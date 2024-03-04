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Реал Сосьедад – ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 05.03.2024
Шансы у басков есть, но много ли их?
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, 1/8 финала
Ответный матч (результат первого поединка 0:2)
5 марта, 22:00. "Реале Арена" (Сан-Себастьян)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
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В первом матче между командами ПСЖ одержал классическую победу команды, которая индивидуально явно выше класса своего соперника. "Реал Сосьедад" за 90 минут даже не пробил в створ ворот парижан, а подопечные Энрике все-таки дожали басков во втором тайме двумя голами. Можно было бы "Сосьедаду" надеяться на фактор собственных трибун, но даже дома они не побеждают уже давно.
Последние новости "Реала Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания)
За последние шесть матчей "бело-синие" выиграли лишь однажды, добив "Мальорку", которая играла в меньшинстве. Параллельно четыре поединка были проиграны в основное время, а еще один – в серии пенальти. В частности, в прошлой встрече даже кризисная сейчас "Севилья" обыграла басков. "Реал Сосьедад" за последнее время из претендента на зону Лиги чемпионов скатился в турнирной таблице Ла Лиги на седьмое место с 15-очковым отрывом от четвертого "Атлетико".
Дома у "Реала" в последнее время также матчи не идут. В последний раз они побеждали на своей арене еще в ноябре прошлого года. С того момента четыре раза арбитры фиксировали ничейный результат, дважды поражение в основное время и еще один вылет из Кубка Испании. Недавно – 27 февраля – “Сосьедад” играл против “Мальорки” и лишь незабитый пенальти Оярсабаля помешал путевке в финал Кубка Короля перед более чем 35 тысячами собственных болельщиков.
Кадры хозяев
В матче против парижан точно не сыграют Фернандес, Одриосолла, Меркенланс, Муньос. Первые трое – давно уже не помогали команде как ключевые футболисты. А вот последний – Айен – важный игрок для Альгуасиля. Также под вопросом один из главных футболистов Барренечеа. Он пропустил последние два матча из-за травмы.
Последние новости "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция)
Парижане также в последнее время столкнулись с определенными проблемами. За предыдущие два матча подопечные Энрике ни разу не победили (но и не проиграли). Также за эти два поединка ПСЖ забил всего один гол – "Ренну" с пенальти на 90+7 минуте встречи. И не скажешь, что в атаке играют очень дорогие футболисты. Но даже такие потери очков практически не влияют на положение в турнирной таблице внутреннего чемпионата. Парижане продолжает возглавлять Лигу 1 с девятью очками отрыва от второго "Бреста".
20 матчей подряд не проиграет команда. За этот период было зафиксировано 14 побед и 6 ничейных результатов. В последний раз подопечные Энрике уступали еще в начале ноября прошлого года. Это был именно гостевой поединок Лиги чемпионов против "Милана". В этом сезоне из трех попыток в выездных еврокубковых встречах "Пари Сен-Жермен" проиграл дважды ("Милан", "Ньюкасл") и еще однажды сыграл вничью ("Боруссия Д"). Статистика – далеко не самая лучшая.
Кадры гостей
У парижан тоже немало потерь. Основная проблема – это оборона. Не сыграют в Испании Шкриняр, Кимпембе и Курзава. Также Асенсио в прошлом матче против "Монако" был заменен на 38 минуте из-за травмы. Кроме них в лазарете уже долго находится Серхио Рико.
Последние пять матчей Реала Сосьедад и ПСЖ
Последние пять встреч хозяев
- 02.03. Севилья – Реал Сосьедад 3:2 (Ла Лига)
- 27.02. Реал Сосьедад – Мальорка 1:1 (в с. п. 4:5) (Кубок Испании)
- 23.02. Реал Сосьедад – Вильярреал 1:3 (Ла Лига)
- 18.02. Мальорка – Реал Сосьедад 1:2 (Ла Лига)
- 14.02. ПСЖ – Реал Сосьедад 2:0 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 01.03. Монако – ПСЖ 0:0 (Лига 1)
- 25.02. ПСЖ – Ренн 1:1 (Лига 1)
- 17.02. Нант – ПСЖ 0:2 (Лига 1)
- 14.02. ПСЖ – Реал Сосьедад 2:0 (ЛЧ)
- 10.02. ПСЖ – Лилль 3:1 (Лига 1)
Личные встречи между соперниками
История матчей между "Реалом Сосьедад" и ПСЖ насчитывает всего один поединок. Команды играли между собой 14 февраля на "Парк де Пренс". Тогда гол Мбаппе на 58-й минуте и точный удар Барколы на 70-й минуте принесли победу парижанам.
Ставки и коэффициенты на матч Реал Сосьедад – ПСЖ
Прогноз на матч Реал Сосьедад – ПСЖ от UA-Football
Испанцы явно слабее индивидуально, чем французы. Тем более что в последнее время у басков далеко не лучшая форма. Реал сегодня может постараться забить, однако не пропустить он не сможет. А в конце матча баски еще и могут пойти ва-банк, что непременно приведет к качелям на поле. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,75).
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