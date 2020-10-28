Ференцварош - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч

Один из решающих матчей евроосени для "Динамо" Киев, если не самый важный и решающий. Нельзя проигрывать подопечным Луческу в Будапеште, иначе потом придется невероятно сложно – календарь подготовил для киевлян много подводных камней. Очевидно, кто фавориты в противостояниях с "Ювентусом" и "Барселоной", а повторная игра с "Ференцварошем", уже в Киеве, состоится аж в последнем туре восьмого декабря. Чтобы от той игры что-то зависело, необходимо привезти из Венгрии хотя бы ничью.

Лига Чемпионов. Группа G. Второй тур

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Ференцварош 22:00 Динамо Киев

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В субботу "Динамо" провело игру чемпионата Украины и одержало неоднозначную победу над "Александрией" 1:0. С одной стороны, киевляне много и креативно атаковали, создавали моменты, но смогли забить всего один раз. Вообще реализация моментов часто подводит "бело-синих". Неделю назад так и не смогли забить "Ювентусу" (0:2), ранее были ничьи с "Зарей" (1:1) и "Десной" (0:0). С крепкими командами подопечные Луческу испытывают определенные проблемы.

"Ференцварош" не уходит с поля без забитого мяча в четырех последних матчах. Как и "Динамо" в субботу в Высшей лиге чемпионата Венгрии подопечные Реброва на своем разобрались с "Уйпештом" 2:0. Вообще, "Фради" домашняя команда, которая в родных стенах умеет и любит играть. В этом сезоне пять побед и одна ничьи в шести матчах. Ничья же эта с "Мольде" 0:0, после выездного компромисса 3:3. То есть "Зеленых орлов" все устраивало, и ничья приравнялась к победе.

Пока только "Барселона" обыгрывала "Ференцварош" в новом сезоне, и всего три ничьи было у команды из Будапешта за два с половиной месяца в 13 матчах. Сбалансированная и крепкая команда у Реброва, сыгранная и с характером, за счет чего и добывает результат.

У "Динамо" в сезоне 2020/21 всего 12 официальных матчей, в которых добыто девять побед, две ничьи и одно поражение (от "Юве" неделю назад). На первый взгляд неплохие результаты, но скрытая угроза в том, что всего три выездных матча было у "Динамо" за последнее время. А за пределы Украины приходилось летать только на матч с "Гентом", тогда удалось обыграть бельгийцев 2:1. Вроде бы мелочь, но бывают ли мелочи в играх на таком уровне?

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"Динамо" и "Ференцварош" всего один раз встречались на футбольном поле, и этот матч золотыми буквами вписан в историю украинского спорта. В 1975-м году в финале Кубка обладателей Кубков команда Лобановского разгромила соперника из Будапешта 3:0. Два гола в первом тайме забил Владимир Онищенко, во втором тайме жирную точку в игре поставил Олег Блохин.

СТАТИСТИКА

Между командами сыгран один матч, победа "Динамо" 3:0.

"Ференцварош" ранее не встречался с другими представителями из Украины.

"Динамо" однажды судьба свела с венгерской командой. В Кубке УЕФА 1988/89 на стадии 1/32 финала дважды "бело-синие" обыграли МТК Будапешт: 4:0 в Киеве, голы забивали Протасов, Яковенко и дважды Рац; и 2:1 в столице Венгрии – голы у гостей забивали Саленко и Заяц.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Наверное, главная проблема Мирчи Луческу перед матчем с "Ференцварошем" - кем заменить игроков из лазарета? Как гром прозвучала в понедельник новость, что в "Динамо" обнаружено два игрока с коронавирусом – Бущан и Миколенко точно не помогут киевлянам в ближайших поединках. Также восстанавливаются после повреждений Бурда, Костевич и Тымчик. До декабря месяца дисквалифицирован Беседин.

У хозяев встречи все здоровы и готовы к игре. Конечно, с первых минут мы ожидаем увидеть украинских легионеров "Ференцвароша" - Харатина и Зубкова, для них это принципиальный соперник. Самый что ни есть боевой состав сыграет против "Динамо", у киевлян также должны сыграть все лучшие.

"Ференцварош": Дибуш – Ботка, Ковашевич, Блажич, Чивич – Харатин, Лаидуни – Исаэл, Сигер, Зубков – Нгуен.

"Динамо": Бойко – Кендзера, Попов, Забарный, Караваев – Сидорчук, Шепелев, Буяльский - Цыганков, Де Пена, Супряга.

ПРОГНОЗ

Можно ожидать, что хозяева первыми пойдут в наступление, может не с "шашками наголо", но достаточно большими силами. "Динамо" важно будет выстоять в эти первые минуты, затем можно будет проводить контратаки и даже перехватить инициативу. Если не будет быстрого гола, игра перейдет в позиционную борьбу до первой ошибки. А ошибки обязательно будут. Выиграет тот, кто сделает меньше глупостей. Хотя победителя команды вряд ли определят. Прогноз: ничья 1:1.