Пан или пропал. Ливерпуль – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 22.05.2022

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

22 мая. 18:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

В следующем сезоне жители Ливерпуля будут поддерживать в АПЛ две команды из своего города. Правда, если "Эвертон" Лэмпарда и Миколенко уже решил задачу по сохранению прописки в Высшем дивизионе, то машина Юргена Клоппа находится на другом полюсе таблицы и все еще имеет шансы на завоевание золотых медалей первенства.

Матч первого круга между командами был сыгран в начале декабря в 8-м туре. Интересно, что спустя 30 поединков соревнования "волки" все так же находятся на 8-й позиции, да и "красные" остались на 2-й строчке.

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"Ливерпуль"

История повторяется? В кампании-2018/19 "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, опередив "Ливерпуль" всего на один зачетный пункт. Ранее Клопп не единожды отмечал, мол, если бы в АПЛ не существовало команды Гвардиолы, то мерсисайдцам вообще не приходилось бы прилагать такие титанические усилия для выигрыша трофея. И немец прав, соревноваться с Пепом на дистанции очень трудно. Начиная с сезона-2017/18, "Ливерпуль" и "Сити" единолично доминируют в Премьер-лиге, однако в активе "красных" лишь один комплект золотых медалей в ковидный розыгрыш – "небесно-голубые" за эти годы взяли три чемпионства.

На данный момент "горожане" впереди все так же на одно очко, в 38-м туре они примут в домашних стенах "Астон Виллу", которую тренирует Стивен Джеррард и за которую играет Филиппе Коутиньо. Возможно, парочка, еще каких-то 8 лет назад игравшая вместе за "Ливерпуль" и почти взявшая тогда главный трофей в Англии, сможет косвенно принять участие в триумфе "красных" в 2022-м.

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О выступлениях "Ливерпуля" на финальном отрезке, да и вообще в рамках всего сезона в целом, можно сказать много хорошего. Команда проводит прекрасный розыгрыш, сохраняет шансы на квадрупл (четыре выигранных чашки по итогам кампании), демонстрирует не только качественный футбол, но и крепкий характер, мощную силу воли, жажду побеждать в каждой встрече. Ввиду количества турниров сейчас "красных" ожидаемо догнали травмы, но 28 мая на поле "Стад Де Франс" должны выйти все основные футболисты "Ливерпуля".

В мае мерсисайдцы успели добить "Вильярреал" в полуфинале ЛЧ (2:3), обыграть последовательно на выезде "Астон Виллу" и "Саутгемптон" с одинаковым счетом 1:2; потратить много сил, но все-таки забрать у "Челси" по пенальти еще и Кубок Англии (0:0, 5:6 в лотерее). Также подопечные Клоппа допустили осечку в домашнем матче АПЛ с окрепшим "Тоттенхэмом" (1:1). И спустя неделю "Манчестер Сити" еле спасся в Лондоне с "Вест Хэмом" (2:2) – видимо, потому что все должно решиться 22 мая, ни днем раньше.

Setting up for the final day of the @premierleague season ???????? pic.twitter.com/G6YFrRmsmI — Liverpool FC (@LFC) May 19, 2022

"Вулверхэмптон"

Лаже проделал в "Вулверхэмптоне" неплохую работу, правда, без некоторых "но" все же не обошлось. "Волки" открыли каденцию Бруну тремя не особо заслуженными поражениями, постепенно выровнялись и взяли себе гордый статус середняка АПЛ. Тем не менее, откровенно неудачные отрезки кампании скрыл своими блестящими перформансами в воротах голкипер Жозе Са, он буквально влетел в топ "fantasy EPL" и сорвал с себя маску ноунейма.

Также не будет лишним напомнить и о стерильности футбола "Вулверхэмптона". Лаже в отличие от Нуну Эшпириту Санту пытается ставить атакующий стиль с акцентом на контроль, но при этом "Вулвз" пока очень мало обостряют и много катают мяч поперек зеленого прямоугольника. Если в первом круге Бруну помимо Са помогал Траоре, то зимой Адама отправился покорять Каталонию и во второй части розыгрыша и без того не особо обкатанный автомобиль начал глохнуть еще чаще.

С конца февраля "волки" провели 13 матчей: три выиграли, два завершились паритетом, а еще в восьми команда Лаже уступила своим оппонентам. Две ничьи "Вулверхэмптона" вполне свежие и в чем-то показательные. В поединке с немотивированным и разобранным "Челси" гости все-таки добились права забрать со "Стэмфорд Бридж" один зачетный пункт благодаря выходу Тринкау и откровенному навалу на ворота Менди (2:2). Также отыгрываться пришлось и с вылетевшим в Чемпионшип "Норвичем" (1:1).

В контексте воскресного матча против "Ливерпуля" интересен результат матча "Вулвз" с "Манчестер Сити", команды встречались 11 мая. Если кратко, то все просто – 1:5. Впервые в своей карьере четыре гола в одном поединке забил атакующий хавбек "горожан" Кевин Де Брюйне. Есть ощущение, что "красные" возьмут пример со своего главного соперника.

Anfield on the final day.



????⏳ pic.twitter.com/MhrjV0p3e6 — Wolves (@Wolves) May 18, 2022

Турнирная таблица

Личные встречи

04.12.21 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" 0:1

15.03.21 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" 0:1

06.12.20 АПЛ "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 4:0

23.01.20 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" 1:2

29.12.19 АПЛ "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 1:0

Цифры и факты

– "Ливерпуль" выиграл 15 из последних 17 матчей в АПЛ;

– "Красные" побеждали в последних 6 поединках с "волками";

– "Вулверхэмптон" не смог завоевать три очка в рамках последних 6 встреч в чемпионате Англии;

– Команда Юргена Клоппа выиграла 4 домашних матча против "Вулвз" подряд.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Клопп признался, что он не знает, выпустит ли Салаха, Ван Дейка и Фабиньо на матч 38-го тура АПЛ, но и отметил прогресс в восстановлении своих лидеров. Также под вопросом Джо Гомес. Бруну Лаже не рассчитывает на Килмана, Семеду и Саисса.

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон – Кейта, Хендерсон, Тьяго Алькантара – Жота, Мане, Диас

"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са – Кастро, Боли, Тоти Гомес – Шикинью, Невеш, Моутиньо, Аит-Нури – Нету, Хименес – Хи Чхан

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

3:0 – ТБ 2.5. Сенсация, скорее, возможна на "Этихаде" в параллельном поединке между "Сити" и "Астон Виллой", но точно не на "Энфилде". "Ливерпуль" играет у себя дома последний матч сезона в чемпионате Англии, на глазах у родных болельщиков – он в любом случае не имеет права ударить в грязь лицом. "Красные" сделают все от себя зависящее, чтобы претендовать на трофей АПЛ – и взглянут на результат поединка в Манчестере они лишь после финального свистка арбитра, когда выполнят свой участок работы.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.