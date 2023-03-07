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Бенфика – Брюгге. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЛЧ на 07.03.2023
Яремчук может сыграть против своей бывшей команды. В первом поединке он на поле не вышел
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
1/8 финала, ответный матч
7 марта, 22:00. "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)
Прямая трансляция: Мегого
Текстовый онлайн: UA-Футбол
"Брюгге" выдал отличный старт на групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне, благодаря чему смог квалифицироваться в 1/8 финала. Однако потом бельгийская команда попала в турбулентность, одним из последствий которой является поражение в первом матче плей-офф. На домашнем поле "Брюгге" уступило "Бенфике" 0:2 – теперь у лиссабонцев весомое преимущество. Хозяева Эштадиу да Луж должны разве что повторить недавний подвиг МЮ (против “Ливерпуля”), чтобы самим у себя забрать путевку в четвертьфинал.
Новости Бенфики
Единственным отрицательным моментом "орлов" в этом году является вылет из Кубка Португалии. 9 февраля на стадии четвертьфинала они в гостях уступили “Браге” в серии пенальти. Однако что касается Лиги чемпионов и внутреннего первенства – там все как по маслу. Через несколько дней после поражения в Кубке “Бенфика” не оставила абсолютно никаких шансов “Брюгге” и выиграла в два мяча. Если такое преимущество при тех же условиях повторится и сегодня, да еще и на домашнем "Эштадиу да Луж", то разница по сумме двух матчей может увеличиться и до пяти.
"Орлы" после того поединка в Брюгге трижды подряд победили в чемпионате с разницей в два мяча. Кстати, в этих матчах всегда был основной состав, разве что с какими-то точечными изменениями. Учитывая это, сегодня может тренер и немного экспериментировать со стартовой одиннадцаткой.
В португальской лиге у подопечных Виссинга все стабильно. Они продолжают лидировать с уверенным отрывом от второго “Порту” на восемь очков. До конца чемпионата осталось еще 11 туров – вполне по силам "Бенфике" завоевать титул. Стабильность там поможет и в Лиге чемпионов, ведь если сейчас соперника можно преодолеть на прямых ногах, то в следующем раунде плей-офф нужно будет выложиться гораздо больше. Может иногда и жертвовать чемпионатом.
Кадры хозяев
Недавно вылетел из состава Гуэдэш – травма колена не позволит ему сыграть в ближайшее время. Также в лазарете и Дракслере, однако он в этом сезоне больше не играет, чем наоборот. А вот Шикинью, пропустивший прошлую игру против "Фамаликана", может уже вернуться на поле. Но вряд ли будет им рисковать Виссинг.
Новости Брюгге
Плохо все у одного из старейших клубов Бельгии. Даже английский тренер не помог исправить кризисную ситуацию, догнавшую команду во второй половине осени. Скотт Паркер возглавил "сине-черных" 31 декабря и с тех пор на его счету 11 матчей. Лишь дважды "Брюгге" победил в этих встречах, и то однажды против команды из зоны вылета Лиги Жюпиле.
В чемпионате дела очень не очень. “Сине-черные” идут на четвертой позиции с 21 очком отрыва от лидера “Генка”. Такого провала на экваторе чемпионата в “Брюгге” давно не было. Более того, подопечные Паркера всего на одно очко опережают пятый "Гент". К концу первой части первенства еще шесть туров – далее разделение на группы. У "сине-черных" высокий риск не войти в чемпионскую четверку и бороться за шанс попасть в Лигу конференций. А это действующий чемпион на секундочку.
Не забываем о Романе Яремчуке. Форвард сборной Украины не забивал с 19 октября. С этого времени он провел 13 матчей – преимущественно после выходов на замену. В частности, в последних четырех встречах он сыграл около 50 минут в общей сложности. А против “Бенфики” вообще не выходил на поле.
Кадры гостей
Точно не сыграют сегодня двое футболистов "сине-черных": зимний новичок Хендри и полузащитник сборной Дании Сков Ольсен. Больше потерь у “Брюгге” нет.
Последние пять матчей Бенфики и Брюгге
Последние пять встреч хозяев
- 03.03. Бенфика – Фамаликан 2:0 (Лига Португалии)
- 25.02. Визела – Бенфика 0:2 (Лига Португалии)
- 20.02. Бенфика – Боашвита 3:1 (Лига Португалии)
- 15.02. Брюгге – Бенфика 0:2 (Лига Чемпионов)
- 09.02. Брага – Бенфика 1:1 (5:4 в с. п.) (Кубок Португалии)
Последние пять встреч гостей
- 03.03. Остенде – Брюгге 3:0 (Лига Жюпиле)
- 26.02. Брюгге – Гент 2:0 (Лига Жюпиле)
- 19.02. Серкл Брюгге – Брюгге 2:2 (Лига Жюпиле)
- 15.02. Брюгге – Бенфика 0:2 (Лига чемпионов)
- 10.02. Брюгге – Рояль Унион СЖ 1:1 (Лига Жюпиле)
Личные встречи между командами
История противостояний между этими коллективами насчитывает всего один матч. Да, это как раз тот вышеупомянутый поединок 15 февраля, в котором "Бенфика" обыграла "Брюгге" 2:0. Преимущество лиссабонцев было явным еще до перерыва, а во втором тайме оно переросло в два забитых гола. Один из которых, кстати, был на счету Давида Нереса – бывшего “игрока” “Шахтера”.
Цифры и факты
- "Брюгге" впервые играет в плей-офф Лиги чемпионов.
- "Бенфика" выигрывала дважды выигрывала трофей, но в далеких 1961 и 1962 гг. Однако дальше 1/4 финала ЛЧ команда не проходит уже 33 года.
- Последний раз "орлы" проигрывали дома 7 мая прошлого года. Тогда – в матче против “Порту” – еще даже играл Роман Яремчук.
- “Брюгге” в Португалии провел семь матчей: в пяти проиграл, в двух победил.
- Из 10 домашних поединков против бельгийских команд "Бенфика" восемь раз взяла верх, а дважды сыграла вничью
Ставки и коэффициенты на матч Бенфика – Брюгге
Прогноз матча Бенфика – Брюгге от UA-Football
Для “сине-черных” этот поединок мог бы стать глотком свежего воздуха, ведь часто бывает такое, что на одну встречу коллектив может зарядиться на всю мощность. Однако сейчас “Брюгге” настолько погрязло в грязи, что счастьем будет вывезти из Лиссабона не разгромное поражение. С другой стороны "Бенфика" будет с расслабленным настроением, поэтому гости могут даже этим воспользоваться. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,92).
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