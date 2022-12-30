Закрывая футбольный год. Брайтон – Арсенал. Анонс и прогноз центрального матча 18-го тура АПЛ на 31.12.22

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

31 декабря. 19:30. Лондон. "Амэкс"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports, app.setantasports.com

Вечером 31 декабря можно будет посмотреть матчи двух топ-лиг, Англии и Испании. Поединок между "Брайтоном" и "Арсеналом" станет центральным в 18-м туре АПЛ и последним для футбольной Европы в 2022-м году.

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Новости "Брайтона"

Если бы не странное поражение "Астон Вилле" (1:2) прямо перед паузой на Мундиаль, то на зимний перерыв "Брайтон" мог бы даже уйти с беспроигрышной серией из четырех поединков. В конце октября прессинг мотивированных "чаек" камня на камне не оставил от команды хорошо знакомого им Грэма Поттера (4:1). Дальше коллектив Де Дзерби уже не в таком ярком стиле добыл сложнейшую выездную победу над "Вулверхэмптоном", играя весь второй тайм против десятерых футболистов "волков" и вырвав три очка на последних минутах (2:3). Также полуоснова "Брайтона" обыграла не особо заряженный на Кубок лиги дубль "Арсенала" (1:3).

"Альбион" возобновил кампанию с вылета из EFL в 1/8 финала от "Чарльтона" по пенальти (0:0, 4:3 в лотерее). Видимо, "Брайтону" в итоге этот турнир оказался так же нужен, как и "Арсеналу", в гости к представителю Лиги 1 приехал резерв команды. Затем "чайки" полноценно оформили камбек, "Саутгемптон" сгорел им у себя дома со счетом 1:3.

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Именно в таких контрастах – весь сегодняшний "Брайтон" Де Дзерби. РДД пытается привносить что-то свое, ему не нужны конспекты Поттера. Он явно выкручивает на десятки делений по часовой все атакующие тумблеры, но неизбежно нарушает ранее созданный Грэмом баланс, к тому же, Роберто часто не имеет запасного плана. Например, Гвардиола легко справился с персональным прессингом визави, а ничего более гости не были готовы предложить "Манчестер Сити" (3:1). В целом, эта характеристика знакома нам еще по "Шахтеру" – Де Дзерби достаточно упрям, первым делом ему нужно, чтобы работал "план А". И это мы еще не сильно акцентируем внимание на "крутом пике" Роберто на старте карьеры в АПЛ: там были проигрыши "Тоттенхэму" (0:1) и "Брентфорду" (2:0), ничья с последней командой лиги – "Ноттингемом Форест" (0:0). Естественно, "чайки" опустились вниз.

А ведь после первых 6 туров "Альбион" шел на 4-й строчке, демонстрировал свой пиковый футбол при Поттере. Никогда ранее "Брайтон" Грэма не смотрелся настолько сыгранно, команда с пугающей легкостью перестраивалась по ходу поединков. Благодаря качественной системной работе в "Брайтоне" перспективный английский специалист и получил повышение, Тодд Боули забрал волшебника с южного побережья в Лондон, а Тони Блуму пришлось заменить коуча экс-тренером "Шахтера" и "Сассуоло". По субъективным ощущениям, с Поттером "Брайтон" бы точно претендовал на попадание в Лигу Европы по итогам сезона, но с ним случился "Челси". Сейчас даже не факт, что "чайки" после 38 туров заскочат в зону Лиги конференций. Де Дзерби однозначно будет строить в клубе собственный проект, а для этого как минимум нужна полноценная предсезонка.

Новости "Арсенала"

Наблюдать за "канонирами" в текущем сезоне, не скроем, сплошное удовольствие. Качество игры позволила "Арсеналу" уйти на катарский перерыв в статусе лидера АПЛ. Возможно, лишь немного насторожил общественность выезд к "Саутгемптону" (1:1). В той игре, почти накануне паузы на ЧМ, "артиллеристы" слишком рано решили, что три очка уже в кармане. Во втором тайме "святые" по делу спустили гостей с небес на землю.

В конце октября лондонцы вернулись на победную тропу, поиздевавшись над "Ноттингемом" (5:0) и минимально обыграв "Цюрих" (1:0). К слову, еще до встречи со швейцарцами команда Артеты гарантировала себе весенний плей-офф в Лиге Европы, поэтому на некоторые матчи соревнования Микель закономерно тасовал состав и не ставил результат во главу угла. Также в ноябре "Арсенал" очень уверенно одолел на "Стэмфорд Бридж" "Челси" (0:1) – в дерби Лондона гостям полностью удалось нейтрализовать хозяев. С "Вулверхэмптоном" проблем тем более не возникло (0:2).

А вернулся "Арсенал" так, будто никакого разъезда по сборным и не было. Парни Артеты тоже успешно провели Boxing Day: "Вест Хэм" не по игре открыл счет, но после перерыва "пушкари" забили трижды (3:1). Так сказать, ни шанса критикам не оставили. Многие сомневались, что "канонирам" удастся сохранить бойкий темп без получившего травму Габриэла Жезуса, однако отсутствие основного форварда "Арсенал" скрывает командным движением (и, безусловно, дублером Нкетией). Будет ли так получаться дальше – вопрос, но, на минуточку, мы задаем "артиллеристам" эти самые вопросы вот уже почти половину сезона, каждый раз сомневаемся, а они все еще прут и прут. Пока Сака отбирает мяч у Райса (!), пока вся команда в целом легко разыгрывает голевые комбинации из 14-й зоны, пока желание добиваться поставленной цели затмевает тяжелые ноги – все у "Арсенала" будет в порядке и без Жезуса.

Январь станет самой важной проверкой для "Арсенала". После "Брайтона" лондонцы сыграют с "Ньюкаслом", "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед". Скорее всего, именно первый месяц 2023-го и определит амбиции "канониров" в текущем сезоне АПЛ.

A big win in our final home game of 2022 ???? pic.twitter.com/ctExgS7EOp — Arsenal (@Arsenal) December 26, 2022

Турнирная таблица

Личные встречи

09.11.22 Кубок лиги "Арсенал" – "Брайтон" 1:3

09.04.22 АПЛ "Арсенал" – "Брайтон" 1:2

02.10.21 АПЛ "Брайтон" – "Арсенал" 0:0

23.05.21 АПЛ "Арсенал" – "Брайтон" 2:0

29.12.20 АПЛ "Брайтон" – "Арсенал" 0:1

Цифры и факты

– Обе команды победили в предыдущем туре с одинаковым счетом 3:1;

– "Арсенал" выиграл 8 из последних 9 матчей в АПЛ;

– В последних 5 поединках "Брайтона" в чемпионате Англии залетала ставка ТБ 2.5;

– Не одной же сухой статистикой. Интересный факт: администрация стадиона "Брайтона" использует ястребов, чтобы отгонять от арены голубей и… чаек. Хищные птицы отпугивают голубей, не позволяя им гнездиться на стадионе и "помогая сохранять его чистым".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Макаллистер все еще празднует победу на Мундиале, травмированы хавбек Модер и защитник Уэбстер. Кайседо дисквалифицирован, под небольшим вопросом участие Уэлбека. На самом деле, это очень неприятные точечные потери для "чаек", особенно Фелипе.

В целом, зимой в АПЛ не бывает команд с пустым лазаретом. У "Арсенала", как известно, надолго вылетел Габи Жезус. Еще Артета не рассчитывает на Нельсона; не факт, что сыграют Смит-Роу и Томиясу.

Александр Зинченко провел на поле против "Вест Хэма" примерно 20 минут, выйдя со скамейки запасных. Перед ЧМ украинец пропустил месяц из-за травмы. Искренне надеемся, особенно на фоне доверия Артеты, что мы будем регулярно видеть Зинченко в составе "Арсенала", и выходы Тирни в старте не перерастут в тенденцию и выигрыш шотландцем конкуренции.

"Брайтон", 4-2-3-1: Санчес – Велтман, Данк, Колуилл, Эступиньян – Гилмор, Грос – Марч, Лаллана, Митома – Троссард

"Арсенал", 4-2-3-1: Рамздейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Партей, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Нкетиа

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 1:2. Казалось бы, мы написали так много не особо лестных слов в адрес Роберто Де Дзерби, но это точно не делает "Брайтон" какой-то слабой захудалой командой. К тому же, "чайки" играют у себя дома.

"Арсенал" ожидает очередной непростой поединок на пути к мечте, которая с каждой победой становится все более и более осязаемой. Предположим, что "канониры" в напряженной борьбе возьмут т.н. реванш за недавнее "обидное" поражение в Кубке лиги.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.