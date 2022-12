Закрывая футбольный год. Брайтон – Арсенал. Анонс и прогноз центрального матча 18-го тура АПЛ на 31.12.22

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

31 декабря. 19:30. Лондон. "Амэкс"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports, app.setantasports.com

Вечером 31 декабря можно будет посмотреть матчи двух топ-лиг, Англии и Испании. Поединок между "Брайтоном" и "Арсеналом" станет центральным в 18-м туре АПЛ и последним для футбольной Европы в 2022-м году.

Если бы не странное поражение "Астон Вилле" (1:2) прямо перед паузой на Мундиаль, то на зимний перерыв "Брайтон" мог бы даже уйти с беспроигрышной серией из четырех поединков. В конце октября прессинг мотивированных "чаек" камня на камне не оставил от команды хорошо знакомого им Грэма Поттера (4:1). Дальше коллектив Де Дзерби уже не в таком ярком стиле добыл сложнейшую выездную победу над "Вулверхэмптоном", играя весь второй тайм против десятерых футболистов "волков" и вырвав три очка на последних минутах (2:3). Также полуоснова "Брайтона" обыграла не особо заряженный на Кубок лиги дубль "Арсенала" (1:3).

"Альбион" возобновил кампанию с вылета из EFL в 1/8 финала от "Чарльтона" по пенальти (0:0, 4:3 в лотерее). Видимо, "Брайтону" в итоге этот турнир оказался так же нужен, как и "Арсеналу", в гости к представителю Лиги 1 приехал резерв команды. Затем "чайки" полноценно оформили камбек, "Саутгемптон" сгорел им у себя дома со счетом 1:3.

Именно в таких контрастах – весь сегодняшний "Брайтон" Де Дзерби. РДД пытается привносить что-то свое, ему не нужны конспекты Поттера. Он явно выкручивает на десятки делений по часовой все атакующие тумблеры, но неизбежно нарушает ранее созданный Грэмом баланс, к тому же, Роберто часто не имеет запасного плана. Например, Гвардиола легко справился с персональным прессингом визави, а ничего более гости не были готовы предложить "Манчестер Сити" (3:1). В целом, эта характеристика знакома нам еще по "Шахтеру" – Де Дзерби достаточно упрям, первым делом ему нужно, чтобы работал "план А". И это мы еще не сильно акцентируем внимание на "крутом пике" Роберто на старте карьеры в АПЛ: там были проигрыши "Тоттенхэму" (0:1) и "Брентфорду" (2:0), ничья с последней командой лиги – "Ноттингемом Форест" (0:0). Естественно, "чайки" опустились вниз.

А ведь после первых 6 туров "Альбион" шел на 4-й строчке, демонстрировал свой пиковый футбол при Поттере. Никогда ранее "Брайтон" Грэма не смотрелся настолько сыгранно, команда с пугающей легкостью перестраивалась по ходу поединков. Благодаря качественной системной работе в "Брайтоне" перспективный английский специалист и получил повышение, Тодд Боули забрал волшебника с южного побережья в Лондон, а Тони Блуму пришлось заменить коуча экс-тренером "Шахтера" и "Сассуоло". По субъективным ощущениям, с Поттером "Брайтон" бы точно претендовал на попадание в Лигу Европы по итогам сезона, но с ним случился "Челси". Сейчас даже не факт, что "чайки" после 38 туров заскочат в зону Лиги конференций. Де Дзерби однозначно будет строить в клубе собственный проект, а для этого как минимум нужна полноценная предсезонка.

Наблюдать за "канонирами" в текущем сезоне, не скроем, сплошное удовольствие. Качество игры позволила "Арсеналу" уйти на катарский перерыв в статусе лидера АПЛ. Возможно, лишь немного насторожил общественность выезд к "Саутгемптону" (1:1). В той игре, почти накануне паузы на ЧМ, "артиллеристы" слишком рано решили, что три очка уже в кармане. Во втором тайме "святые" по делу спустили гостей с небес на землю.

В конце октября лондонцы вернулись на победную тропу, поиздевавшись над "Ноттингемом" (5:0) и минимально обыграв "Цюрих" (1:0). К слову, еще до встречи со швейцарцами команда Артеты гарантировала себе весенний плей-офф в Лиге Европы, поэтому на некоторые матчи соревнования Микель закономерно тасовал состав и не ставил результат во главу угла. Также в ноябре "Арсенал" очень уверенно одолел на "Стэмфорд Бридж" "Челси" (0:1) – в дерби Лондона гостям полностью удалось нейтрализовать хозяев. С "Вулверхэмптоном" проблем тем более не возникло (0:2).

А вернулся "Арсенал" так, будто никакого разъезда по сборным и не было. Парни Артеты тоже успешно провели Boxing Day: "Вест Хэм" не по игре открыл счет, но после перерыва "пушкари" забили трижды (3:1). Так сказать, ни шанса критикам не оставили. Многие сомневались, что "канонирам" удастся сохранить бойкий темп без получившего травму Габриэла Жезуса, однако отсутствие основного форварда "Арсенал" скрывает командным движением (и, безусловно, дублером Нкетией). Будет ли так получаться дальше – вопрос, но, на минуточку, мы задаем "артиллеристам" эти самые вопросы вот уже почти половину сезона, каждый раз сомневаемся, а они все еще прут и прут. Пока Сака отбирает мяч у Райса (!), пока вся команда в целом легко разыгрывает голевые комбинации из 14-й зоны, пока желание добиваться поставленной цели затмевает тяжелые ноги – все у "Арсенала" будет в порядке и без Жезуса.

Январь станет самой важной проверкой для "Арсенала". После "Брайтона" лондонцы сыграют с "Ньюкаслом", "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед". Скорее всего, именно первый месяц 2023-го и определит амбиции "канониров" в текущем сезоне АПЛ.

