Первое для Поттера дерби Лондона. Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 01.10.22

Английская Премьер-лига. 9-й тур.

1 октября. 17:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: app.setantasports.com

В первый день октября будет сыграна большая часть матчей 9-го тура чемпионата Англии. В рамках второго временного слота, помимо прочих команд, сойдутся две лондонские – "Кристал Пэлас" (16-е место в таблице) и "Челси" (7-я позиция). Это не просто вариация дерби между столичными коллективами, но и первый поединок для Грэма Поттера во главе "Челси" именно на полях Английской Премьер-лиги.

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"Кристал Пэлас"

В текущем сезоне в 6 сыгранных матчах АПЛ "орлы" победили лишь однажды, а именно в домашней игре с "Астон Виллой (3:1). Несмотря на быстрый пропущенный гол, "Пэлас" быстро сравнял счет, а во втором тайме не только вышел вперед, совершив тем самым камбэк, но и закрепил преимущество на табло. Также команда Виейра познала вкус успеха в скромном Кубке Лиги. Во втором раунде турнира потасованный состав "стекольщиков" на выезде уверенно разобрался с представителем Лиги 1 "Оксфорд Юнайтед" (0:2).

Во всех остальных случаях "Кристал Пэлас" либо в боевом стиле играл вничью с середняками, либо безнадежно проигрывал грандам. Давления на коротких отрезках ожидаемо не хватило в матче с лондонским "Арсеналом" (0:2), а в открытой перестрелке с "Манчестер Сити" сильнее логично оказался чемпион (4:2). А вот с кризисным по состоянию на середину августа "Ливерпулем" (1:1), крепким "Ньюкаслом" (0:0) и все еще крайне симпатичным "Брентфордом" (1:1) "орлы" выхватили заслуженные паритеты.

В целом, качество игры банды Виейра сейчас далековато даже от привычного для "Пэлас" уровня. На старте сезона им уже выпало столкнуться с тремя (!) коллективами очень высокого класса – график "орлам" действительно не подсобил. На дистанции кампании "стекольщикам" должно хватить запаса прочности для сохранения прописки в Высшем дивизионе. Чувствуется, что эта команда способна еще немного прибавить.

SE25 at the weekend ????



Palace Preview ????#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 29, 2022

"Челси"

Все две недели международной паузы Грэм Поттер спокойно осваивался в новом кабинете в Кобхэме и проводил тренировочные сессии для тех игроков, которые не разъехались по лагерям национальных команд и остались на базе "Челси". Конечно же, донести как можно скорее принципы своей философии до резервистов и "первых на замену" тоже очень важно, но, например, Хавертцу, Маунту, Стерлингу и Джеймсу игровые принципы придется объяснять уже на ходу.

Первый для Поттера матч во главе "синих" вышел неплохим. Против "РБ Зальцбург" лондонцы играли задорно, более смело, однако в очередной раз "хватило" цепочки ошибок при обороне во время одной из редких атак соперника, плюс как раз уже традиционно не хватило острых моментов у чужих ворот (1:1).

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По собственным меркам "Челси" провалил стартовый отрезок сезона. Из-за приторной стерильности в атаке и легкого налета конфронтации в раздевалке "пенсионеры" оказались на 7-й строчке в чемпионате и на последней позиции в квартете Лиги чемпионов. На сегодняшний день в кампании-2022/23 "синие" выдали лишь один по-настоящему хороший матч – с "Тоттенхэмом" (2:2). Во всех остальных поединках качество игры не только впереди, но еще и в защите, вызывало большие вопросы.

Как итог, американское руководство клуба решилось разойтись с Томасом Тухелем. Этот резонансный информационный повод ранее мы уже неоднократно обсуждали (как минимум тут и тут), поэтому надолго лишний раз останавливаться на уходе немца не будем. Скажем лишь то, что теперь "синих" ждет по-настоящему новая эра. Посмотрим, сколько проработает в Лондоне Грэм Поттер и сдержит ли слово Тодд Боули, пообещав всем вокруг выстроить в "Челси" долгосрочный проект. Уже скоро у "пенсионеров" два матча с "Миланом", по сути, от того, сколько лондонцы выжмут очков по результатам этой спарки, будет зависеть их судьба в розыгрыше ЛЧ.

A busy October ahead! ???? pic.twitter.com/4zFBed5DMX — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 29, 2022

Турнирная таблица

Личные встречи

17.04.22 FA Cup "Челси" – "Кристал Пэлас" 2:0

19.02.22 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Челси" 0:1

14.08.21 АПЛ "Челси" – "Кристал Пэлас" 3:0

10.04.21 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Челси" 1:4

03.10.20 АПЛ "Челси" – "Кристал Пэлас" 4:0

Цифры и факты

– "Челси" выиграл последние 10 матчей против "Кристал Пэлас" во всех соревнованиях;

– В последних 5 поединках "синих" в АПЛ залетала ставка ТБ 2.5;

– Грэм Поттер ранее не обыгрывал "Кристал Пэлас" в качестве главного тренера.

Working for the weekend. ???? pic.twitter.com/ALMDlohGhK — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 29, 2022

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Кристал Пэлас" в лазарете четыре футболиста. Проблемы с запястьем у вратаря Батленда, с мышечной травмой слег Томкинс, также повреждение есть у Фергюсона. Под большим вопросом участие Макартура.

Поттер заявил, что, возможно, к следующей неделе Канте уже будет готов играть. Н'Голо вернулся к тренировкам после 6 пропущенных матчей, однако француз все еще не полностью готов. Приболел Кукурелья, которого Грэм хорошо знает по совместной работе в "Брайтоне". Также простудился Чуквуэмека. Не факт, что мы увидим в воротах Менди – у Эдуара проблемы с коленом.

"Кристал Пэлас", 4-3-3: Гуайта – Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл – Шлупп, Дукуре, Эзе – Айю, Матета, Заха

"Челси", 3-5-2: Аррисабалага – Аспиликуэта, Силва, Кулибали – Джеймс, Маунт, Жоржиньо, Ковачич, Стерлинг – Обамеянг, Хавертц

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 1:2. В последние годы у "синих" не возникает проблем в поединках с "Кристал Пэлас". Тем не менее, после международной паузы перестраиваться обратно на клубный футбол всегда очень непросто. В любом случае, на бумаге "Челси" – фаворит, да и к тому же крайне мотивированный. В субботу на "Селхерст Парк" будет настоящий бой, ведь "орлы" просто так не сдадутся.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.