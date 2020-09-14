ПАОК - Бенфика. Прогноз на матч Лиги Чемпионов

Довольно часто судьба (или слепой жребий в ее роли) сводит между собой ПАОК и "Бенфику". Летом 2018-го эти команды сошлись в плей-офф Лиги Чемпионов. В Португалии первая игра завершилась вничью 1:1, а затем в Греции "орлы" разгромили хозяев 4:1. Также в 2014-м в 1/8 финала Лиги Европы "Бенфика" дважды обыграла эллинов 3:0 и 1:0. Вспомним также и 1999-й год, когда команды в 1/32 финала Кубка УЕФА обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 1:2, но затем в серии пенальти больше повезло клубу из Лиссабона.

Лига Чемпионов. 3-й квалифай. раунд

Стадион: Тумба (Салоники, Греция)

Главный судья: Феликс Брих (Германия)

ПАОК 21:00 Бенфика

Телетрансляция – канал Футбол 2

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

На прошлых выходных начался чемпионат Греции, в первом туре ПАОК минимально обыграл "Ларису" - 1:0, гол забил Цолис. Также "черно-белые" сыграли в новом сезоне матч в ЛЧ, в августе обыграв принципиального соперника из Турции – "Бешикташ" 3:1. Наверное, в неплохой форме находится греческий клуб и может оказать достойное сопротивление гостям из Португалии.

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"Бенфика", как и ближайший соперник, вице-чемпион своей страны. Но... пока лиссабонцы не сыграли ни одного официального матча в новом сезоне. Последняя игра "орлов" - в финале Кубка Португалии 1 августа и поражение от "Порту" 1:2. При этом, три контрольных поединка у лиссабонцев в межсезонье, а именно три победы - над "Борнмутом" (2:1), "Брагой" (2:1) и "Ренном" (2:0).

Гости считаются однозначными фаворитами встречи в Салониках. Формально на стороне "Бенфики" уровень игроков и общий класс команды, а также традиции со статистикой. ПАОК может совершить небольшое чудо, если покажет более организованную игру, плюс удача будет на стороне хозяев. Если реально подходить к предматчевому раскладу, взвесить все "за" и "против", то конечно, "черно-белым" придется сложно. Победа: победа Бенфики 2:1.