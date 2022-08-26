Выясняя, чья оборона хуже. Челси – Лестер Сити. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 27.08.22

Английская Премьер-лига. 4-й тур.

27 августа. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Телетрансляция: app.setantasports.com

Народная мудрость: смотреть в турнирную таблицу Английской Премьер-лиги первые 8-10 туров большого смысла нет. Безусловно, и "Челси", находящийся сейчас на 12-й строчке "рейтингового зачета", и "Лестер", болтающийся в зоне вылета – это вовсе неслучайно, проблемы в оборонительных редутах команд действительно имеют место быть. Тем не менее, через пару месяцев ситуация постепенно наладится. Ну, у лондонцев так точно.

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"Челси"

После не слишком убедительной игры и результатов на предсезонке "синие" примерно в том же духе открыли для себя и розыгрыш чемпионата Англии. Против "Эвертона" на "Гудисон Парк" гостям помогло отсутствие у "ирисок" профильного нападающего (0:1). Подопечные Лэмпарда организовали достойные качели, но на финальный штурм ворот Эдуара Менди в концовке поединка собраться не сумели. Более мастеровитая команда с трудом удержала минимальное преимущество.

Далее Томас Тухель восхитительно подготовил "Челси" к домашнему матчу с "Тоттенхэмом". "Пенсионеры" выглядели намного лучше "шпор", перекусив соперника прессингом и тактикой, однако пробелы в правилах и неспособность держать удар на последних минутах повлияли на итоговый результат лондонской битвы (2:2). Как иначе объяснить вопиющий незафиксированный фол Ромеро на Кукурелье, когда Кристиан открыто тянул Марка за волосы? И да, опять же, засушить игру при счете 2:1 в свою пользу хозяева тоже не смогли.

Старт у "Челси" предельно контрастный. Казалось бы, после толкового выступления в рамках дерби команда Тухеля не столкнется с большими проблемами на "Элланд Роуд". Правда, без травмированного Канте средняя линия гостей, с Маунтом и Галлахером по бокам от Жоржиньо, выглядела чересчур раскрытой. Важно, что "Лидс Юнайтед", конечно же, не наиграл на 3:0. Да, коллектив Джесси Марша действовал очень здорово, дерзко, но этот разгром свидетельствует, скорее, об оверперформансе в реализации моментов. Плюс катализатором поражения "синих" без всяких сомнений стал привоз Менди во время первого гола "белых". Тенденция с учащающимися ошибками сенегальского вратаря постепенно начинает напрягать фанатов "Челси".

Также нельзя пройти мимо стерильности "пенсионеров" с мячом в ногах и в атаке в частности. Откровенно не в форме Кай Хавертц, продолжает искать себя в новой команде и Рахим Стерлинг. В первых трех поединках за "Челси" у англичанина: 0 голов, 0 ударов в створ, 1 голевая передача, 29% выигранных единоборств (9/31), такой же процент успешных обводок (4/14) и 48 потерь мяча.

"Лестер Сити"

"Лисы" тоже плохо выступили на прошлых выходных; если брать в целом, то они еще более неудачно начали кампанию в АПЛ, нежели "Челси". Команда Роджерса после 3 туров чемпионата Англии так и не ощутила вкус победы: одна ничья и два поражения.

В 1-м туре "Лестер" конкретно облажался. Ведя в счете 2:0 к началу второго тайма в домашней игре против "Брентфорда", "лисы" умудрились растерять преимущество и позволить гостям сравнять цифры на табло (2:2). К тому же, серьезных моментов у ворот Уорда было от силы 2-3. Потом "Лестер" в эффектной перестрелке на "Эмирейтс" по делу уступил "Арсеналу" (4:2). То, что подопечные Роджерса дважды сокращали разрыв в счете, не должно вводить болельщиков в заблуждение – "канониры" действовали увереннее, Зинченко и компания имели шанс дорвать соперника еще более убедительно.

Так вот, с "Саутгемптоном" на "Кинг Пауэр" неделю назад "Лестер" провалился еще раз. На гол набравшего неплохую форму Мэддисона гости ответили дублем Че Адамса. Шотландский нападающий "святых" своими мячами снова подчеркнул несостоятельность обороны "лисов".

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Ну, и как вишенка на торте – мидвик. "Лестер" полуосновой не разобрался в основное время со "Стокпортом" в Кубке лиги, на секундочку, представителем Лиги 1. Лишь в серии пенальти команда из АПЛ одолела андердога (0:0, 1:3 в лотерее). Да уж, нетрудно заметить, что дела у "лисов" плохи. Ранее мы уже писали об уходе Каспера Шмейхеля, Фофана и Тилеманс тоже сидят на чемоданах. Есть ощущение, что в союзе Роджерса и "Лестера" наступил период усталости друг от друга. Брендан не в состоянии дать игрокам нужный импульс, сам состав отчаянно нуждается в обновлении. Просто оно должно включать в себя не только уход лидеров, но и качественные приобретения. Их у "Лестера" этим летом не было вообще.

Турнирная таблица

Личные встречи

19.05.22 АПЛ "Челси" – "Лестер" 1:1

20.11.21 АПЛ "Лестер" – "Челси" 0:3

18.05.21 АПЛ "Челси" – "Лестер" 2:1

15.05.21 FA Cup "Челси" – "Лестер" 0:1

19.01.21 АПЛ "Лестер" – "Челси" 2:0

Цифры и факты

– На "Стэмфорд Бридж" "Лестер Сити" не проигрывал в четырех матчах из последних пяти;

– Ставка на ТБ 2.5 залетала в 8 последних поединках "Лестера" в АПЛ из 9;

– "Лисы" пропустили как минимум 2 гола в последних 3 матчах в чемпионате Англии;

– "Синие" не проиграли в последних 5 домашних матчах в рамках АПЛ;

Open training at the Bridge! ???? pic.twitter.com/YKUmTpFyn5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 23, 2022

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Томас Тухель не будет присутствовать в субботу на бровке, так как немец получил дисквалификацию на 1 матч после "горячего рукопожатия" с Антонио Конте. Вернулись к тренировкам с командой Армандо Броя и Матео Ковачич (сможет сыграть около 20 минут), но все еще в лазарете пребывает Н'Голо Канте (и будет там еще где-то около 4 недель). На Алонсо рассчитывать также не приходится, испанец продолжает ждать "теплой погоды с Балеарского моря". Напомним, Кулибали схватил два глупых "горчичника" в матче с "Лидсом". Таким образом, Чилвелл наверняка займет позицию вингбека, а Кукурелья опустится в тройку центрбеков на место Калиду.

В количественном плане лазарет "Лестера" значительно опустел, на данный момент у "лисов" лечатся только Бертранд и Перейра, однако два очень важных для Роджерса исполнителя могут пропустить матч на "Стэмфорд Бридж". Фофана вряд ли сыграет, так как прямо сейчас "Челси" пытается закрыть вопрос о переезде француза в Лондон. Лидер "Лестера" Мэддисон получил повреждение на тренировке. Если Джеймс таки не сыграет, то тащить нужно будет Харви Барнсу.

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Аспиликуэта, Силва, Кукурелья – Джеймс, Галлахер, Жоржиньо, Чилвелл – Маунт, Стерлинг – Хавертц

"Лестер", 4-1-4-1: Уорд – Кастань, Амарти, Эванс, Джастин – Ндиди – Перес, Тилеманс, Дьюсберри-Холл, Барнс – Варди

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Лестером" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:1. Очки необходимо набирать и "синим", и "лисам", однако отдадим небольшое предпочтение фавориту встречи. "Челси" и "Лестер" обменяются голами из-за своих проблем в обороне, но перестрелять оппонента на "Стэмфорд Бридж" следует именно хозяевам.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.