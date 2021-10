Обратно на клубные пасеки. Брентфорд – Челси. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 16.10.2021

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

16 октября. 19:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

Октябрьская международная пауза завершена, клубный футбол возвращается. В субботу, 16 октября, последний временной слот в Английской Премьер-лиге займут амбициозный "Брентфорд" и действующий обладатель Лиги чемпионов. Легкой прогулки по окрестностям Лондона у "пенсионеров" не предвидится – "пчелы" точно доставят гостям неудобства.

В одном из предыдущих анонсов мы в деталях рассказывали о яркой свежей истории "Брентфорда", как именно клуб развивался в последние годы, поэтому напомним кратко. Команда вернулась на вершину спустя более полувека благодаря хорошей работе нового руководства в пределах ушедшей декады. Король ставок и президент "пчел" Мэттью Бенхэм сделал ставку на математический подход, пригласил в каждый отдел клуба профессионалов, заразил их идеей, чтобы "Брентфорд" покупал игроков за копейки, продавал их за миллионы, а также оформил такое долгожданное повышение в классе.

После резких взлетов, а затем стремительных падений в исполнении "Шеффилда" и "Лидса", даже некоторые эксперты не стесняются применять к ним термин "команда-однодневка". По возвращении из Чемпионшипа "клинки" заняли 9-ю строчку, они долгое время претендовали на попадание в Лигу Европы. А уже следующую кампанию в Высшем дивизионе "Шеффилд" с треском провалил и вылетел. Также свеж, хоть и не окончательно сформирован, пример коллектива Бьелсы. В прошлом розыгрыше парни Марсело тоже финишировали девятыми, однако сейчас соперники адаптировались к персональному прессингу аргентинца, дивиденды снизились.

Как выйдет с настойчивым "Брентфордом", да даже с "Лидсом" по итогу сезона, выпалить в октябре трудновато. На данный момент смелый вертикальный футбол Томаса Франка приносит свои плоды. От "пчел" уже "полегли" "Арсенал" (2:0), "Вулверхэмптон" (0:2) и "Вест Хэм" (1:2), в Кубке лиги команда не заметила двух андердогов (3:1, 7:0) и вышла в 1/8 финала турнира. Только "Брайтон" огорчил "Брентфорд" (0:1), а паритеты с перспективным "Пэлас" (0:0), авторской "Астон Виллой" Дина Смита (1:1) и "Ливерпулем" Клоппа (!) (3:3) лишь подчеркивают неуступчивость банды Франка. С командой Юргена лондонцы устроили яркий спектакль – "пчелы" полностью проигнорировали высокий статус "красных" и нещадно наказывали именитого оппонента острыми выпадами. Накануне очной встречи Томас Тухель наверняка несколько раз пересмотрел показательный поединок наглого дебютанта и соперника в гонке за титул.

