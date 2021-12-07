Милан - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 7.12.2021

Все билеты проданы, воздух наэлектризован, удалось отдохнуть и победить в двух последних матчах лиги. "Милан" готов к битве за выход из группы В Лиги Чемпионов. Готов далеко не на сто процентов, ведь травмированных все больше и больше. Но здоровые выйдут с бешеным настроем. Они уже были злыми в Мадриде, желая реабилитироваться за серию неудач. Теперь же желают нечто большее - утвердить возвращение "Милана" на авансцену футбола. А "Ливерпуль"? Он желает просто отдохнуть и избежать травм. Ну и не против установить пару рекордов.

7 декабря. 22:00. Лига Чемпионов. Группа В. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ливерпуль"

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Телетрансляция - MEGOGO

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Состояние "Милана" на самом деле далеко не идеальное. Несмотря на выход на первое место в Серии А и даже оформление своих лучших первых 16-ти туров с сезона 2003/04, когда стал чемпионом. Он выиграл лишь три из своих последних семи матчей во всех турнирах. В лиге проиграл два подряд крепким "Фиорентине" и "Сассуоло". А после этого выиграл дважды с общим счетом 5:0, но всего лишь у крайне слабых "Дженоа" и "Салернитаны". В кадровом же плане наставнику Стефано Пиоли приходится призывать игроков сжать зубы до 22-го декабря.

Выделяется на этом фоне победа в Мадриде над "Атлетико". Туда "россонери" приехали крайне злыми после антирекордной в истории клуба в турнире серии из семи матчей без побед, заявляли, что играют за честь клуба, доминировали и заслуженно победили благодаря позднему голу Жуниора Мессиаса. Сегодня, теперь при поддержке трибун, они собираются бороться так же яростно. Зная, что победа обеспечит им как минимум Лигу Европы в феврале, а в случае ничьей в Порту либо победы там "Атлетико" с не большей разницей мячей - и второе место в группе.

"Ливерпуль" совсем в иной ситуации. Он выиграл четыре матча лиги подряд, забив в трех из них по четыре мяча. Серия матчей во всех турнирах с как минимум двумя забитыми прервалась лишь на днях после 18-ти. Причём в 12-ти из них были забиты как минимум три. В пяти последних он и пропустил лишь однажды. А первое место в группе ЛЧ обеспечил ещё после четвертого тура. Соперники даже опасались, что из-за этого сыграет в пятом спустя рукава. Но отыграл мощно, победил "Порту" (2:0), а Юрген Клопп говорил о болельщиках, купивших билет на "Энфилд".

В последнем матче "майти редс" пришлось как раз страдать. Они вырвали победу в гостях у "Вулверхэмптона" (1:0) лишь благодаря голу Дивока Ориги на 94-ой минуте, до этого создав мало. Клопп говорил о сложной игре, Ориги осыпал комплиментами, назвав легендой. Также напомнил, что команда вынуждена играть пять матчей за 14 дней, в том числе и три подряд в гостях, включая "Милан". Поэтому заявил, что сегодня применит ротацию. "Иначе медицинский департамент побьёт меня. Со свежими ногами мы будем играть со свежей энергией".

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Кадры

СМИ предсказывают весьма серьёзную ротацию в "Ливерпуле". Как было и против "Порту". Неко Уильямс и Цимикас - весьма компетентные крайние защитники, Конате подменит в центре обороны ван Дейка, который вне заявки. В центре поля ожидаются молодой Мортон, Окслейд-Чемберлен и, скорее всего, Фабиньо. В центре атаки должен выйти Ориги, рядом с ним - Минамино и кто-то из двойки Салах-Мане. Мохамед уже с шестью голами в турнире и, возможно, захочет и далее бороться за титул его лучшего бомбардира.

Милнер дисквалифицирован, Фирмино травмирован. Гомес и Кейта почти здоровы, но вот это "почти" и низкий уровень важности матча должны оставить их на скамье запасных. А Хендерсон, ван Дейк, Жота и Тьяго Алькантара просто вне заявки.

"Милан" потерял ведущего центрального защитника Кьера, вице-капитана правого защитника Калабрию, форвардов Жиру, Ребича и Пеллегри. К ним добавился вингер Леау. А Тео Эрнандес пропускал тренировки из-за болезни. Левый фланг атаки против Салаха может прикрыть более оборонительный Крунич. На правом как раз есть выбор - оборона Салемакерса или техника Мессиаса. В Мадриде последний забил как раз после выхода на замену. Готовы и все опорники. Кесси и Тонали - лучший дуэт на данный момент. Диас в плохой форме, но сыграет перед ними.

Атаку возглавит Златан Ибрагимович. Из-за травм и ротации он еще не играл в стартовом составе в этом году в Лиге Чемпионов, но теперь остался единственным форвардом. Он, как всегда, очень голоден и желает стать самым возрастным автором гола в истории ЛЧ. Против "Салернитаны" он отдыхал, против "Дженоа" отыграл 60 минут и забил штрафным ударом. Так что должен быть относительно свежим и в хорошем настроении.

"Милан": Маньян, Калулу, Томори, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс, Диас, Крунич, Ибрагимович

"Ливерпуль": Алиссон, Цимикас, Конате, Матип, Уильямс, Мортон, Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Салах, Ориги, Минамино

Статистика

"Милан" и "Ливерпуль" встречались в своей истории всего трижды. В финале Лиги Чемпионов-2005 англичане вернулись с 0:3 и победили в серии пенальти, в финале-2007 итальянцы взяли реванш - 2:1. В первом туре нынешнего турнира в Англии хозяева открыли счёт, затем пропустили два в концовке первого тайма, а затем забили два и победили. Голы забивали Томори (автогол), Салах и Хендерсон с одной стороны, и Диас и Ребич - с другой

"Милан" не побеждал английского соперника в Еврокубках с 2012-го года. С тех пор он сыграл с ними вничью однажды и проиграл пять раз. Дома в последних шести матчах против них он также проиграл пять раз, а выиграл однажды

В последних 12-ти матчах Лиги Чемпионов "Милан" одержал лишь две победы. Также добыл четыре ничьи и шесть раз проиграл. В последних пяти домашних матчах в турнире он не побеждал

"Ливерпуль" может впервые в своей истории выиграть шесть матчей Лиги Чемпионов подряд, а также стать первой английской командой в истории, выигравшей все шесть матчей группового турнира

"Милан" забивал в десяти последних домашних матчах во всех турнирах, а "Ливерпуль" - в 26-ти последних гостевых

Прогноз: Милан - Ливерпуль 1:1

Учитывая потери "Милана", он сейчас ненамного сильнее запасных "Ливерпуля". Уж точно - гораздо менее свеж. Клопп говорит о фантастическом составе и взрослости всей своей команды. Она не приедет валять дурака. А значит - ожидается высокий прессинг, с которым "Милану" всегда тяжело. Хотя Пиоли по опыту первого матча собирается как раз воспользоваться им для проникновения между линиями и, как и тогда, не считает оборону соперника непроходимой. Ещё и будут влиять вряд ли хорошие новости из Порту. "Обе забьют" и ничья - хорошие ставки.