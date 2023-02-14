Боруссия Дортмунд – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 15 февраля 2023

Лига Чемпионов, 1/8 финала

15 февраля. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Челси 22:00

Трансляция – Megogo

Боруссия Дортмунд

"Боруссия" набрала приличный ход после рестарта клубного сезона, выиграв все 6 матчей во всех турнирах. В Бундеслиге команда начала с двух напряженных матчей против "Аугсбурга" (4:3) и "Майнца" (1:2), где победы в концовке добывал суперсаб Джио Рейна. Изменения рисунка игры за счёт замен – сильная сторона Эдина Терзича. В чемпионате Германии его подопечные 10 раз забивали после выхода с лавки. Гол суперсаба Байно-Гиттенса в последнем туре, открывший счёт в матче против "Вердера", – абсолютно хрестоматийная вещь для этой "Боруссии".

Выездной матч с "Байером" (0:2) – игра, на которую стоит ориентироваться "Челси". Леверкузен владел игровой инициативой, больше создавал, но Дортмунд поймал соперника на паре ошибок в переходных фазах, и за счёт индивидуального класса Беллингема обеспечил результат. "Байеру", как и "Фрайбургу" (5:1) в следующем туре по голу забил Карим Адейеми. Первые мячи вундеркинда пришлись на возвращение Себастьяна Аллера, и это не совпадение.

Быстрым инсайдам Дортмунда, и Адейеми в частности, гораздо комфортнее играть при поддержке опытного таргетмена. В свете травмы Мукоко вариантов впереди у Дортмунда не остаётся, потому Чалобе предстоит нелёгкая дуэль на втором этаже.

Также недавно восстановился Марко Ройс, отметив возвращение голом в ворота "Бохума" (1:2) в Кубке Германии. Травма универсального Вольфа также оставляет зимнего новичка Рюэрсона безальтернативной опцией справа. Норвежец по непривычке часто рушит офсайдную ловушку команды, что может обеспечить пару шансов для Мудрика/Феликса.

Челси

С "Челси" картина куда менее однозначная, что затрудняет какие-либо прогнозы. Команда Грэма Поттера существенно обновилась в зимнее трансферное окно, потратив в январе космическую сумму. Но если и в первые месяцы у команды не было чёткой игровой модели, то после нашествия новичков игра стала даже ещё более сырой. В частности, в последнем матче с "Вест Хэмом" (1:1) сразу 5 январских новичков вышли в стартовом составе – в таких условиях о сыгранности не может быть и речи.

Но далеко не все новобранцы смогут помочь команде в Лиге Чемпионов. "Синие" убрали из заявки Обамеянга, внеся три новых игрока – Жоау Феликса, Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса. Португалец был лучшим на поле в составе "Челси" в обоих матчах, в которых принимал участие. Энцо тоже стал солидным апгрейдом Жоржиньо, добавив команде мобильности и оборонительного объёма работы в центре поля.

Но вот отсутствие Бенуа Бадьяшиля в заявке может стать проблемой. В свете проблем Фофана с коленом в первом матче придётся выпускать либо нестабильного Кулибали или тактически не подкованного Чалобу. Из-за травм игру точно пропустят Нголо Канте, Кристиан Пулишич, Эдуар Менди и Армандо Броя. Кроме Фофана, под вопросом так же Рахим Стерлинг и Денис Закария.

В восьми матчах в новом году "Челси" выиграл лишь однажды. Ужасает и игра в атаке – в этих встречах "синие" забили всего 4 гола. Команда неплохо доставляет мяч в последнюю треть, но там играет слишком прямолинейно и медленно. Придать какой-то импульс может лишь чей-то индивидуальный блеск. Есть недостатки и в прессинге, и в игре в защите. Особенно провисает фланг Кукурельи и Мудрика. Возвращение Чилуэлла может помочь, хотя проблем больше в самой системе, чем в отдельных исполнителях.

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Статистика и факты

"Челси" – 4-я лучшая команда группового этапа по разнице ожидаемых голов и ожидаемым допущенным голам. Дортмунд – пятнадцатые.

Ничья в 5-м туре против "Ман Сити" прервала серию из 8 поражений Дортмунда в матчах против английских клубов

"Боруссия" выиграла все 6 матчей в 2023-м году

"Челси" в новом году выиграл лишь одну из 8 встреч во всех турнирах

"Челси" не смог забить в 4 из 8 последних матчей

Ориентировочные составы

"Боруссия": Кобель – Рюэрсон, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Озджан, Беллингем – Адейеми, Ройс, Брандт – Аллер

"Челси": Кепа – Джеймс, Силва, Чалоба, Чилуэлл – Энцо Фернандес, Ковачич – Стерлинг, Жоау Феликс, Мудрик – Хаверц

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Челси от UA-Футбол

"Боруссия" сейчас в гораздо лучшей форме, нежели их английские оппоненты. Хотя качество игры подопечных Эдина Терзича всё ещё далеко от идеала. Добрую половину своих побед в новом году они добыли на голой воле и индивидуальном классе. Последнее может делать разницу в игре с "Байером", но никак не с "Челси".

Лондонцы в последние недели наладили оборону, пропустив всего гол в 4 последних встречах. Дортмунд очень опасен на контратаках, но осторожное, а порой даже стерильное владение "синих" не даёт предпосылок к частым быстрым выпадам хозяев. Так что ждём крайне прагматичного и закрытого матча. Ставка: ничья с коэффициентом 3.41.