Интер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.10.2021

19 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа D. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Шериф"

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

"Давид против Голиафа", - так банально определили матч "Интера" против "Шерифа" в Gazzetta Dello Sport. Подсчитав, что стоимость игроков первого в 44 раза выше, а семь миллионов зарплаты Алексиса Санчеса перекроют весь зарплатный бюджет гостей "Сан Сиро". Эти самые гости вчера выходили на первое знакомство с полем с телефонами в руках, снимая всё на видео. Впрочем, снимали они и на "Сантьяго Бернабеу", а затем победили "Реал". Юрий Вернидуб уже чувствует аппетит, нацеливается на выход из группы. Состоится ли ещё одна сенсация сегодня?

"Интер" подходит к матчу злым и не совсем собранным, не совсем уверенным в себе. Сразу же после первого поражения в сезоне в лиге. 1:3 от "Лацио" обнажил все его проблемы, о которых и так подозревали и которые были видны в Лиге Чемпионов. Слабая оборона пропустила в восьми из девяти последних матчей во всех турнирах, в гостях команде очень тяжело, в целом на любом поле она не способна держать руку на пульсе игры все 90 минут и не умеет играть на удержание. А в ЛЧ безоговорочно лучшая атака Серии А (23 мяча) ещё не забивала.

В целом ситуация очень похожа на ту, что была год назад. Тогда Антонио Конте нашел решение в ноябре - достаточно рано для победы в чемпионате, но слишком поздно для успеха в Лиге Чемпионов. Такое может повториться. И Симоне Индзаги это отлично понимает. Он заявляет, что победа сегодня фундаментально важна, требует от игроков агрессию, желает "перевернуть наш тренд в Лиге Чемпионов". Действительно, после трёх провальных сезонов с невыходом из группы ещё три тура ЛЧ без побед, а то и без забитых мячей будут слишком тяжёлым психологическим ударом.

В "Шерифе", разумеется, всё гораздо спокойнее. В том числе и после последнего тура лиги, когда не самым сильным составом развлёкся со "Сфынтул Георге" - 4:0. После этого разгрома "святых" он готов добиваться успеха и на стадионе другого святого - Сиро. Автор гола на "Бернабеу" Себастьян Тилль заявляет: "С "Интером" будет непросто, но если кто-то уже доказал, что нет ничего невозможного, так это мы. Мы хотим победить всех!" Капитан Франк Кастанеда прямо нацеливается на выход из группы. После шести очков в двух матчах почему бы нет?

Что касается типа игры, то Тилль и его тренер отмечают особую тактическую сложность соперника из-за схемы с тремя центральными защитниками. Кастанеда желает меньше терять мяч, больше владеть им. Вернидуб также говорит об этом, но признаёт, что чаще всего придётся играть без мяча и ждать, что соперник будет прессинговать высоко и душить. Он также боится повышенного внимания к команде. "Я бы предпочёл остаться в тени". Боится и атаки соперника, которую назвал "феноменальной". Вместе с тем, уверен, что и у "Интера" есть "Ахиллесова Пята".

Индзаги же говорит о матче с беготней, агрессией, хочет видеть компактность, сохранение структуры, баланса своей команды. А в её креативе уверен, вновь напоминая об отличной атаке в лиге. В принципе, от баланса и ещё от реализации и будет зависеть исход этого матча для "нерадзурри". Поскольку моменты у них будут.

Ориентировочные составы

У "Интера" почти все в сборе. Кроме вечной травмы Стефано Сенси. Его южноамериканцы вернулись поздно, в субботу отдыхали, но сейчас готовы. Тандем Джеко-Лаутаро Мартинес в лиге страшен. Дилемма на флангах между опытными Дармианом и Перишичем и энергичными Димарко и Думфризом. И в центре поля непрочна одна позиция, поскольку новичок Чалханоглу разочаровывает. Весино ближе к "старту".

В "Шерифе" же проблемы очень серьёзны. Травмированы первый вратарь Атанасиадис и первый форвард, автор гола в Мадриде Яхшибоев. Опорники Тилль и Аддо также под вопросом, хотя к матчу готовятся. Травмирован и ещё один форвард Бизяк. В воротах, похоже, окажется Челядник, уже получавший игровые минуты в лиге. Первый уроженец Молдовы в стартовом составе после двух туров без них? Тот же Кастанеда может перейти в центр атаки. А в центре поля готовы помочь Раделич и Николов.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Весино, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Шериф": Челядник, Костанца, Уртадо, Дуланто, Кристиано, Тилль, Аддо, Траоре, Коловос, Бруно, Кастанеда

Статистика

В первых двух турах группового турнира "Интер" не забивал мячей. Он уступил дома "Реалу" из-за гола на 89-ой минуте и свёл матч в гостях против "Шахтёра" к 0:0. "Шериф" же переиграл и испанцев (2:1), и украинцев (2:0), забив победный гол в Мадриде на 89-ой минуте

Включая Квалификацию, "Шериф" не проигрывал уже в пяти гостевых матчах Лиги Чемпионов подряд, добыв две победы и три ничьи. В том числе на белградской "Маракане", загребском "Максимире" и мадридском "Сантьяго Бернабеу"

"Интер" не побеждал в своих последних пяти домашних матчах в турнире, добыв лишь две ничьи и потерпев три поражения

В последних трёх матчах Лиги Чемпионов на "Джузеппе Меацца" "Интер" не забивал. Как и в последних трёх матчах в турнире на всех полях и в пяти из последних семи

В последних 19-ти матчах во всех турнирах "Шериф" добыл 16 побед и три ничьи

Данни Маккели судил "Интер" трижды. В этих матчах миланцы одержали одну победу, потерпели два поражения и получили 13 жёлтых карточек. Интересно, что все три матча завершились со счётом 3:2. И в гостях с обеими немецкими "Боруссиями" в Лиге Чемпионов, и в финале Лиги Европы-2020 против "Севильи". В целом в матчах итальянских команд при Маккели они выиграли трижды, добыли одну ничью и пять раз проиграли

"Шериф" свой единственный матч при Маккели проиграл - дома загребскому "Динамо" в Квалификации Лиги Чемпионов сезона 2013/14 со счетом 0:3

Прогноз: Интер - Шериф 2:1

Индзаги очень рад, что его игроки злы после "Лацио", считая это признаком духа победителей. Правда, в Лиге Чемпионов "Интер" постоянно демонстрирует противоположный дух. Симоне заявляет, что у негo нет ментального блока в этом турнире, но блок очевиден. А Вернидуб очень быстро способен и надеется уловить "Ахиллесову Пяту", "понять, где ударить по ним". Гости способны ударить, тем более, что хозяева пропускают контратаку за контратакой.

С другой стороны, в гостях и дома "Интер" - разные команды. В Киеве, в Риме, в Вероне и Флоренции он выглядел неуверенно, а вот в Милане никак не заслужил проиграть "Реалу", добился 4:0 над "Дженоа" и 6:1 над "Болоньей", выдержал битву с "Аталантой" и был на расстоянии реализованного пенальти от победы. Всё же кажется, что на этот раз он дожмёт соперника, у которого не сыграют первый вратарь и первый форвард.