Заря - Рапид. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 26 августа 2021

Говорят, что ничего еще не потеряно, если найдется хотя бы один человек, который поверит в невозможное. В этом есть доля правды, особенно, что касается спорта номер один, где бывало уже немало чудес. "Ливерпуль" за тайм отыгрывал три гола в финале ЛЧ; "Ливерпуль" забивал "Барсе" четыре, пропустив в первой встрече три; "Барса" грузила "ПСЖ" шесть, проиграв до этого 0:4. В этот четверг совершить подобное попытается луганская "Заря", которая неделю назад сыграла 0:3 против "Рапида". Способна ли она на камбэк? Давайте думать вместе.

С одной стороны, с атакой у них все не так и плохо, особенно, если получится подтянуть реализацию. С другой стороны, оборона команды Скрипника - мрак и кошмар, которая за последнюю неделю пропустила шесть голов за две игры. Поэтому в отношении будущего матча хватает скепсиса - забить три "Заря" может, но сколько раз она при этом пропустит?

"Заря" 19:30 "Рапид"

ЛЕ, раунд плей-офф. Вторая игра

Первый матч: 0:3

26 августа, Запорожье, стадион "Славутич-арена"

Арбитр: И.Ковач

Трансляция: "УНИАН"

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Последние новости и составы

"Заря":

Неутешительные результаты луганчан в новом сезоне продолжаются. В шести матчах команда Скрипника проиграла ровно в половине случаев, добыв победы только над двумя аутсайдерами УПЛ - "Ингульцом" и "Мариуполем". На прошедших выходных "Заря" провела достаточно неплохой отрезок поединка с "приазовцами", вела в счете 3:0 и 4:1, однако после этого расслабились, пропустила дважды и получила нервную концовку. Игра в обороне - катастрофа, масштабы которой придется исследовать аналитикам и историкам. Мы же пока просто констатируем факт.

Неприятным итогом матча воскресенья стало повреждение Никиты Шевченко, из-за которого он был заменен в самом начале первого тайма. Однако переживать из-за позиции вратаря не стоит - Виктор Анатольевич заявил, что капитан в строю и готов играть. Поставим, что Скрипник снова перейдет к игре в два форварда, выпустив иранскую пару - Шахаба и Аллахяра. Универсал Хомченовский снова сыграет правого фулбека, а Вернидуб сменит в центре обороны Цвека.

Ориентировочный состав: Шевченко - Хомченовский, Вернидуб, Имереков, Рейс - Назарина - Кабаев, Булеца, Кочергин - Аллахяр, Шахаб

"Рапид":

За последнюю неделю венский коллектив в очередной раз подтвердил статус домашней команды. После разгрома "Зари", они с аналогичным счетом разгромили "Рид" в рамках австрийского первенства. Несмотря на нестабильный старт сезона, команда Дитмара Кюбауэра идет в австрийской бундеслиге третьей, продолжая преследования "РБ Зальцбурга" и "Штурма".

Как и у "Зари", венский клуб имеет проблемы на вратарской позиции. Вероятнее всего основной кипер Штребингер не сможет выйти на поле в четверг, так как получил повреждение плеча в последнем туре австрийского первенства. На его месте должен появиться Пауль Гартлер. Также сделаем ставку, что в центре поля выйдет Петрович, а Шик займет позицию правого фулбека.

Ориентировочный состав: Гартлер - Шик, Граймль, Хофманн, Уллман - Петрович, Граховац - Аразе, Фунтас, Грюлль - Кара

Путь в квалификации

Уже до старта матча официально известно, что и "Заря", и "Рапид" сыграют в групповом этапе еврокубков. Вопрос один - в каком именно. Победитель пары отправится в Лигу Европы, пожелав проигравшему удачи и возможности набраться опыта в Лиге Конференций.

Также стоит отметить, что, если у луганчан пока всего один еврокубковый матч в сезоне, то у "Рапида" таких пять. Три домашних победы, два выездных поражения.

"Заря":

Лига Европы, раунд плей-офф, 19.08.2021

"Рапид" - "Заря" 3:0

"Рапид":

ЛЧ, 2-й квалификационный раунд, 28.07.2021

"Спарта" - "Рапид" 2:0

ЛЕ, 3-й квалификационный раунд, 05.08.2021

"Рапид" - "Анортосис" 3:0

ЛЕ, 3-й квалификационный раунд, 12.08.2021

"Анортосис" - "Рапид" 2:1

Лига Европы, раунд плей-офф, 19.08.2021

"Рапид" - "Заря" 3:0

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Статистика команд

Как мы писали еще неделю назад, показатели двух будущих соперников в чемпионате абсолютно одинаковы - две победы, два поражения и ничья в пяти турах. Разница лишь в том, что подобный результат позволяет "Рапиду" идти третьим, а "Заре" - седьмой. Всего же, учитывая также еврокубковые баталии, австрийцы провели в этом сезоне на четыре поединка больше.

"Рапид":

ЛЕ, 3-й квалификационный раунд, 12.08.2021

"Анортосис" - "Рапид" 2:1

Австрийская Бундеслига, 4-й тур, 15.08.2021

"Альтах" - "Рапид" 2:1

Лига Европы, раунд плей-офф, 19.08.2021

"Рапид" - "Заря" 3:0

Австрийская Бундеслига, 4-й тур, 22.08.2021

"Рапид" - "Рид" 3:0

"Заря":

УПЛ, 3-й тур, 08.08.2021

"Заря" - "Динамо" 1:2

УПЛ, 4-й тур, 14.08.2021

"Заря" - "Минай" 1:1

Лига Европы, раунд плей-офф, 19.08.2021

"Рапид" - "Заря" 3:0

УПЛ, 5-й тур, 22.08.2021

"Мариуполь" - "Заря" 3:4

Последние очные встречи

Лига Европы, раунд плей-офф, 19.08.2021

"Рапид" - "Заря" 3:0

Голы: Фунтас 39, Кара 78, Грюлль 85

"Заря" - "Рапид": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" - "Рапид" от UA-Football

Ничья 2:2. Как вы уже поняли, в камбэк "Зари" мы не особо верим. И вот почему. Во-первых, в обороне команды сейчас настоящий хаос и вряд ли у Скрипника получилось все это исправить за такой короткий срок. До этого луганчане пропускали во всех матчах сезона. Во-вторых, моральное состояние "Рапида" сейчас в разы лучше, они выиграли два последних матча с общим счетом 6:0, а в Запорожье им даже не придется атаковать. Главное, снова реализовать моменты и не пожарить сзади.

Да, существует фактор переоценки своих сил или просто чудо среди обычного четверга, но лично мы не видим за счет чего "Заря" сможет отыграть столь внушительное отставание. Наш прогноз: голы, веселая ничья и трансфер луганчан из Лиги Европы в Лигу Конференций.