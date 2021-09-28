Бавария - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.09.2021

Были времена, когда "Динамо" и "Бавария" находились на одном уровне. Их полуфинал Лиги чемпионов уже можно считать классикой, а киевскую ничью 3:3 - одним из самых ярких матчей в истории турнира. Киевляне тогда уступили место в финале из-за необязательных ошибок и неприятных стечений обстоятельств. Но сейчас говорить о мести или реванше крайне неуместно. Сейчас "Динамо" и "Бавария" – это Давид и Голиаф европейского футбола. И в отличие от библейской истории, шансов на победу у более слабого практически нет.

Задача "Динамо" – сохранить лицо. Выступить так, чтобы не было стыдно перед своими болельщиками. Недавно Мирча Луческу сказал, что он уже не в том возрасте, чтобы проходить через коридоры, устроенные детьми. Такой же "ребенок" по меркам Луческу (Юлиану Нагельсманну – 34) руководит "Баварией" с тренерского мостика. Поэтому проигрывать в одни ворота будет очень болезненно для самолюбия.

Лига чемпионов. Групповой этап. 29.09.2021

Группа Е. Второй тур. Мюнхен. "Альянц Арена"

Арбитр в поле – Марко Гуида (Италия)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина)

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"Бавария"

"Бавария" в этой группе выделается своей мощностью. Что уж говорить о "Бенфике" и "Динамо", если "Барселона" на легендарном "Камп Ноу" без шансов проиграла мюнхенцам 0:3. Вообще, у "Баварии" невероятная статистика в Лиге чемпионов: одно поражение и одна ничья в последних 22-х матчах. Все остальное – победы.

Стиль "Баварии" – это всегда гнуть свою линию. Даже если турнирная задача в группе решена. А когда мюнхенцы еще не обеспечен выход в плей-офф, как вот сейчас, дождаться недооценки или легкомыслия со стороны немецкого гранда вообще нереально.

В своем последнем матче "Бавария" не была похожей на смертельную машину, но даже в условиях удаления и голевого молчания Роберта Левандовского победила 3:1. Повышаются ли шансы "Динамо" с учетом кадровых потерь "Баварии" (из-за травм не сыграют Толиссо, Ульрайх и, возможно, Коман)? Киевляне тоже будут не в оптимальном составе, поэтому одно компенсирует другое...

Ориентировочный состав: Нойер - Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис - Киммих, Горетцка - Гнабри, Мюллер, Сане - Левандовский

"Динамо"

"Динамо" действительно сыграет без Буяльского – Виталий даже не полетел в Германию. Потери Кулача, Рамиреса, Беседина, Попова и Бурды уже привычны, но разве смогла бы облегчить ситуацию стопроцентная комплектация чемпиона Украины? Наверное, нет. "Динамо" может выступить достойно только благодаря тренерской хитрости Мирчи Луческу.

Хотя и здесь могут быть вопросы. Шесть с половиной лет назад Мирча Луческу во главе "Шахтера" противостоял "Баварии" в плей-офф Лиги чемпионов, и тогда все закончилось разгромом 0:7. Конечно, была нулевая ничья в Украине. А мюнхенские 0:7 Луческу оправдывал ошибкой судьи, удалившего Кучера и назначившего пенальти в ворота Пятова уже на третьей минуте того поединка. Но у нейтральных зрителей сомнений не возникало – итог закономерен, потому что команды из разных полюсов. Такова ситуация и сейчас.

Однако всегда есть место для сенсаций и неожиданных результатов. Правило, по которому порядок бьет класс, уже неоднократно проявлялось в футболе. Главное для "Динамо" – сыграть не так, как в недавнем Суперкубке Украины против "Шахтера". Дисциплина, быстрые контратаки, высокая реализация голевых моментов и заряженность на борьбу – вот что может привести "Динамо" к успеху.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Гармаш - Цыганков, Де Пена - Супряга

"Бавария" - "Динамо". Статистика личных встреч

Ход событий в эпическом полуфинале Лиги чемпионов 1998/99 для большинства болельщиков "Динамо" знаком – это золотая история клуба. Примечательно, что команды встретились между собой и в следующем розыгрыше турнира, но на групповом этапе. Тогда "Бавария" победила в Мюнхене, а "Динамо" – в Киеве. Эта победа до сих пор остается для украинской команды единственной в этом противостоянии.

"Бавария" - "Динамо". Последние матчи команд

У "Баварии" идеальная статистика – восемь побед в девяти матчах этого сезона. Единственная осечка случилась в самом начале, когда на своем поле мюнхенцев сдержала "Боруссия" (Менхенгладбах). Еще одна примечательная особенность – только в одном матче сезона "Бавария" забила сопернику менее трех голов.

У "Динамо" тоже неплохая статистика, но по меркам Украины. Хотя и здесь не все идеально после поражения 0:3 от "Шахтера" в Суперкубке. Но если не принимать во внимание тот провал, то у киевлян ни одного пропущенного мяча с середины августа. Вполне достойно.

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"Бавария" - "Динамо". Турнирное положение команд

"Бавария" после первого тура уверенно и единолично возглавила турнирную таблицу группы, а "Динамо", сыграв в нулевую ничью с "Бенфикой", занимает то место, которое неплохо было бы видеть на финише группового турнира. Но до финиша еще далеко. Главный дополнительный показатель – это личные встречи, но при определенных раскладах может влиять на ситуацию и общая разница мячей. Поэтому "Динамо" желательно не пропустить от Баварии "много голов.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 1 1 0 0 3-0 +3 3 2 Динамо 1 0 1 0 0-0 0 1 3 "Бенфика" 1 0 1 0 0-0 0 1 4 "Барселона" 1 0 0 1 0-3 -3 0

"Бавария" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Бавария" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Баварии" 3:0. Прогнозировать результат, который принес бы "Динамо" очки – значит, выдавать желаемое за действительное. Любой итог этого матча, кроме победы "Баварии", станет сенсацией. Но это не значит, что не стоит бороться. "Динамо" должно максимально усложнить мюнхенцам задачу по забиванию голов. Если удастся пропустить менее трех, уже будет хорошо. Ведь в этом сезоне от "Баварии" соперники получали и по четыре, и по семь, и по двенадцать уколов. Можно выбирать вариант ставки с форой на "Баварию".