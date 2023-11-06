Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Порту - Антверпен. Анонс и прогноз матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов на 07.11.2023
Порту - Антверпен: Прогноз и анонс матча ⋉ 7 ноября ⋊ Лига чемпионов онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H
7 ноября. 22:00. Порту. "Эштадиу ду Драгау"
Трансляция: MEGOGO Football 6
Текстовая трансляция - UA-Футбол
Во вторник вечером "Порту" продолжит борьбу за вторую позицию в группе H, принимая дома "Антверпен" в рамках Лиги чемпионов.
"Драконы" набрали шесть очков в трех матчах и занимают вторую строчку в группе, тогда как "Антверпен" находится на "дне" таблицы, проиграв все три матча группового этапа этого сезона.
Новости "Порту"
"Порту" начал свои выступления в группе Лиги чемпионов победой над донецким "Шахтером" со счетом 3:1, после чего потерпел поражение от "Барселоны" со счетом 1:0 в начале октября во втором туре.
Однако в прошлом туре команда Сержиу Консейкао вернулась на победный путь, одержав победу над "Антверпеном" со счетом 4:1, тогда Эванилсон во втором тайме оформил хет-трик в составе португальского гранда.
Победа дома над "Антверпеном" при условии поражения "Шахтера" от "Барселоны" означала бы, что команде Консейсао нужно будет набрать лишь одно очко в двух последних матчах в группе, чтобы выйти в плей-офф.
Сейчас "драконы" идут третьими в чемпионате Португалии, набрав 22 очка в 10 стартовых матчах сезона, от лидера - "Спортинга" - отставая на 6 очков. В пятницу "Порту" потерпел уже второе поражение в чемпионате, на этот раз от "Эшторила" со счетом 1:0.
Португальская команда выходила в плей-офф Лиги чемпионов в пяти из последних шести кампаний.
Missão ▶ Ganhar????— FC Porto (@FCPorto) November 6, 2023
Amanhã há FC Porto-Antuérpia no Dragão⚽#FCPRAFC #UCL pic.twitter.com/fu2NvXMqdD
Новости "Антверпена"
"Антверпен" впервые в истории играет на групповом этапе этого турнира. Действующие чемпионы Бельгии все еще ждут свое первое очко в турнире.
Подопечные Марка ван Боммеля начали свою кампанию на групповом этапе с разгромного поражения от "Барселоны" со счетом 5:0, после чего во втором матче потерпели обидное домашнее поражение от "Шахтера" со счетом 3:2.
В прошлом туре "Антверпен" проиграл дома "Порту" со счетом 4:1, бельгийцам нужна победа, чтобы сохранить шансы на попадание в 1/16 розыгрыша, поскольку ничья или поражение оставит их вне турнира.
Сейчас "Антверпен" занимает шестую позицию в чемпионате Бельгии, набрав лишь 20 очков в 13 матчах, у команды ван Боммеля: пять побед, пять ничьих и три поражения, после трех подряд поражений, включая матч против "Порту", команда смогла исправить ситуацию выиграв второй раз подряд в чемпионате, на этот матч они выйдут после субботней победы над "Генком" (3:2).
Touchdown ???????????? #UCL #PortoAntwerp pic.twitter.com/Tx1Mrj5V3J— Royal Antwerp FC (@official_rafc) November 6, 2023
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Барселона"
|3
|3
|0
|0
|8-1
|+7
|9
|2
|"Порту"
|3
|2
|0
|1
|7-3
|+4
|6
|3
|"Шахтер"
|3
|1
|0
|2
|5-7
|-2
|3
|4
|"Ройял Антверпен"
|3
|0
|0
|3
|3-12
|-9
|0
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Сейчас шесть игроков "Порту" находятся под вопросом на участие в матче: Галено, Венделл, Иван Хайме, Зайду Сануси, Иван Маркано и Габриэль Верон.
Что касается Антверпена, то Мандела Кейта, Якоб Ондрейка, Энтони Валенсия и Бьорн Энгельс пропустят матч в Португалии из-за проблем со здоровьем.
Возможный стартовый состав "Порту": Коста; Марио, Пепе, Кармо, Санчес; Франко, Варела, Эустакио, Акино; Эванилсон, Тареми
Возможный стартовый состав "Антверпена": Бутес; Де Лает, Алдервейрелд, Кулибали, Батай; Вермерен, Юсуф; Муджа, Эккеленкамп, Баликвиша; Янссен
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Порту" - "Антверпен" от UA-Футбол
Антверпен, безусловно, способен создать проблемы во вторник португальцам. Однако "Порту" очень качественно играет, и даже с учетом травм важных игроков, можно ожидать, что португальская команда одержит относительно комфортную победу в этом матче. Порту должен побеждать, рискнем поставить на: "Порту" фора - 1,5 голов.
Этот прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- УЕФА вынуждает Украину играть спарринг. Сергей Ребров – против
- Битва первых. Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн Live прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Официально. Металлист 1925 простился с Эдмаром. У того есть предложение из-за границы
- Шахтер – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.11.2023
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО