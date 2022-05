Пан или пропал. Ливерпуль – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 22.05.2022

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

22 мая. 18:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

В следующем сезоне жители Ливерпуля будут поддерживать в АПЛ две команды из своего города. Правда, если "Эвертон" Лэмпарда и Миколенко уже решил задачу по сохранению прописки в Высшем дивизионе, то машина Юргена Клоппа находится на другом полюсе таблицы и все еще имеет шансы на завоевание золотых медалей первенства.

Матч первого круга между командами был сыгран в начале декабря в 8-м туре. Интересно, что спустя 30 поединков соревнования "волки" все так же находятся на 8-й позиции, да и "красные" остались на 2-й строчке.

История повторяется? В кампании-2018/19 "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, опередив "Ливерпуль" всего на один зачетный пункт. Ранее Клопп не единожды отмечал, мол, если бы в АПЛ не существовало команды Гвардиолы, то мерсисайдцам вообще не приходилось бы прилагать такие титанические усилия для выигрыша трофея. И немец прав, соревноваться с Пепом на дистанции очень трудно. Начиная с сезона-2017/18, "Ливерпуль" и "Сити" единолично доминируют в Премьер-лиге, однако в активе "красных" лишь один комплект золотых медалей в ковидный розыгрыш – "небесно-голубые" за эти годы взяли три чемпионства.

На данный момент "горожане" впереди все так же на одно очко, в 38-м туре они примут в домашних стенах "Астон Виллу", которую тренирует Стивен Джеррард и за которую играет Филиппе Коутиньо. Возможно, парочка, еще каких-то 8 лет назад игравшая вместе за "Ливерпуль" и почти взявшая тогда главный трофей в Англии, сможет косвенно принять участие в триумфе "красных" в 2022-м.

О выступлениях "Ливерпуля" на финальном отрезке, да и вообще в рамках всего сезона в целом, можно сказать много хорошего. Команда проводит прекрасный розыгрыш, сохраняет шансы на квадрупл (четыре выигранных чашки по итогам кампании), демонстрирует не только качественный футбол, но и крепкий характер, мощную силу воли, жажду побеждать в каждой встрече. Ввиду количества турниров сейчас "красных" ожидаемо догнали травмы, но 28 мая на поле "Стад Де Франс" должны выйти все основные футболисты "Ливерпуля".

В мае мерсисайдцы успели добить "Вильярреал" в полуфинале ЛЧ (2:3), обыграть последовательно на выезде "Астон Виллу" и "Саутгемптон" с одинаковым счетом 1:2; потратить много сил, но все-таки забрать у "Челси" по пенальти еще и Кубок Англии (0:0, 5:6 в лотерее). Также подопечные Клоппа допустили осечку в домашнем матче АПЛ с окрепшим "Тоттенхэмом" (1:1). И спустя неделю "Манчестер Сити" еле спасся в Лондоне с "Вест Хэмом" (2:2) – видимо, потому что все должно решиться 22 мая, ни днем раньше.

Setting up for the final day of the @premierleague season ???????? pic.twitter.com/G6YFrRmsmI