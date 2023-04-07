Камбэк Лэмпарда. Вулверхэмптон – Челси. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 08.04.2023

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

8 апреля. 17:00. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Сезон-2022/23 для "Челси" можно описать сразу с нескольких сторон одним интересным фактом о вполне конкретном футболисте. Н'Голо Канте сыграл при Томасе Тухеле в середине августа, после чего загремел в лазарет более чем на полгода. К апрелю француз вернулся, 1-го числа Грэм Поттер выпустил хавбека на замену, а уже 4-го Бруно Сальтор поставил Канте в стартовый состав на матч с "Ливерпулем". Н'Голо должен выйти на поле и в поединке с "Вулверхэмптоном", если такое решение примет уже Фрэнк Лэмпард. Здесь вам олицетворение всего и сразу: командной непрухи, травматичности футболистов, сумбурных решений руководства и, как следствие, тренерской чехарды.

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Новости "Вулверхэмптона"

Ближе к середине осени, когда крепкий середняк "Вулверхэмптон" свалился в зону вылета, боссы клуба решили не медлить и выгнать Бруну Лаже. Перед стартом чемпионата мира на "Молинью" приехал уволенный из "Севильи" Хулен Лопетеги, и после завершения Мундиаля "Вулвз" только и делали, что постепенно поднимались с 20-й строчки.

Правда, 14-е место для "Вулвз" сегодня – спокойное и мирное только в той вселенной, где не смотрят в графу "очки". С последней позицией "волков" разделяют каких-то 4 зачетных пункта, плотность сумасшедшая. Внизу таблицы АПЛ сейчас все действительно очень шатко, с каждым туром градус на дне котла будет только повышаться. Впрочем, пока подопечные Лопетеги и не выглядят одними из главных претендентов на вылет – и по качеству игры, и по темпу набора баллов там есть более яркие кандидаты на даунгрейд.

Преображение "Вулверхэмптона" Хулена Лопетеги смахивает на результаты текущей работы Унаи Эмери в "Астон Вилле", испанцы переехали в Англию в одно и то же время. Пока без игровых откровений и обширного арсенала инструментов на поле, однако ситуацию в таблице оба специалиста поправили.

Объединяет "волков" и "львов" еще и то, что обе стаи хорошо чувствуют запах крови у откровенно нездоровых команд. "Вилла" уволила Грэма Поттера из "Челси", а "Вулвз" обыграли "Тоттенхэм" (1:0). Кстати, перед матчем со "шпорами" Лопетеги пообещал местной прессе проставиться пиццей, если "Вулверхэмптон" сыграет на ноль. Слово сдержал:

A pizza delivery from Julen Lopetegui! ???? pic.twitter.com/3j7B6UTLFX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 10, 2023

Все бы ничего, но после триумфа над "Тоттенхэмом" серия подопечных Хулена без побед длится три поединка кряду: с "Ньюкаслом" (2:1) и "Лидсом" (2:4) очки не взяли, ну, хотя бы с "Ноттингем Форест" ничью на тоненького расписали (1:1).

Новости "Челси"

Говорить и писать о "Челси" с последовательной линией поведения трудно, на этой теме погорело или как минимум обожглось немалое количество экспертов. Казалось бы, ситуация начала выравниваться: "синие" по делу прошли "Боруссию Д" в 1/8 ЛЧ (2:1 по сумме двух встреч), уверенно одолели "Лестер" (1:3). Подумаешь, не удержали победу над "Эвертоном" (2:2), но неужели это критично на данном этапе становления? Дальше – больше, "Челси", как мы уже отметили выше, проиграл "Астон Вилле" в домашних стенах (0:2), и именно этот результат выступил триггером для Боули и Эгбали. Поттер потерял работу. Первая реакция на эту новость: ну, все, баста – воплотить "trust in process" на "Стэмфорд Бридж" попросту невозможно, нужно смириться. Вторая реакция, более спокойная: может долгострой в "Челси" и реален, просто помпезно и пафосно кричать о нем каждый раз, представляя менеджера, не надо.

Но, с другой стороны, Грэм действительно очень долго запрягал. За более чем полгода прогресс если и был, то минимальный. О неуверенных репликах на пресс-конференциях, заменах, ослабляющих игру, а не усиливающих ее, и порой странном выборе стартового состава мы тоже неоднократно писали ранее. Абстрактный футбол Поттера – в идеале ставка на контроль мяча с резкими обостряющими вертикальными передачами в нужный момент, постоянные тактические трансформации по ходу матчей, идеальная подготовка и подгон схемы под слабости соперника – за 7 месяцев из всего этого появились лишь едва уловимые очертания. Не помог даже разреженный весенний календарь.

Владельцы не захотели быстро в момент пригласить Нагельсманна или Луиса Энрике. Приспешник Поттера Бруно Сальтор провел один матч у руля команды, с ним "Челси" не смог пробить "Ливерпуль" (0:0), хотя по xG настрелял на 3 гола. Нереализация, бессердечная ты с*ка.

И руководство лондонцев предприняло интересный шаг, вернуло на тренерский мостик свободного Фрэнка Лэмпарда. Поворот событий воистину голливудский. Вместе с краткосрочным контрактом до конца сезона Лэмпс получает шанс реанимировать карьеру, боссы "Челси" обдуманно (но это неточно) продолжат поиск тренера, а игроки на положительных эмоциях добьют многострадальную кампанию. Прямо какой-то трехсторонний "win-win- win". Конечно, будет смешно, если Фрэнки а-ля Ди Маттео / Тухель возьмет Лигу чемпионов – что тогда решат на "Стэмфорд Бридж"? Ответа на этот вопрос, наверное, доподлинно не знает никто, Боули и Эгбали в первую очередь.

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Не только Маунт должен радоваться приходу Лэмпса, Мудрик тоже имеет повод рассчитывать на коннект с легендой клуба. Говорят, Фрэнк хотел приобрести Михаила в "Эвертон" еще летом. Лэмпард умеет работать с молодыми футболистами, заряжать и мотивировать их. Нет сомнений, украинец получит достаточный объем игрового времени. Против "Реала" в среду, 12 апреля, рывки Мудрика в свободные зоны за спинами защитников "сливочных" могут стать одним из главных джокеров "Челси". "Синие" бросят на ЛЧ все силы без остатка: пройти "сливочных" – единственный способ как-то порадовать болельщиков в сезоне-2022/23.

Турнирная таблица

Личные встречи

08.10.22 АПЛ "Челси" – "Вулверхэмптон" 3:0

07.05.22 АПЛ "Челси" – "Вулверхэмптон" 2:2

19.12.21 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Челси" 0:0

27.01.21 АПЛ "Челси" – "Вулверхэмптон" 0:0

15.12.20 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Челси" 2:1

Цифры и факты

– "Волки" проиграли только одну из четырех последних домашних встреч с "Челси";

– Серии без побед из трех матчей сейчас имеет и "Вулверхэмптон", и "Челси";

– В 14 из последних 17 поединков "синих" в АПЛ залетал ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лопетеги не рассчитывает на Чикинью и Калайджича из-за травм, они выбыли до конца сезона. Также Невеш и Хонни недоступны из-за перебора карточек. Под вопросом Траоре.

Лэмпард на пресс-конференции говорил о чем угодно, но не о состоянии игроков. Сделать четкий апдейт по травмам сложно. Вряд ли сыграет Силва, есть сомнения по Аспиликуэте и Обамеянгу.

"Вулверхэмптон", 4-2-3-1: Са – Семеду, Доусон, Килман, Буэно – Нуньеш, Лемина – Нету, Сарабия, Поденсе – Кунья

"Челси", 4-2-3-1: Аррисабалага – Джеймс, Фофана, Кулибали, Чилвелл – Канте, Фернандес, Ковачич – Стерлинг, Хавертц, Мудрик

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 0:1. Первая победа Фрэнка в качестве тренера "синих" состоялась как раз над "Молинью", 5:2 с хет-триком и автоголом Тэмми Абрахама. Определенные предпосылки к выездному триумфу лондонцев на эмоциях есть, к тому же, "Вулверхэмптон" подходит к матчу в плохой форме. Более аккуратный и менее смелый прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.