Порту - Антверпен. Анонс и прогноз матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов на 07.11.2023

Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H

7 ноября. 22:00. Порту. "Эштадиу ду Драгау"

Трансляция: MEGOGO Football 6

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Во вторник вечером "Порту" продолжит борьбу за вторую позицию в группе H, принимая дома "Антверпен" в рамках Лиги чемпионов.

"Драконы" набрали шесть очков в трех матчах и занимают вторую строчку в группе, тогда как "Антверпен" находится на "дне" таблицы, проиграв все три матча группового этапа этого сезона.

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Новости "Порту"

"Порту" начал свои выступления в группе Лиги чемпионов победой над донецким "Шахтером" со счетом 3:1, после чего потерпел поражение от "Барселоны" со счетом 1:0 в начале октября во втором туре.

Однако в прошлом туре команда Сержиу Консейкао вернулась на победный путь, одержав победу над "Антверпеном" со счетом 4:1, тогда Эванилсон во втором тайме оформил хет-трик в составе португальского гранда.

Победа дома над "Антверпеном" при условии поражения "Шахтера" от "Барселоны" означала бы, что команде Консейсао нужно будет набрать лишь одно очко в двух последних матчах в группе, чтобы выйти в плей-офф.

Сейчас "драконы" идут третьими в чемпионате Португалии, набрав 22 очка в 10 стартовых матчах сезона, от лидера - "Спортинга" - отставая на 6 очков. В пятницу "Порту" потерпел уже второе поражение в чемпионате, на этот раз от "Эшторила" со счетом 1:0.

Португальская команда выходила в плей-офф Лиги чемпионов в пяти из последних шести кампаний.



Новости "Антверпена"

"Антверпен" впервые в истории играет на групповом этапе этого турнира. Действующие чемпионы Бельгии все еще ждут свое первое очко в турнире.

Подопечные Марка ван Боммеля начали свою кампанию на групповом этапе с разгромного поражения от "Барселоны" со счетом 5:0, после чего во втором матче потерпели обидное домашнее поражение от "Шахтера" со счетом 3:2.

В прошлом туре "Антверпен" проиграл дома "Порту" со счетом 4:1, бельгийцам нужна победа, чтобы сохранить шансы на попадание в 1/16 розыгрыша, поскольку ничья или поражение оставит их вне турнира.

Сейчас "Антверпен" занимает шестую позицию в чемпионате Бельгии, набрав лишь 20 очков в 13 матчах, у команды ван Боммеля: пять побед, пять ничьих и три поражения, после трех подряд поражений, включая матч против "Порту", команда смогла исправить ситуацию выиграв второй раз подряд в чемпионате, на этот матч они выйдут после субботней победы над "Генком" (3:2).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Барселона" 3 3 0 0 8-1 +7 9 2 "Порту" 3 2 0 1 7-3 +4 6 3 "Шахтер" 3 1 0 2 5-7 -2 3 4 "Ройял Антверпен" 3 0 0 3 3-12 -9 0



Кадровая ситуация, ориентировочные составы



Сейчас шесть игроков "Порту" находятся под вопросом на участие в матче: Галено, Венделл, Иван Хайме, Зайду Сануси, Иван Маркано и Габриэль Верон.

Что касается Антверпена, то Мандела Кейта, Якоб Ондрейка, Энтони Валенсия и Бьорн Энгельс пропустят матч в Португалии из-за проблем со здоровьем.



Возможный стартовый состав "Порту": Коста; Марио, Пепе, Кармо, Санчес; Франко, Варела, Эустакио, Акино; Эванилсон, Тареми

Возможный стартовый состав "Антверпена": Бутес; Де Лает, Алдервейрелд, Кулибали, Батай; Вермерен, Юсуф; Муджа, Эккеленкамп, Баликвиша; Янссен

Ставки и коэффициенты на матч



Прогноз на матч "Порту" - "Антверпен" от UA-Футбол

Антверпен, безусловно, способен создать проблемы во вторник португальцам. Однако "Порту" очень качественно играет, и даже с учетом травм важных игроков, можно ожидать, что португальская команда одержит относительно комфортную победу в этом матче. Порту должен побеждать, рискнем поставить на: "Порту" фора - 1,5 голов.