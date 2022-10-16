Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидс – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.10.2022
И снова без Зинченко
Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images
Английская Премьер-лига, 11-й тур
16 октября, 16:00. "Элланд Роуд" (Лидс)
Главный арбитр: Крис Кавана
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Встречаются команды с совершенно разными турнирными задачами. “Лидс” болтается вблизи зоны вылета, в то время как “Арсенал” лидирует в турнирной таблице. Ни тому, ни другому коллективу не желательно терять очки, ведь это может дорого стоить в будущем.
Лидс
"Павлины" прекрасно стартовали в этом сезоне, но уже в конце сентября поймали несчастливую волну, на которой плывут до сих пор. В первых трех турах текущей АПЛ "Лидс" заработал семь очков, в том числе разгромив "Челси" (3:0). Затем последовала победа в Кубке лиги над "Барнсли", но дальше команда набрала всего два очка в пяти матчах против, откровенно, середняков чемпионата.
В настоящее время подопечные Марша идут на 15 месте, опережая зону вылета всего на два зачетных пункта. Но во второй половине турнирной таблицы АПЛ сейчас очень плотно: от 11-го “Ливерпуля” до 20-го “Ноттингема” пять баллов, поэтому каждый тур может вносить очень большие изменения в расположении команд.
Кадры хозяев
Потерь у “павлинов” немного: Даллас, Хьельде и Форшоу вне игры. Только последний играл в текущей АПЛ, однако выбыл из-за травмы лодыжки. Но для Марша отсутствие этих футболистов не является большой утратой.
???? ???????????????? ???????? ????????????????!#LUFC x @Boost_Drinks pic.twitter.com/knGrQQIZI0— Leeds United (@LUFC) October 15, 2022
Арсенал
Одно поражение при восьми победах в девяти стартовых турах чемпионата – это те результаты, которых "канониры" ждали ну очень долго. Сейчас они лидируют в турнирной таблице, однако в спину громко дышат преследователи. Второй "Манчестер Сити" и третий "Тоттенхэм" имеют на одно очко меньше и точно не собираются отставать в лидерской гонке.
Кроме хорошего начала чемпионата, еще и в Лиге Европы “Арсенал” идет без потерь. На этой неделе "канониры" во второй раз переиграли норвежский "Буде/Глимт" и с девятью очками возглавляют свою группу. Интересно, что даже в ЛЕ Артета не ставит полностью второй состав, а балансирует его с игроками старта. Например, в прошлый четверг с первых минут играли Нкетиа, Виейра, Нелсон, Холдинг и Тернер. Остальные – постоянные футболисты основы.
Кадры гостей
У "канониров" три потери и они важны. Не сыграет сегодня Александр Зинченко – он пропустит пятый матч подряд. Также вне игры Смит-Роу, который в последний раз выходил на поле еще 4 сентября. У Эльнени тоже проблемы, из-за которых он больше, чем 1,5 месяца не может вылезти из лазарета.
???? Watching the boss in action... pic.twitter.com/PT35yBx3hw— Arsenal (@Arsenal) October 15, 2022
Последние пять матчей Лидса и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 09.10. Кристал Пэлас – Лидс 2:1 (АПЛ)
- 02.10. Лидс – Астон Вилла 0:0 (АПЛ)
- 03.09. Брентфорд – Лидс 5:2 (АПЛ)
- 30.08. Лидс – Эвертон 1:1 (АПЛ)
- 27.08. Брайтон – Лидс 1:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 13.10. Буде/Глимт – Арсенал 0:1 (ЛЕ)
- 09.10. Арсенал – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)
- 06.10. Арсенал – Буле/Глимт 3:0 (ЛЕ)
- 01.10. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)
- 18.09. Брентфорд – Арсенал 0:3 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|23 - 10
|24
|2
|Манчестер Сити
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|4
|Челси
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|5
|Манчестер Юнайтед
|8
|5
|0
|3
|13 - 15
|15
|6
|Ньюкасл
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|9
|Борнмут
|10
|3
|4
|3
|10 - 22
|13
|10
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|11
|Ливерпуль
|8
|2
|4
|2
|20 - 12
|10
|12
|Кристал Пэлас
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|8 - 10
|10
|14
|Эвертон
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15
|Лидс Юнайтед
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16
|Астон Вилла
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|17
|Вулверхэмптон
|10
|2
|3
|5
|4 - 12
|9
|18
|Саутгемптон
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|19
|Лестер Сити
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|20
|Ноттингем Форест
|10
|1
|2
|7
|7 - 23
|5
Последние пять личных встреч между командами
08.05.22. Арсенал – Лидс 2:1 (АПЛ)
18.12.21. Лидс – Арсенал 1:4 (АПЛ)
26.10.21. Арсенал – Лидс 2:0 (Кубок лиги)
14.02.21. Арсенал – Лидс 4:2 (АПЛ)
22.11.20. Лидс – Арсенал 0:0 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Арсенал" в этом сезоне сыграл 12 раз, победив в 11 матчах.
- “Канониры” забили в каждом выездном поединке этой кампании.
- В последний раз "Лидс" побеждал "Арсенал" в 2003 году.
- Ни разу в истории "канониры" не брали верх над "павлинами" в пяти матчах подряд. Серия составляет четыре игры.
Ставки и коэффициенты на матч Лидс – Арсенал
Прогноз матча Лидс – Арсенал от UA-Football
"Павичи" сейчас слишком слабы, чтобы выдержать давление "канониров". Лондонцы набрали бешеный темп и должны следовать его течению, ведь каждое потерянное очко может стоить цели на сезон. "Лидс" – это та команда, с которой обязательно нужно уверенно забирать три балла. Прогноз: Победа Арсенала с форой -1 (КФ 1,9).
Популярное сейчас
- Оболонь единолично возглавляет группу, Чернигов отрывается от Скорука. Таблица и результаты тура Первой лиги
- УПЛ. Металлист - Ворскла 3:2. Черный день Ризныка
- Лунин сыграет в Эль-Классико. Анчелотти подтвердил, что Куртуа не готов к матчу против Барселоны
- Поттер уволит Джеррарда? Астон Вилла – Челси. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 16.10.2022
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО