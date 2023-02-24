Первые ожили, вторые не сдулись. Лестер – Арсенал. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 25.02.2023

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

25 февраля. 17:00. Лестер. "Кинг Пауэр Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

В последнюю субботу февраля в АПЛ не будет матча в пределах традиционного слота "14:30 по Киеву". Зато интересный поединок состоится уже в 17:00. "Лестер" у себя дома примет лидера первенства, лондонский "Арсенал".

Встреча команд в первом круге на "Эмирейтс" завершилась уверенной победой "канониров". В августе парни Артеты могли настрелять и 5-6 голов в ворота Уорда, но ограничились четырьмя (4:2). Тогда, в конце лета, "Арсенал" только начинал удивлять поклонников английского футбола зрелой игрой, а вот "Лестер" как раз впервые заявил о том, что опускается на дно.

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Новости "Лестера"

Начало сезона в исполнении команды Роджерса действительно даже страшно вспоминать: отсутствие усиления, потеря лидеров в лицах Шмейхеля и Фофана, травмы Перейры и Эванса, старение Варди, а оттого и недостаточная мотивация Тилеманса и Мэддисона. Все это заметно сказалось на игре и результатах "Лестера". К слову, понять Юри и Джеймса можно, хавбеки явно способны выступать и на более высоком уровне, но, в отличие от Сеюнджу, они не объявили Роджерсу забастовку.

Благо сегодня "лисы" переломили ситуацию и выкарабкались из зоны вылета. Руководству "Лестера" пришлось непривычно для себя выйти зимой на трансферный рынок, чтобы арендовать у "Шахтера" Тете, приобрести у "Стока" и "Копенгагена" центрбека сборной Австралии Гарри Суттара и молодого левого защитника Виктора Кристиансена соответственно. Все трое влились в команду, Тете так вообще уже начинает формировать прекрасную связку с Ихеаначо и забивает, влияет на игру "лисов" наравне с Барнсом.

В то же время чуть ли не самым главным решением боссов "Лестера" стало сохранение трудовых отношений с Бренданом Роджерсом. Сложных отрезков в текущей кампании у тренера набралось немало, и раз за разом функционеры King Power не трогали британского тактика и позволяли продолжить работу. Похоже, они не прогадали: "лисы" теперь вне угрозы даунгрейда, команда выравнивает игровой рисунок на поле и результаты в таблице.

В конце января "Лестер" сдержал у себя дома "Брайтон" (2:2) и дублем прошел в пятый раунд Кубка Англии в матче со скромным "Уолсоллом (0:1). На старте февраля "лисы" забили 8 голов в двух матчах (!), добыв очень уверенные победы над "Астон Виллой" (2:4) и "Тоттенхэмом" (4:1). Да, команда Роджерса уступила "Манчестер Юнайтед", но разгромное поражение "Лестера" на "Олд Траффорд" вышло откровенно странным (3:0). Большую часть поединка парни Брендана смотрелись на равных с манкунианцами, впрочем, сначала хозяев оставила в игре реакция Де Хеа, а потом по привычке зажег на авансцене Рашфорд.

Celebrating with Tetê ???? pic.twitter.com/7XRaLiIkZ9 — Leicester City (@LCFC) February 15, 2023

Новости "Арсенала"

Главные открытия текущего сезона в ТОП-5 лигах на лидерских позициях, – это неаполитанский "Наполи" и лондонский "Арсенал". Правда, если "адзурри" после небольшой заминки с "Интером" быстро отряхнулись и вернули прекрасный темп набора очков, то "канониры" наоборот – после ЧМ-2022 стартанули привычно бодро, а затем забуксовали. В любом случае, здесь и сейчас у нас нет цели сравнивать по сложности Серию А и АПЛ: "Наполи" творит свою историю, "Арсенал" – свою.

С конца января команда Артеты провела два матча с "Манчестер Сити" и оба проиграла. Из Кубка Англии "пушкари" вылетели от "горожан" с боем и под легкий аккомпанемент ротации, лидеры "Арсенала" появились на поле уже по ходу встречи и не успели спасти поединок (1:0). В АПЛ же внезапно оказалось, что "Сити" способен не просто отказаться от доминирующего стиля, но и добиться успеха с минимальным, как для себя, владением (1:3). "Канонирам" тяжело пришлось без Уайта и Парти, Томиясу на позиции Бена и вовсе привез два гола.

В перерыве между разборками с "горожанами" лондонцы проиграли "Эвертону" (1:0) и сыграли вничью с "Брентфордом" (1:1). Дайч сдержал Саку и Мартинелли сдвоенными флангами и сделал ставку на стандартные положения, она сыграла. Также "пчелы" ответили на гол Троссара. "Арсенал" рисковал продлить серию без побед до четырех матчей, однако собрал всю волю в кулак и оформил камбэк против "Астон Виллы" (2:4). До выезда в Бирмингем все дружно успели рассказать о глубоком кризисе лондонцев. Интересно, почему тогда никто не говорит о кризисе на "Этихаде" после схожих потерь очков командой Гвардиолы…

Важный вклад в красивое спасение "пушкарей" в компенсированное время на "Вилла Парк" сделали Зинченко и Жоржиньо. Украинец забил свой первый мяч в АПЛ, а двойной агент "Челси" новичок "Арсенала" вывел гостей вперед обалденным ударом, хоть и не без помощи Эми Мартинеса. Такая победа может стать новой точкой отсчета для "канониров" в критически важный для них момент. Почти полвесны у команды Артеты будет удивительно несложный календарь. Нужно брать свои очки, потому что дальше у "Арсенала" запланирована встреча не только с "Манчестер Сити", но и матчи с "Ливерпулем", "Ньюкаслом" и "Челси".

Турнирная таблица

"Пушкари" нервно опережают "Сити" на 2 пункта и имеют игру в запасе. "Лестер" дрейфует в середине второй десятки таблицы и наверняка доплывет до финиша невредимым.

Личные встречи

13.08.22 АПЛ "Арсенал" – "Лестер" 4:2

13.03.22 АПЛ "Арсенал" – "Лестер" 2:0

30.10.21 АПЛ "Лестер" – "Арсенал" 0:2

28.02.21 АПЛ "Лестер" – "Арсенал" 1:3

25.10.20 АПЛ "Арсенал" – "Лестер" 0:1

Цифры и факты

– В последних 4 матчах против "Лестера" во всех турнирах "Арсенал" выигрывал как в первом тайме, так и в основное время;

– Команда Микеля Артеты имеет лучшие результаты на выезде в АПЛ, набрав 28 очков. Следом идет "Манчестер Сити", 21 зачетный пункт в гостях;

– В последних 4 поединках "лисов" в чемпионате Англии залетал ТБ 2.5;

– Матчи "Лестера" и "Арсенала", как правило, получаются довольно результативными. В последних 5 встречах было забито 15 голов;

– В последних 4 встречах с "Лестером" во всех турнирах лондонцы забивали как минимум дважды;

– Только "Саутгемптон" (6) набрал меньше очков дома в Премьер-лиге в текущем сезоне, чем "лисы" (12).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Роджерс не рассчитывает на Бертранда, Джастина и Эванса, впрочем "Лестеру" давно пришлось научиться играть и без них. В лазарете "Арсенала" все еще пребывает Жезус, недоступен продливший контракт и прошедший через операцию на колене Эль-Ненни, как всегда под вопросом травматичный Парти.

"Лестер", 4-2-3-1: Уорд – Кастань, Суттар, Фас, Кристиансен – Тилеманс, Дьюсбери-Холл – Тете, Мэддисон, Барнс – Ихеаначо

"Арсенал", 4-3-3: Рамздейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Джака – Сака, Нкетиа, Мартинелли

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лестером" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 1:2. Нас ждет интересный поединок, на все три исхода. "Арсенал" утратил запас прочности, однако показал, что все еще стоит на ногах и падать не хочет. "Лестер" пошел на поправку, но при этом абсолютно не отличается стабильностью. На бумаге предположим результативный матч с победой лондонцев "на тоненького". Любители риска могут зарядить и на паритет.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.