Лидс – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.10.2022

Английская Премьер-лига, 11-й тур

16 октября, 16:00. "Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Встречаются команды с совершенно разными турнирными задачами. “Лидс” болтается вблизи зоны вылета, в то время как “Арсенал” лидирует в турнирной таблице. Ни тому, ни другому коллективу не желательно терять очки, ведь это может дорого стоить в будущем.

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Лидс

"Павлины" прекрасно стартовали в этом сезоне, но уже в конце сентября поймали несчастливую волну, на которой плывут до сих пор. В первых трех турах текущей АПЛ "Лидс" заработал семь очков, в том числе разгромив "Челси" (3:0). Затем последовала победа в Кубке лиги над "Барнсли", но дальше команда набрала всего два очка в пяти матчах против, откровенно, середняков чемпионата.

В настоящее время подопечные Марша идут на 15 месте, опережая зону вылета всего на два зачетных пункта. Но во второй половине турнирной таблицы АПЛ сейчас очень плотно: от 11-го “Ливерпуля” до 20-го “Ноттингема” пять баллов, поэтому каждый тур может вносить очень большие изменения в расположении команд.

Кадры хозяев

Потерь у “павлинов” немного: Даллас, Хьельде и Форшоу вне игры. Только последний играл в текущей АПЛ, однако выбыл из-за травмы лодыжки. Но для Марша отсутствие этих футболистов не является большой утратой.

Арсенал

Одно поражение при восьми победах в девяти стартовых турах чемпионата – это те результаты, которых "канониры" ждали ну очень долго. Сейчас они лидируют в турнирной таблице, однако в спину громко дышат преследователи. Второй "Манчестер Сити" и третий "Тоттенхэм" имеют на одно очко меньше и точно не собираются отставать в лидерской гонке.

Кроме хорошего начала чемпионата, еще и в Лиге Европы “Арсенал” идет без потерь. На этой неделе "канониры" во второй раз переиграли норвежский "Буде/Глимт" и с девятью очками возглавляют свою группу. Интересно, что даже в ЛЕ Артета не ставит полностью второй состав, а балансирует его с игроками старта. Например, в прошлый четверг с первых минут играли Нкетиа, Виейра, Нелсон, Холдинг и Тернер. Остальные – постоянные футболисты основы.

Кадры гостей

У "канониров" три потери и они важны. Не сыграет сегодня Александр Зинченко – он пропустит пятый матч подряд. Также вне игры Смит-Роу, который в последний раз выходил на поле еще 4 сентября. У Эльнени тоже проблемы, из-за которых он больше, чем 1,5 месяца не может вылезти из лазарета.

???? Watching the boss in action... pic.twitter.com/PT35yBx3hw — Arsenal (@Arsenal) October 15, 2022

Последние пять матчей Лидса и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

09.10. Кристал Пэлас – Лидс 2:1 (АПЛ)

02.10. Лидс – Астон Вилла 0:0 (АПЛ)

03.09. Брентфорд – Лидс 5:2 (АПЛ)

30.08. Лидс – Эвертон 1:1 (АПЛ)

27.08. Брайтон – Лидс 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

13.10. Буде/Глимт – Арсенал 0:1 (ЛЕ)

09.10. Арсенал – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)

06.10. Арсенал – Буле/Глимт 3:0 (ЛЕ)

01.10. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)

18.09. Брентфорд – Арсенал 0:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 9 8 0 1 23 - 10 24 2 Манчестер Сити 9 7 2 0 33 - 9 23 3 Тоттенхэм 10 7 2 1 22 - 10 23 4 Челси 8 5 1 2 13 - 10 16 5 Манчестер Юнайтед 8 5 0 3 13 - 15 15 6 Ньюкасл 9 3 5 1 17 - 9 14 7 Брайтон энд Хоув Альбион 9 4 2 3 14 - 11 14 8 Брентфорд 10 3 4 3 18 - 17 13 9 Борнмут 10 3 4 3 10 - 22 13 10 Фулхэм 10 3 3 4 16 - 20 12 11 Ливерпуль 8 2 4 2 20 - 12 10 12 Кристал Пэлас 9 2 4 3 10 - 12 10 13 Вест Хэм Юнайтед 9 3 1 5 8 - 10 10 14 Эвертон 10 2 4 4 8 - 11 10 15 Лидс Юнайтед 8 2 3 3 11 - 12 9 16 Астон Вилла 9 2 3 4 7 - 11 9 17 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4 - 12 9 18 Саутгемптон 9 2 1 6 8 - 17 7 19 Лестер Сити 10 1 2 7 15 - 24 5 20 Ноттингем Форест 10 1 2 7 7 - 23 5

Последние пять личных встреч между командами

08.05.22. Арсенал – Лидс 2:1 (АПЛ)

18.12.21. Лидс – Арсенал 1:4 (АПЛ)

26.10.21. Арсенал – Лидс 2:0 (Кубок лиги)

14.02.21. Арсенал – Лидс 4:2 (АПЛ)

22.11.20. Лидс – Арсенал 0:0 (АПЛ)

Цифры и факты

"Арсенал" в этом сезоне сыграл 12 раз, победив в 11 матчах.

“Канониры” забили в каждом выездном поединке этой кампании.

В последний раз "Лидс" побеждал "Арсенал" в 2003 году.

Ни разу в истории "канониры" не брали верх над "павлинами" в пяти матчах подряд. Серия составляет четыре игры.

Ставки и коэффициенты на матч Лидс – Арсенал

Прогноз матча Лидс – Арсенал от UA-Football

"Павичи" сейчас слишком слабы, чтобы выдержать давление "канониров". Лондонцы набрали бешеный темп и должны следовать его течению, ведь каждое потерянное очко может стоить цели на сезон. "Лидс" – это та команда, с которой обязательно нужно уверенно забирать три балла. Прогноз: Победа Арсенала с форой -1 (КФ 1,9).