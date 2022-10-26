Финиш для миланцев? Интер – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 26.10.2022

Лига чемпионов

Группа C, пятый тур

26 октября, 19:45. "Джузеппе Меацца" (Милан)

Главный арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1

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"Виктория" Пльзень – своеобразный турист в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Им не повезло (или наоборот?) попасть в группу смерти, где из других трех европейских топов чехи выделяются разве что своим настроением на игру, но не результатами. В каждом матче есть только надежда на сенсацию "Виктории". Может быть, сегодня?

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"Интер" (Милан, Италия)

“Нераззурри” продолжают бороться за выход в 1/8 ЛЧ с “Барселоной”. В этом квартете сразу выделился лидер, ведь "Бавария" практически недостижима. Ввиду этого именно итальянская и испанские команды должны разыграть между собой вторую путевку в плей-офф турнира. По итогам очных матчей более близким к этому является "Интер". Правда, ему нужно набирать максимум и в таких матчах как сегодня. Победа гарантирует миланцам проход дальше.

"Интер" немного нестабильный в этом сезоне. Подопечные Симоне Индзаги дважды ловили кризисный момент, из-за чего уже набрали в свой пассив пять поражений. В той же Серии А это повлияло очень сильно: команда идет седьмой, уступая первому "Наполи" восемь очков. Но после квалификации в плей-офф ЛЧ можно будет подумать и о внутреннем первенстве.

Кадры хозяев

Брозович выбыл из игры еще во время матчей за сборную Хорватии в сентябре и до сих пор лечится – важная потеря в центре поля. Также в лазарете и резервист Гальярдини. Возможно, еще и будет определенная ротация от Индзаги.

"Виктория" (Пльзень, Чехия)

Чехи по-настоящему кайфуют от Лиги чемпионов. В их распоряжении шесть матчей против европейских топов, три из которых на “Камп Ноу”, “Альянц Арене” и “Джузеппе Меацца”. Вряд ли у "Виктории" есть хоть какие-то турнирные задания, а тем более сейчас: после четырех туров "красно-синие" не набрали ни одного очка. Есть теоретический шанс на попадание в ЛЕ, но ну, будем откровенны…

А в чешском чемпионате все как по маслу. "Виктория" лидирует в первенстве, на четыре очка опережая вторую "Славию" Тараса Качарабы при одном матче в запасе. Ни разу “красно-синие” не уступили в чемпионате, лишь дважды сыграв вничью. А вот в другом внутреннем турнире произошел провал: "Виктория" на стадии 1/16 финала Кубка Чехии вылетела от третьолигового "Глучина". И такое случается.

Кадры гостей

Голевой нападающий Ян Климент не примет участие в этом матче – он не доиграл предыдущий поединок чемпионата из-за повреждений и до сих пор не восстановился. Также в лазарете находятся Копиц, Каша, Сикора, Ржезник и Дедич.

Последние пять матчей Интера и Виктории

Последние пять встреч хозяев

22.10. Фиорентина – Интер 3:4 (Серия А)

16.10. Интер – Салернитана 2:0 (Серия А)

12.10. Барселона – Интер 3:3 (ЛЧ)

08.10. Сассуоло – Интер 1:2 (Серия А)

04.10. Интер – Барселона 1:0 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

22.10. Виктория – Острава 3:1 (Чешская Лига 1)

19.10. Глучин – Виктория 3:2 (Кубок Чехии)

16.10. Яблонец – Виктория 0:3 (Чешская Лига 1)

12.10. Виктория – Бавария 2:4 (ЛЧ)

08.10. Виктория – Млада Болеслав 2:0 (Чешская Лига 1)

Личные встречи между командами

Всего однажды пересекались команды в еврокубках. Случилось это во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. В том чешском поединке "Виктория" пропустила по одному голу в каждом из таймов и, еще и доигрывая матч в меньшинстве, уступила всухую.

Турнирная таблица группы C

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Бавария 4 4 0 0 13-2 12 2 Интер 4 2 1 1 6-5 7 3 Барселона 4 1 1 2 8-7 4 4 Виктория 4 0 0 4 3-16 0

Цифры и факты

"Виктория" – не единственная команда текущего группового этапа ЛЧ, у которой нет набранных очков. Компанию ей составляет "Рейнджерс".

Шотландские "львы" еще в одном антидостижении схожи с "красно-синими": у обоих по 16 пропущенных мячей за четыре тура Лиги чемпионов. Больше нет ни у кого.

В этом сезоне "Интер" дома не забил только "Баварии".

Трансферная стоимость всех игроков "нерадззурри" почти в 21 раз больше, чем в "Виктории": 592,95 млн евро против 28,5 млн.

Ставки и коэффициенты на матч Интер – Виктория Пльзень

Прогноз на матч Интер – Виктория Пльзень от UA-Football

“Нерадзурри” должны прямо сегодня снимать вопрос о второй путевке в плей-офф от группы C. Вряд ли смогут гости навязать хоть какую-то борьбу – им еще трудно играть на равных против таких соперников. А так есть все предпосылки и для разгрома. Прогноз: Победа "Интера" с форой -2,5 (КФ 2,15).