лукаку

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Челси" от UA-Футбол

1:2. Лидер таблицы едет к новичку дивизиона – сложно не поставить в таком случае на успех гостей. Интересно, насколько сильно "Челси" захочет сделать этот матч закрытым, насколько у "синих" получится не допускать молниеносные контратаки хозяев. Ввиду высоких турнирных задач Тухель просто обязан учесть ошибки своего коллеги-соотечественника из "Ливерпуля".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.