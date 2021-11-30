Английская Премьер-лига. 14-й тур.

1 декабря. 21:30. Уотфорд. "Викаридж Роуд"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: –

Декабрь, отсутствие посреди недели матчей Лиги чемпионов, никакой международной паузы на игры сборных. В Англии первый месяц зимы всегда очень непростой. В первую же неделю участники соревнования заполнят пробел или, как любят говорить британцы, midweek, и проведут поединки очередного тура. В частности, раздосадованный своим воскресным матчем лидер таблицы "Челси" приедет в гости к нестабильному, 16-му коллективу лиги, "Уотфорду".

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"Уотфорд"

В кампании-2020/21 "шершни" заняли 2-е место в Чемпионшипе, обеспечив себе досрочный камбэк в Высший дивизион. Уже в октябре руководство "Уотфорда" объявило об отставке Хиско Муньоса, с испанцем команда набрала всего 7 очков после 7 туров. На смену не самому авторитетному менеджеру пришел опытнейший итальянец Клаудио Раньери, в послужном списке которого отсутствует "Динамо Тбилиси", зато присутствуют "Челси", "Ювентус", "Рома", "Интер", "Наполи", многие другие известные клубы. "Лестер", в конце концов – с "лисами" наставник создал то самое чудо под названием 5000/1. Именно так букмекеры оценивали шансы команды Раньери на золото перед стартом чемпионского для нее сезона-2015/16.

Конечно, нельзя сказать, что с момента назначения Клаудио результаты "Уотфорда" сильно улучшились, но итальянец хотя бы задал необходимую для 40 очков и, следовательно, сохранения прописки в АПЛ синусоиду. Если его игроки встали с утра в матчдэй с правильной ноги, то "шершни" способны перестрелять "Эвертон" (2:5), разгромить прохворавший "Манчестер Юнайтед" (4:1). Однако при неудачном для себя стечении обстоятельств, когда парням Клаудио нечего противопоставить более мастеровитому сопернику, оборона "Уотфорда" трещит по швам, одной лишь смелости не хватает. Не дадут соврать "Ливерпуль" (0:5), "Саутгемптон" (0:1), даже "Арсенал" со своей плохой реализацией (1:0) и крайне уязвимый сейчас "Лестер" Роджерса (4:2).

Отдельно отметим подвиги знакомого украинским болельщикам по "Заре" Денниса Бонавентуре. Нигериец выступал за луганскую команду в кампании-2016/17, а в рамках дебютного для себя сезона в АПЛ (12 поединков) оформил 5+5 по системе "гол + пас". В матче с "МЮ" Деннис забил, отдал 2 результативные передачи и поставил точку в приговоре Сульшера. Его участие в игре с "Челси" под вопросом, однако о травмах мы еще поговорим ниже.

"Челси"

Подопечные Тухеля ударно вернулись после международной паузы. На "Кинг Пауэр" гости на заметили "Лестер", обозначив Роджерсу весь спектр проблем его команды (0:3). Затем "Челси" отомстил "Ювентусу" за поражение в Турине, коллектив Аллегри был неожиданно разбит со счетом 4:0. Безусловно, реванш лондонцев на "Стэмфорд Бридж" вполне ожидался, однако вряд ли кто-то мог смело поставить прямо на такие убедительные для хозяев цифры.

Ко все еще принципиальному для себя противостоянию с "Манчестер Юнайтед" "пенсионеры" подходили во всеоружии. "Челси" научился справляться без Ковачича, успешно восстановил из архивов атакующие лекала, в которых нет Лукаку. Казалось бы, лондонцы должны были спокойно справиться с разбитой командой Каррика (уже Рангника), но результат встречи во многом предопределила случайная ошибка Жоржиньо. Тот случай, когда оптимист спишет потерю очков "синими" на невезение, а пессимист будет пенять на некачественное принятие решений игроками "Челси" на финальной трети поля. При этом важно понимать, что осечки с "Бернли" и "МЮ" все же носят принципиально разный характер, даже несмотря на одинаковый итог (1:1).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 13 9 3 1 31 26 30 16 "Уотфорд" 13 4 1 8 18 -6 13

Личные встречи

04.07.20 АПЛ "Челси" – "Уотфорд" 3:0

02.11.19 АПЛ "Уотфорд" – "Челси" 1:2

05.05.19 АПЛ "Челси" – "Уотфорд" 3:0

26.12.18 АПЛ "Уотфорд" – "Челси" 1:2

05.02.18 АПЛ "Уотфорд" – "Челси" 4:1

Цифры и факты

– "Уотфорд" пропускал во всех домашних поединках текущего сезона;

– "Челси" еще ни разу в текущем сезоне АПЛ не проигрывал в гостях;

– "Синие" выиграли 7 из 8 последних матчей против "Уотфорда" в АПЛ;

– "Шершни" пропускали в каждом из 11 последних домашних матчей чемпионата;

– "Пенсионеры" выиграли 4 последних гостевых матча лиги с общим счетом 0:10.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет "Уотфорда" переполнен. До конца года не вернется в ворота Фостер, также недоступны Н'Кулу (подколенное сухожилие), Сарр (связки колена), Баа (лодыжка) и Этебо (мышечное повреждение). Под вопросом участие Денниса Бонавентуре, Куцки, Сема и Сьерральты.

Тухель не рассчитывает на Ковачича, Канте и Чилвелла. К счастью для Томаса, прогноз по крестообразным связкам Бена вполне положительный. Не факт, что мы увидим на поле Джеймса, Жоржиньо и Вернера. Зато готов Лукаку – бельгийцу нужно набирать тонус после травмы, Ромелу обычно долго ловит ритм.

???? Latest injury updates on:



‣ Ismaïla Sarr

‣ Nicolas Nkoulou

‣ Ben Foster

‣ Adam Masina

‣ Emmanuel Dennis

‣ Juraj Kucka

‣ Ken Sema

‣ Francisco Sierralta

‣ Peter Etebo

‣ Kwadwo Baah — Watford Football Club (@WatfordFC) November 30, 2021

"Уотфорд", 4-5-1: Бахманн – Фемения, Каткарт, Кабаселе, Мазина – Эрнандес, Клеверли, Сиссоко, Туфан, Кинг – Педро

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Чалоба, Кристенсен, Рюдигер – Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Баркли, Алонсо – Маунт, Пулишич – Лукаку

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Уотфордом" и "Челси" от UA-Футбол

0:3. "Синие" должны быть довольны, что в рамках мидвика им не выпал соперник из верхней части турнирной таблицы. Тухелю придется расстраивать старину Раньери, никаких других вариантов у гостей нет. "Челси" попросту нельзя терять очки, если команда хочет бороться за золотые медали, плотность наверху сумасшедшая. Уже в субботу у команды Томаса лондонское дерби с "Вест Хэмом" – три пункта "пенсионерам" желательно брать малой кровью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.