Лидеры, которым дышат в спину. Финляндия – Дания. Анонс и прогноз матча отбора на ЕВРО-2024

Отбор на чемпионат Европы. 6-й тур.

10 сентября. 19:00. Хельсинки. "Олимпийский"

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Трансляция: MEGOGO Football 1

12 июня 2021-го под самый перерыв матча ЕВРО между Данией и Финляндией на газон внезапно рухнул полузащитник Кристиан Эриксен. Весь футбольный мир замер, забыл об игре и просто молился. С тех пор утекло много воды и, к счастью, хавбек не просто жив и здоров, но и продолжает выступать на самом высоком уровне.

Естественно, на остаток того злополучного поединка датчане были скованы шоком, и победить без лидера и для лидера они не сумели (0:1). Правда, сборные уже успели встретиться еще раз. В марте 11 друзей Ольсена в 1-м туре квалификации к новому ЕВРО нанесли "суоми" поражение со счетом 3:1. Этот проигрыш – пока единственный для финнов в отборе.

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Новости Финляндии

Команда Маркку Канервы лидирует в секстете H: 12 очков в 5 матчах, 4 победы и, как мы отметили выше, всего 1 неудача. После закономерной осечки с тогда еще классными датчанами финны удачно съездили в Северную Ирландию (0:1), затем в июне переиграли дома Словению (2:0) и также разбили на глазах у родных болельщиков скромный Сан-Марино (6:0).

С "карликами" необходимости включать любимый вязкий стиль не возникло, как и в случаях с "зелено-белыми" и словенцами. В боевом поединке против Казахстана 7 сентября тоже игрового класса хватило для победы (0:1). А вот в "ответке" с Данией наверняка придется вспоминать методичку и перекрывать пробелы в технической оснащенности тягучим темпом.

Новости Дании

Казалось бы, такой удачный старт, а что мы увидели дальше? Летом Дания сенсационно уступила на выезде в Казахстане (3:2) и потеряла очки в Словении (1:1). В июне "Алой гвардии" удалось победить лишь дома в матче с Северной Ирландией, да и то еле-еле (1:0). Выглядело все так, что подопечные Каспера Юльманда не просто поплыли перед болельщиками соперников, но и в целом сильно расслабились еще до стартовых свистков.

Естественно, Сан-Марино датчане вынесли вперед ногами (4:0). Другого результата никто бы не понял. Кристиан Эриксен отдал две результативные передачи, особенно красивым выдался ассист пяткой на Йоакима Меле.

Турнирная таблица

Личные встречи

23.03.23 ЕВРО Дания – Финляндия 3:1

12.06.21 ЕВРО Дания – Финляндия 0:1

15.11.11 ТМ Дания – Финляндия 2:1

02.06.05 ТМ Финляндия – Дания 0:1

20.08.03 ТМ Дания – Финляндия 1:1

Цифры и факты

– В четырех последних матчах финны не пропустили ни одного мяча;

– Дания одержала все три своих победы в квалификации исключительно в родных стенах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Каспер Шмейхель выведет Данию на поле с капитанской повязкой на плече в 95-й раз за карьеру.

Финляндия, 3-4-3: Градецкий – Хосконен, Иванов, Дженсен – Алхо, Кайринен, Шуллер, Нисканен – Похьянпало, Пукки, Антман

Дания, 4-3-3: Шмейхель – Ларсен, Андерсен, Кьер, Меле – Йенсен, Хейбьерг, Эриксен – Поульсен, Хейлунд, Сков Ольсен

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Финляндия – Дания Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Финляндией и Данией от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:1. Дания не выигрывала в гостях уже больше года, в последний раз она праздновала триумф дома у соперника в июне 2022 года в матче с Австрией. Рубка будет страшной, но техника гостей, плохо выступающих на выезде, рискует сильно увязнуть в атмосфере "Олимпийского стадиона" в Хельсинки.

Ничья плюс-минус устроит только хозяев, а еще больше паритету обрадуются Словения и Казахстан, эти две сборные активно поджимают лидеров в таблице. Отметим, что Словения поедет в Сан-Марино, а Казахстан встретится с Северной Ирландией. Оба кейса выглядят как гарантированные победы для преследователей наших героев. Ситуация в группе H после 6-го тура может стать очень интересной для фанатов и очень неудобной для Дании.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.