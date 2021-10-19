Порту - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.10.2021

Уже завтра в 22:00 по киевскому времени на всемирно известном стадионе Драгау в городе Порту состоится матч между одноименной португальской командой и "Миланом" Стефано Пиоли. Встреча обещает быть жаркой, так как обе команды находятся в низу турнирной таблицы, и набранные очки сейчас очень нужны каждому из клубов.

Лига Чемпионов, 3-й тур

19.10.2021, 22:00, стадион Драгау (Португалия)

Судья: Феликс Брых (Германия)

Прямая трансляция: MEGOGO

Сайт UA-Football проведет текстовую трансляцию поединка

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Порту

После двух матчей Лиги чемпионов португальцы занимают третье место в группе с одним набранным очком. Вперед команда пропускает "Атлетико" (4 пункта) и "Ливерпуль" (6 пунктов).

В предыдущих играх подопечные Серджио Консейао не запомнились ничем выдающимся. В первом туре клуб сыграл в нулевую ничью с "Атлетико" Диего Симеоне. Казалось бы, одно очко, набранное в выездном матче против "матрасников" – это повод радоваться. Но если болельщики "Порту" даже занялись этим, то очень скоро пришлось заканчивать. Во втором туре розыгрыша самого престижного европейского турнира команда была с треском разгромлена "Ливерпулем" Юргена Клоппа. Финальный свисток зафиксировал на табло счет 1:5, и стоит признать, что на "драконах" не осталось живого места.

Конечно, "Милан" на данный момент далек от уровня прошлогоднего чемпиона Англии, но вряд ли этот поединок будет легкой прогулкой для Серджио Консейао и ко.

Милан

Клуб Стефано Пиоли после двух туров Лиги чемпионов занимает последнее место в группе, не имея ни одного очка. Вряд ли этот результат ждали многочисленные фанаты "россонери" во всем мире. Вместе с этим стоит вспомнить, что такой результат частично зависит и от "гениальных" суддейских решений арбитра Джюнейта Чакыра в прошлом матче с "матрасниками".

В первом поединке Лиги чемпионов "Милан" встретился с "Ливерпулем". Матч закончился со счетом 3:2 в сторону англичан. В пользу "россонери" стоит сказать, что забить два мяча "Ливерпулю" – это задача не самая легкая. Подопечные Пиоли еще тогда показали, что не собираются быть аутсайдерами, и что борьба в группе будет яркой. Во втором туре "Милан" дома принял "Атлетико", и было бы полностью справедливо, если бы поединок закончился вничью. Однако этому помешали, мягко говоря, спорные решения судьи встречи Джюнейта Чакыра, который поставил несуществующий пенальти у ворота итальянцев на последних минутах встречи. Мало того, перед этим рефери не замечал множество нарушений против игроков "Милана". Несмотря на это, факт остается фактом: "россонери" не набрали еще ни одного очка в турнире.

Проблемой в завтрашнем поединке с "Порту" может стать большой лазарет "Милана". Сейчас имеют повреждения сразу несколько ключевых игроков клуба: Брахим Диас, Майк Меньян, Тео Эрнандес, Алессандро Флоренци и Джуниор Мессиас. Кроме этого, из-за красной карточки в прошлом матче не сыграет Франк Кесси.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз от сайта UA-Football

Обе команды, безусловно, будут стремиться взять очки в завтрашнем поединке. При этом "Порту" может быть более мотивированным после поражения 5:1 в прошлом туре. "Милан" в свою очередь показал умение не опускать руки в минувшем матче Серии А с "Вероной", когда клуб отыгрался со счета 0:2, в результате выиграв 3:2. Однако серьезной преградой для итальянцев может стать отсутствие ключевых игроков из-за травм и дисквалификаций. Прогноз: ничья, обе забьют.