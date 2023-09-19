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Галатасарай - Копенгаген. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.09.2023

Лига Чемпионов
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Галатасарай - Копенгаген: Прогноз и анонс матча ⋉ 20.09.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Галатасарай - Копенгаген. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.09.2023

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Имея очень широкий выбор матчей Лиги чемпионов для просмотра, нейтральные болельщики вряд ли остановят свое внимание на противостоянии в Стамбуле. Это логично. Но события на футбольных полях не всегда соответствуют логике предматчевых ожиданий. Не именитые и не популярные команды могут иногда удивить сильнее грандов. На это и будем надеяться.

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Содержание

Лига чемпионов. Группа А. Первый тур
20.09.2023. Стамбур. "Али Сами Йен"
Арбитр в поле – Георгий Кабаков (Болгария)

"Галатасарай" 19:45 "Копенгаген"

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Новости "Галатасарая"

Путь "Галатасарая" в эту группу Лиги чемпионов был длинным. Длинным и трудным. На первый взгляд, победы над "Жальгирисом", "Олимпией" и "Мольде" были простыми, но фактически это не так. Относительно спокойно турки прошли разве что словенцев.

И "Жальгирис", и особенно "Мольде" создавали достойную конкуренцию звездному сопернику. Но здесь именно акцент на звездность турецкого чемпиона. Имея в составе игроков уровня Мертенса, Икарди, Тете, Ндомбеле, Бакамбу, Анхелиньо, Зиеша и не находиться среди элиты европейского футбола – это кощунство. В Стамбуле этого не допустили.

На матч Лиги чемпионов против "Копенгагена" будут недоступны нападающий Халил Дервисоглу и опорник Эйюп Айдин. Но на фоне кадрового разнообразия "Галатасарая" это совсем не потери.

Ориентировочный состав "Галатасарая": Муслера – Боэй, Нельссон, Баркаджи, Анхелиньо – Торрейра, Демирбай – Зиеш, Мертенс, Актюркоглу – Икарди

Новости "Копенгагена"

"Копенгаген" тоже проходил квалификацию, но путь у чемпиона Дании был немного короче из-за более высоких позиций страны в Таблице коэффициентов. По пути в группу датчане прошли чемпиона Чехии "Спарту" и чемпиона Польши "Ракув". Оба противостояния прошли по сценарию "ничья дома, победа в гостях". "Спарту", что интересно, "Копенгаген" прошел только в серии пенальти.

"Копенгаген" нельзя называть завсегдатаем группового раунда Лиги чемпионов, но и случайным гостем – тоже. В прошлом году, например, датчане тоже играли в группе, но, что понятно, славы не снискали. Сейчас у них есть отличный шанс побороться хотя бы за Лигу Европы. Собственно это максимум, учитывая тот факт, что также в группе находятся "Бавария" и МЮ.

Травмированный центральный защитник Давид Хочолава – не помощник своей команде.

Ориентировочный состав "Копенгагена": Грабара – Йелет, Дикс, Вавро, Меллинг – Фальк, Эльюнусси, Гонсалвеш – Бардагжи, Ашури – Оскарссон

"Галатасарай" - "Копенгаген". Статистика личных встреч

Соперники уже играли между собой – и именно на уровне Лиги чемпионов. В сезоне 2013/14 обе команды попали в группу В, где обменялись победами: 3:1 в Турции и 1:0 в Дании.

Галатасарай - Копенгаген. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.09.2023 - изображение 4

"Галатасарай" - "Копенгаген". Последние матчи команд

"Галатасарай" в этом сезоне еще не проигрывал. Последние шесть поединков во всех турнирах выиграл. Ни в одном из последних пяти матчей не забивал менее двух голов. Почти идеальная статистика.

Галатасарай - Копенгаген. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.09.2023 - изображение 5

"Копенгаген" идет на первом месте в своей лиге, но недавно проиграл дома "Силькеборгу". Команда пропускала в трех из последних четырех матчей. Против звездной атаки "Галатасарая" будет тяжело.

Галатасарай - Копенгаген. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.09.2023 - изображение 6

"Галатасарай" - "Копенгаген". Турнирное положение команд

Вместе с чемпионами Турции и Дании в группе находятся чемпион Германии "Бавария" и не чемпион Англии, но все равно грозный МЮ. Разумеется, сегодняшние соперники будут бороться за право перейти в Лигу Европы. Поэтому сегодняшний матч – один из двух ключевых.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Бавария 0 0 0 0 0 0 0
2 МЮ 0 0 0 0 0 0 0
3 Копенгаген 0 0 0 0 0 0 0
4 Галатасарай 0 0 0 0 0 0 0

"Галатасарай" - "Копенгаген". Ставка и коэффициенты

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4.40
5.70
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"Галатасарай" - "Копенгаген". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Галатасарая" 2:1. Матч должен быть результативным. "Галатасарай" точно побежит вперед с первых минут, так что "Копенгаген" получит шанс на контратаках. И все же защита датчан сейчас не на том уровне, чтобы сдерживать соперника с таким кадровым потенциалом. Поэтому обе забьют и победа хозяев – да.

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Копенгаген Галатасарай (Стамбул) Прогнозы
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