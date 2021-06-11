Уэльс - Швейцария. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 12 июня 2021

Великая честь открывать главный турнир лета выпала сборным Италии и Турции, которые в пятницу столкнутся в Риме. Спустя 18 часов между собой сыграют их соперники по группе - Уэльс и Швейцария. Что интересно, расстояние между двумя городами составит более трех тысяч километров, так как "нати" и "драконы" выйдут на поле Олимпийского стадиона в Баку. Такое вот в этом году необычное Евро.

Уэльс 16:00 Швейцария

Евро-2020, группа А, 1-й тур

12 июня, Баку, Олимпийский стадион

Арбитр: К. Тюрпен

Трансляция: телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2"

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Последние новости и составы

Уэльс:

"Драконы" второй раз подходят к чемпионату Европы в статусе андердогов. Если в 2016-м они удивили весь мир, взяв бронзу, то сейчас ситуация не наилучшая. Уэльс едет без главного тренера, так как у Райана Гиггз хватает личных проблем. Его место занимает помощник Роберт Пейдж.

Контрольные матчи не добавили оптимизма болельщикам. Вначале "драконы" проиграли разгромно Франции, проведя большую часть игры в меньшинстве, а после этого не смогли забить албанцам. Возможно, свои лучшие результаты они приберегли на официальные игры.

Уэльс играет в три центральных защитника и мы не ждем от них сюрпризов перед официальными матчами. В старте должны выйти главные звезды - Бэйл и Рэмси, а в качестве центрбеков сыграют Мефам, Родон и Дэвис.

Ориентировочный состав: Уорд - Мефам, Родон, Дэвис - Робертс, Ампаду, Рэмси, Уильямс - Бэйл, Уилсон, Джеймс

Швейцария:

У "нати" просто великолепная статистика в 2021-м году. Пять матчей - пять побед. И что интересно, все они были добыты на футбольном поле, а не в кабинетах. Команда Петковича уверенно стартовала в отборе к ЧМ-2022, а в последнем спарринге отгрузила семь голов. Лихтенштейну.

В последней игре форвард Гавранович сделал хет-трик, а потому выйдет в старте. Рядом с ним будет Сеферович, который мощно отыграл сезон в Португалии. Символично, что Швейцария, как и будущий оппонент, предпочитает играть по схеме с тремя центральными защитниками - 3-5-2.

Ориентировочный состав: Зоммер - Эльведи, Аканджи, Шер - Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес - Шакири - Сеферович, Гавранович

Подготовка к Евро-2020

Обе сборные провели два контрольных матча в последние дни. Результаты абсолютно разные.

Уэльс:

Контрольный матч, 02.06.2021

Франция - Уэльс 3:0

Голы: Мбаппе 35, Гризманн 48, Дембеле 79

Контрольный матч, 05.06.2021

Уэльс - Албания 0:0

Швейцария:

Контрольный матч, 30.05.2021

Швейцария - США 2:1

Голы: Родригес 10, Зубер 63 - Ллетджет 3

Контрольный матч, 03.06.2021

Швейцария - Лихтенштейн 7:0

Голы: Гавранович 19, 75, 79, Фасснахт 46, 70 Фрик 57 (аг), Фернандес 87

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Последние очные встречи

Отбор на Евро-2012, 07.10.2011

Уэльс - Швейцария 2:0

Голы: Рэмси 60 (п), Бэйл 71

Отбор на Евро-2012, 12.10.2010

Швейцария - Уэльс 4:1

Голы: Штокер 8, 89, Штеллер 21, Гекхан 81 - Бэйл 13

Отбор на Евро-2000, 09.10.1999

Уэльс - Швейцария 0:2

Голы: Рей 16, Бюльман 60

Отбор на Евро-2000, 31.03.1999

Швейцария - Уэльс 2:0

Голы: Шапюиза 4, 70

Уэльс - Швейцария: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Уэльс - Швейцария от UA-Football

Победа Швейцарии 1:0. Если отталкиваться сугубо от последних контрольных матчей, "нати" - очевидный фаворит. Однако все не так просто. В составе Уэльса хватает опытных игроков, часть из которых доходили до полуфинала прошедшего Евро. Но очевидное признать стоит. У "драконов" сейчас не лучшее моральное состояние, в то время, как Швейцария в 2021-м году не оступалось. Ставим на то, что при небольшом преимуществе номинальные гости добудут победу. Крайне вероятно, что минимальную, но от этого не менее ценную.