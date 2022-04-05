Яремчук против команды Клоппа. Бенфика – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 05.04.2022

Лига чемпионов

1/4 финала, первый матч

5 апреля, 22:00. "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Прямая трансляция: Мегого

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Мало кто выделял кризисную "Бенфику" в противостоянии с "Аяксом" в предыдущем раунде плей-офф, однако именно "орлы" прошли дальше. Теперь Яремчук и компания опять же встретятся с соперником, которому после жеребьевки предсказали преимущество. Смогут ли подопечные Вериссиму снова победить в статусе андердога или все-таки "Ливерпуль" не отдаст своего?

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"Бенфика" (Лиссабон, Португалия)

"Орлы" маленькими шагами выходят из кризиса. Если говорить о внутреннем чемпионате, то до второго "Спортинга" и первого "Порту" ой как далеко: 9 и 15 очков соответственно. "Бенфике" вполне удобно будет занять и третью позицию, дающую путевку в квалификацию ЛЧ, правда сзади поджимает "Брага". Кстати, именно "канониры" обыграли подопечных Вериссиму на выходных со счетом 3:2. Разрыв сократился до девяти очков, однако даже со своим текущим состоянием “Бенфика” вряд ли отдаст бронзу.

В первом поединке против "Аякса" в Лиссабоне "орлы" не только дважды смогли отыграться, но и гораздо лучше выглядели за соперника. В ответном матче в Амстердаме уже у команды тен Хаага была инициатива, но поздний гол Нуньеса (это был единственный удар "Бенфики" в створ за 90-минут) определил команду, которая прошла в следующий раунд. Перед этими встречами игра в чемпионате очень тяжело давалась "орлам", однако настройка на ЛЧ была на все 100%. Это может повториться и сейчас.

Кадры хозяев

У "Бенфики" всего одна важная потеря: центральный защитник Лукас Вериссиму. Он в лазарете еще с ноября, так что внезапной проблемой эта травма точно не стала. На счет украинца Романа Яремчука: он предыдущие два матча начинал со старта и проводил на поле более часа игрового времени. Сегодня у него есть шанс снова получить большое количество минут и проявить себя.

"Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия)

На выходных произошло то, что долго ждали и многие нейтральные болельщики, и сами "мерсисайдцы": "Ливерпуль" возглавил турнирную таблицу Английской Премьер-лиги. Пусть, это было всего на несколько часов, ведь “Манчестер Сити” в следующем игровом слоте тоже набрал три очка и снова вырвался в лидеры, но это очень большой прорыв, учитывая бескомпромиссное преимущество горожан на старте года. Подопечные Клоппа, кстати, в том матче с большим преимуществом обыграли "Уотфорд", забив два безответных гола.

"Ливерпуль" из последних 17 поединков победил в 15, в одном вырвал трофей Кубка лиги в серии пенальти (против "Челси") и еще в одном уступил. Неудачный результат был как раз в рамках Лиги чемпионов: тогда "Интер" взял верх на "Энфилде". Однако плей-офф еврокубков состоит из двух поединков, поэтому это поражение было тем, после которого праздновали - "мерсисадцы" прошли дальше. В первом матче в Италии было больше уверенности, за счет чего и было получено хорошее промежуточное преимущество в два мяча. А вот в Англии была определенная игра на результат, ну и конечно невезение: три попадания в каркас ворот.

Кадры гостей

Клопп сейчас не может нарадоваться: почти все игроки занимаются в основной группе. Проблемы только у полузащитника Наби Кейта, который находится в лазарете из-за травмы колена. Он пропускал предыдущую игру и вряд ли будет на все 100% готов к сегодняшнему поединку.

Последние пять матчей Бенфики и Ливерпуля

Последние пять матчей хозяев

01.04. Брага – Бенфика 3:2 (Чемпионат Португалии)

20.03. Бенфика – Эшторил 2:1 (Чемпионат Португалии)

15.03. Аякс – Бенфика 0:1 (ЛЧ)

11.03. Бенфика – Визела 1:1 (Чемпионат Португалии)

05.03. Портимоненсе – Бенфика 1:2 (Чемпионат Португалии)

Последние пять матчей гостей

02.04. Ливерпуль – Уотфорд 2:0 (АПЛ)

20.03. Ноттингем – Ливерпуль 0:1 (Кубок Англии)

16.03. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

12.03. Брайтон – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

08.03. Ливерпуль – Интер 0:1 (ЛЧ)

Личные встречи между командами

Команды между собой играли 10 раз. Ни разу в их противостояниях не был зафиксирован ничейный результат: четыре победы у "Бенфики", шесть - у "Ливерпуля". В последний раз они встречались в 2010 году, тоже на стадии 1/4 финала, однако в Лиге Европы. Тогда “мерсисайдцы”, проиграв первый матч (1:2), победили в Англии со счетом 4:1 и прошли дальше.

Интересно, что всегда команды играли между собой только в раунде плей-офф. Из пяти попыток "Бенфика" смогла пройти "Ливерпуль" только однажды: в 2006 году на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов с двумя победами с общим счетом 3:0.

Цифры и факты

Более результативный за "Бенфику" в чемпионате Португалии только лидер "Порту": 71 гол за "драконов" против 70 у "орлов".

"Ливерпуль" превзошел их обоих, да еще и в АПЛ: 77 мячей за 30 встреч.

Правда, с обороной у "орлов" определенные проблемы, ведь за последние 13 поединков во всех турнирах лиссабонцы пропустили 17 голов.

“Мерсисайдцы” же победили всухую в крайних четырех матчах.

"Бенфика" дома не проигрывает пять поединков подряд.

В этом календарном году "Ливерпуль" в гостях не победил только раз (восемь побед), сыграв вничью с "Челси" 2 января. При этом подопечные Клоппа пропустили всего один раз.

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Ставки и коэффициенты на матч Бенфика – Ливерпуль

Прогноз матча Бенфика – Ливерпуль от UA-Football

Обе команды очень атакующие, но вместе с тем обе понимают, что впереди (максимум) 210 минут противостояния. Ни один не будет рисковать и бежать сломя голову вперед, тем более в первом матче. И даже если результат на определенную минуту этого лиссабонского поединка будет не в их пользу. Прогноз: Обе не забьют.