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Лидеры, которым дышат в спину. Финляндия – Дания. Анонс и прогноз матча отбора на ЕВРО-2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "филинами" и "Алой гвардией" в рамках квалификации на чемпионат Европы
Отбор на чемпионат Европы. 6-й тур.
10 сентября. 19:00. Хельсинки. "Олимпийский"
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)
Трансляция: MEGOGO Football 1
12 июня 2021-го под самый перерыв матча ЕВРО между Данией и Финляндией на газон внезапно рухнул полузащитник Кристиан Эриксен. Весь футбольный мир замер, забыл об игре и просто молился. С тех пор утекло много воды и, к счастью, хавбек не просто жив и здоров, но и продолжает выступать на самом высоком уровне.
Естественно, на остаток того злополучного поединка датчане были скованы шоком, и победить без лидера и для лидера они не сумели (0:1). Правда, сборные уже успели встретиться еще раз. В марте 11 друзей Ольсена в 1-м туре квалификации к новому ЕВРО нанесли "суоми" поражение со счетом 3:1. Этот проигрыш – пока единственный для финнов в отборе.
Новости Финляндии
Команда Маркку Канервы лидирует в секстете H: 12 очков в 5 матчах, 4 победы и, как мы отметили выше, всего 1 неудача. После закономерной осечки с тогда еще классными датчанами финны удачно съездили в Северную Ирландию (0:1), затем в июне переиграли дома Словению (2:0) и также разбили на глазах у родных болельщиков скромный Сан-Марино (6:0).
С "карликами" необходимости включать любимый вязкий стиль не возникло, как и в случаях с "зелено-белыми" и словенцами. В боевом поединке против Казахстана 7 сентября тоже игрового класса хватило для победы (0:1). А вот в "ответке" с Данией наверняка придется вспоминать методичку и перекрывать пробелы в технической оснащенности тягучим темпом.
Eikö jokaisen perjantaiaamun kuuluisi tuntua enemmän tai vähemmän tältä? ????— Huuhkajat (@Huuhkajat) September 8, 2023
????: Riku Laukkanen#Huuhkajat #KAZFIN #EURO2024 #MeOlemmeSuomi pic.twitter.com/dfszUebRoL
Новости Дании
Казалось бы, такой удачный старт, а что мы увидели дальше? Летом Дания сенсационно уступила на выезде в Казахстане (3:2) и потеряла очки в Словении (1:1). В июне "Алой гвардии" удалось победить лишь дома в матче с Северной Ирландией, да и то еле-еле (1:0). Выглядело все так, что подопечные Каспера Юльманда не просто поплыли перед болельщиками соперников, но и в целом сильно расслабились еще до стартовых свистков.
Естественно, Сан-Марино датчане вынесли вперед ногами (4:0). Другого результата никто бы не понял. Кристиан Эриксен отдал две результативные передачи, особенно красивым выдался ассист пяткой на Йоакима Меле.
4-4-4-4-0 ????????— Fodboldlandsholdene ???????? (@dbulandshold) September 7, 2023
???? @fbbillederdk #herrelandsholdet #ForDanmark pic.twitter.com/GLPOVU8WKr
Турнирная таблица
Личные встречи
23.03.23 ЕВРО Дания – Финляндия 3:1
12.06.21 ЕВРО Дания – Финляндия 0:1
15.11.11 ТМ Дания – Финляндия 2:1
02.06.05 ТМ Финляндия – Дания 0:1
20.08.03 ТМ Дания – Финляндия 1:1
Цифры и факты
– В четырех последних матчах финны не пропустили ни одного мяча;
– Дания одержала все три своих победы в квалификации исключительно в родных стенах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Каспер Шмейхель выведет Данию на поле с капитанской повязкой на плече в 95-й раз за карьеру.
Финляндия, 3-4-3: Градецкий – Хосконен, Иванов, Дженсен – Алхо, Кайринен, Шуллер, Нисканен – Похьянпало, Пукки, Антман
Дания, 4-3-3: Шмейхель – Ларсен, Андерсен, Кьер, Меле – Йенсен, Хейбьерг, Эриксен – Поульсен, Хейлунд, Сков Ольсен
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Финляндией и Данией от UA-Футбол
ТМ 2.5 – 1:1. Дания не выигрывала в гостях уже больше года, в последний раз она праздновала триумф дома у соперника в июне 2022 года в матче с Австрией. Рубка будет страшной, но техника гостей, плохо выступающих на выезде, рискует сильно увязнуть в атмосфере "Олимпийского стадиона" в Хельсинки.
Ничья плюс-минус устроит только хозяев, а еще больше паритету обрадуются Словения и Казахстан, эти две сборные активно поджимают лидеров в таблице. Отметим, что Словения поедет в Сан-Марино, а Казахстан встретится с Северной Ирландией. Оба кейса выглядят как гарантированные победы для преследователей наших героев. Ситуация в группе H после 6-го тура может стать очень интересной для фанатов и очень неудобной для Дании.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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